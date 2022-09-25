Уэльс — Польша : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Уэльс — Польша, который состоится 25 сентября 2022 года

Уэльс

В дивизионе А сборная Уэльса не смогла себя проявить и после пяти туров занимает последнее место с одним набранным очком. Отставание от Польши составляет три балла и в случае победы коллектив имеет шанс поменяться местами с прямым конкурентом за выживание. Тем не менее, Уэльс на данный момент не готов конкурировать с самыми сильными сборными континента.

22 сентября Уэльс проиграл на выезде Бельгии (1:2), а 14 июня уступил на выезде Нидерландам (2:3).

Польша

Кроме победы над Уэльсом, сборной Польши больше нечем похвастаться в этом групповом турнире, ведь коллектив набрал всего четыре балла. Однако, команда еще не гарантировала себе место в дивизионе А на следующий сезон Лиги Наций, поэтому ее устроит даже ничейный результат в матче с прямым конкурентом. Битва аутсайдеров всегда интересна для болельщиков, поэтому предполагаем, что матч будет зрелищным.

22 сентября Польша уступила на своем поле сборной Нидерландов (0:2), а 14 июня команда уступила Бельгии (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Уэльс – 2.6

Ничья – 3.2

Победит Польша – 2.8

Статистика

Польша выиграла пять последних матчей у Уэльса

Уэльс проиграл на своем стадионе только два матча из десяти последних

Четыре последних матча сборной Польши на выезде завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу Польши, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.8. Польша имеет большое преимущество в личных встречах над Уэльсом и является очень неудобным соперником для них. Прогнозируем минимальную победу гостей.