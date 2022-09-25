Уэльс — Польша : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Уэльс — Польша, который состоится 25 сентября 2022 года
Уэльс
В дивизионе А сборная Уэльса не смогла себя проявить и после пяти туров занимает последнее место с одним набранным очком. Отставание от Польши составляет три балла и в случае победы коллектив имеет шанс поменяться местами с прямым конкурентом за выживание. Тем не менее, Уэльс на данный момент не готов конкурировать с самыми сильными сборными континента.
22 сентября Уэльс проиграл на выезде Бельгии (1:2), а 14 июня уступил на выезде Нидерландам (2:3).
Польша
Кроме победы над Уэльсом, сборной Польши больше нечем похвастаться в этом групповом турнире, ведь коллектив набрал всего четыре балла. Однако, команда еще не гарантировала себе место в дивизионе А на следующий сезон Лиги Наций, поэтому ее устроит даже ничейный результат в матче с прямым конкурентом. Битва аутсайдеров всегда интересна для болельщиков, поэтому предполагаем, что матч будет зрелищным.
22 сентября Польша уступила на своем поле сборной Нидерландов (0:2), а 14 июня команда уступила Бельгии (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Уэльс – 2.6
- Ничья – 3.2
- Победит Польша – 2.8
Статистика
- Польша выиграла пять последних матчей у Уэльса
- Уэльс проиграл на своем стадионе только два матча из десяти последних
- Четыре последних матча сборной Польши на выезде завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу Польши, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.8. Польша имеет большое преимущество в личных встречах над Уэльсом и является очень неудобным соперником для них. Прогнозируем минимальную победу гостей.