Вы не поверите, хвалим «Локомотив». «Спартаку» опасно недооценивать соседа

1663487893

вчера, 10:58

Сегодня важнейшее дерби для Абаскаля и Циннбауэра.

Лучший высокий прессинг в РПЛ

У пяти клубов лиги высокий интенсивный прессинг – «Сочи», «Ростова», «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива». Но если четыре первых клуба в списке позволяют соперникам отдать девять передач перед удачным действием в отборе на чужой половине поля, то «железнодорожники» лучшие во всей РПЛ – агрессивно забирают мяч после шести-семи пасов соперника. Будь у такой команды в атаке Жемалетдинов – Рифат легко добавил бы последних передач, могли завоевать на парочку побед больше. В футболе все переплетается, когда класс примерно равный, а результаты значительно отличаются. Сегодня в дерби «Спартак» мог играть против соседа в таблице, а год назад сами «красно-белые» были самым неудачливым из фаворитов, плелись в середине таблицы, как сейчас «Локомотив». Агрессивный прессинг команды доказывает, что могут играть современно, как лидеры. Особенно против соперников с полным лазаретом, как у «Спартака». К слову, в пяти последних дерби у «красно-белых» всего одна победа.

Высокий процент точных ударов

«Краснодар» попадает в створ в 31 % случаев. У ЦСКА показатель выше – 34 %. Но даже «Зенит» с великолепным процентом в 37-38 уступает «Локомотиву». Свыше 40 % ударов московской команды приходится в створ чужих ворот. Не будем рассказывать, будто всегда речь о выстрелах высокой ценности, но по качеству шансов «Локомотив» не одиннадцатый, как в таблице, а значительно выше, на пятом месте. «Крылья Советов» и «Ростов» после очного матча пошли вперед, но в дерби подопечные Циннбауэра почти наверняка отыграются, снова будут в первой пятерке. Кстати, по количеству ударов в целом «Локомотив» не сильно отстал от того же ЦСКА после девяти туров. При этом Керка, Камано и Игнатьева точно не хвалили, о оценки Миранчука высокие из-за продуктивности, а не из-за стабильности выступлений Антона.

Первое место по отборам мяча

По количеству отборов, в результате которых «Локомотив» возвращает себе контроль над мячом и может развивать новую атаку, москвичи первые во всей РПЛ . Причем не подумайте, что этот параметр подходит лишь для описания агрессивного середняка, который редко выключается из борьбы. Нет, «Зенит» на третьей строчке в этом рейтинге. То есть даже Семак заставляет своих бразильцев и россиян постоянно драться за мяч, чтобы создавать такие голы, как первый в ворота «Динамо». Понятно, что отчасти победа «Локомотива» в номинации с отборами подчеркивает их высоту прессинга, но на чужой половине поля непросто всегда выигрывать борьбу один в один, нужно не только желание, но и умение прочитать игру. Также успех по одному параметру, разумеется, ничего не гарантирует в таблице – «Ахмат» тоже хорош в отборе, а тренера уволили, как и «Локомотив». Комппер, похоже, реально был главным, а Циннбауэр его свадебным генералом, судя по словам Карпукаса. Хотя в высказывании молодого игрока есть смешной момент. Он отметил, как молодой тренер настраивал его на дебют, но запомнил лишь общий смысл – за все хорошее, против всего плохого.

Ставка на выстрелы вблизи ворот

Даже грамотный «Сочи» не отказывает себе в желании пробить издали чаще, чем московский середняк. 68 % от всех ударов «Локомотива» наносятся из пределов вратарских владений. Для сравнения, у «Ростова», хотя там есть Комличенко и Полоз, эта доля всего 59 %, а здесь каждый пункт разницы очень важен. Что это значит? До чужой штрафной Керк, Камано, Изодор и Игнатьев добирались часто. А дальше не могли реализовать момент, хотя попадали в створ чаще, чем многие другие. Одновременно видим результат тренерской установки – не ставить на количество попыток, искать их качество. Пока не получается, хотя даже флангами «Локомотив» играет прилично. У них равенство со «Спартаком» по подачам от бровок, даже чуть опередили «Зенит» по итогам полноценных девяти туров. Из группы лидеров лучше пользуется тактическими крыльями только «Ростов».

Максимальное отставание от xPTS

Есть реальные очки – они в таблице, есть xPTS – ожидаемые очки, которые подсчитывают, суммируя качественные показатели футбольных клубов. Сейчас легко угадывается клуб с самой большой положительной разницей между реальными и ожидаемыми очками. Речь о «Ростове», второй команде в таблице после субботних матчей. Карпин сам именно так скромно и формулирует, с привязкой к набранным пунктам, а не качеству футбола:

Эти десять туров прошли хорошо с точки зрения набора очков. Надо ещё набрать очков 12-13, чтобы не бороться за стыки. А дальше посмотрим.

Пока Валерий Георгиевич кокетливо декларирует борьбу «Ростова» за выживание, поскольку знает свою команду и боится, что начнут недооценивать соперников, то «Локомотив» неиронично может оказаться в зоне вылета в ближайшее время. Победа «Спартака» в дерби будет значить пятое поражение «железнодорожников» в десяти турах. «Торпедо» обыграл ЦСКА , «Урал» уступил «Ахмату», но Ганчаренко получил паузу на игры сборных. Циннбауэра могут оставить править ошибки, если достойно сыграет против «Спартака». А пока фиксируем, что если «Ростов» можно назвать самым везучим в РПЛ по разнице между ожидаемыми и набранными очками (и это с учетом упущенных побед как раз над московскими клубами в первых двух турах), то «железнодорожники» — самые невезучие.

Парадокс в том, что «Локомотив» мог с такой же ужасной обороной, как сейчас – защитные показатели одни хуже других, набрать 15 пунктов вместо 9. Вот эта же команде справедливо критикуемых немцев. С теми же приличными, но недосказанными хавбеками. С таким беззубым нападением из ребят, что могут играть лучше, но лишились Кухты на острие. Еще без потенциального лидера Педринью, которого нельзя так называть. У «Локомотива» невероятно странная команда, которую отправляют в ад борьбы за выживание, но может оказаться, что пока в чистилище, наказанные за ошибки руководства клуба.

Критика справедливая, бедного Худякова вечно подставляют, но цифры не врут. Если «Локомотив» расширит отрезки, когда высокий прессинг переходит в голевые атаки, забыв на время о «привозах», то вот эта же команда создаст проблемы и обескровленному потерями «Спартаку», и самострелам из «Химок», и всем следующим соперникам. А если нет – Циннбауэр уйдет, но хуже не станет. Одна из особенностей сезона. Похоже, только «Зенит» будет понятным, остальные не раз удивят.