Дания — Франция : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Дания — Франция, который состоится 25 сентября 2022 года

Дания

Сборная Дании, проиграв в последнем матче утратила лидерство в группе Лиги Наций и сейчас с набранными девятью баллами занимает только второе место. Тем не менее, отрыв от Франции составляет всего четыре пункта, поэтому опуститься ниже своей позиции коллективу не грозит. Чтобы выиграть группу датчанам необходимо выигрывать свой поединок и рассчитывать на потерю очков хорватской сборной.

22 сентября Дания проиграла Хорватии (1:2), а 13 июня на своем поле обыграла Австрию (2:0), Оба матча прошли в рамках Лиги Наций.

Франция

Франция плохо провела нынешний отбор, однако благодаря победе в последнем туре опережает Австрию на один пункт, набрав пять очков. Чтобы не опуститься вновь на последнее место и не покинуть дивизион А, чемпионам мира достаточно добыть результат, не хуже, чем у прямого конкурента. В игре с мощной Данией коллективу придется проявить все свои способности и достичь приемлемого исхода.

22 сентября Франция обыграла на своем поле Австрию (2:0), а 13 числа уступила Хорватии (0:1). Оба матча прошли в рамках Лиги Наций.

Котировки БК Pinnacle

Победит Дания – 3.35

Ничья – 3.4

Победит Франция – 2.2

Статистика

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Франция выиграла четыре из шести последних матчей у Хорватии

Дания выиграла семь из десяти последних домашних поединков

Сборная Франции не проигрывает на выезде уже 16 матчей подряд

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Коллективы уже не претендуют на первое место в группе, поэтому прогнозируем равный матч с ничейным исходом.