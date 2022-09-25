Нидерланды — Бельгия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1664092830

вчера, 11:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Нидерланды — Бельгия, который состоится 25 сентября 2022 года

Нидерланды

Нидерланды уверенно провели весь розыгрыш Лиги Наций и после пяти туров смогла набрать 13 очков из 15 возможных. Коллектив опережает Бельгию на три пункта и лишь крупное поражение в личной встрече отодвинет его на вторую строчку в группе, во что верится с трудом. Встреча обещает быть интересной и напряженной, поэтому не оставит равнодушным ни одного зрителя, пришедшего на стадион.

22 сентября Нидерланды обыграли на выезде Польшу (2:0), а 14 июня оказались сильнее Уэльса (3:2).

Бельгия

Бельгия также добилась хороших результатов, но крупное поражение Нидерландам в первом туре практически решило исход первой строчки. В активе команды 10 баллов и шансов обойти Нидерланды по итогам группового раунда очень мало. Тем не менее, коллектив может постараться взять реванш за обидное поражение на своем стадионе, поэтому встреча не будет лишена интриги.

22 сентября Бельгия обыграла на своем поле Уэльс (2:1), а 14 июня одолела на выезде Польшу (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Нидерланды – 2.47

Ничья – 3.65

Победит Бельгия – 2.87

Статистика

Нидерланды не проигрывают на протяжении 19 матчей подряд во всех турнирахз

Четыре из пяти последних матчей Бельгии завершились исходом «обе забьют»

Нидерланды выиграли только один матч из пяти последних с Бельгией

Четыре последних матча между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу Нидерландов, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.47. Сборная Нидерландов не давала поводов усомниться в своей силе на протяжении всего этапа, поэтому прогнозируем победу хозяев и в этот раз.