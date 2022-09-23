Словения — Норвегия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Словения — Норвегия, который состоится 24 сентября 2022 года

Словения

Словенские футболисты ужасно начали нынешний розыгрыш Лиги Наций и по его результатам закономерно занимают последнее место с двумя баллами. Чтобы сохранить свое место в дивизионе B, коллективу просто необходимо набирать очки в матче с лидером группы, а сделать это будет непросто. Матч обещает быть интересным и не оставить равнодушным ни одного зрителя, несмотря на предпочтения.

12 июня Словения разошлась миром с Сербией (2:2), а девятого июня команда сыграла вничью с Норвегией (0:0).

Норвегия

Норвегия почти не теряла очки в группе и после четырех туров возглавляет ее с 10 набранными баллами. Коллектив опережает Сербию на три пункта и является главным фаворитом на победу и повышение в дивизион А. Тем не менее, не стоит недооценивать Словению, которая борется за выживание и приложит максимум усилий, чтобы зацепиться за очки на своем поле.

12 июня Норвегия обыграла на своем стадионе Швецию (3:2), а девятого июня разошлась миром со Словенией (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Словения – 4.1

Ничья – 3.55

Победит Норвегия – 1.9

Статистика

Словения выиграла только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборная Словении забивала в восьми матчах из десяти последних на своем стадионе

Три последних матча между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Норвегия выиграла только два матча из пяти последних у Словении

Прогноз

Сделать ставку на победу Норвегии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Гости выглядят более сильно и уверенно, что поможет им добиться победы и практически решить вопрос с судьбой первого места.