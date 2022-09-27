«Химки» – «Локомотив» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Химки» – «Локомотив» Москва, который состоится 28 сентября 2022 года

«Химки»

«Химки» пребывают в кризисе и опускаются все ниже и ниже в чемпионате России, а в группе кубка страны смогли набрать лишь один пункт. В клубе существуют большие проблемы, которые необходимо решить, иначе результаты не улучшатся. В матче с нестабильным «Локомотивом», команда может сделать первый шаг к улучшению результатов, а победа поможет подмосковному клубу зацепиться за дальнейшую борьбу.

18 сентября «Химки» проиграл «Краснодару» в чемпионате России (1:3), а 13 числа команда проиграла по пенальти «Пари НН» в кубке (1:2).

«Локомотив» Москва

«Железнодорожники» также имеют не самую приятную ситуацию во всех турнирах и очень много проигрываю за последние два месяца. В РПЛ «Локомотив» идет на низком для себя 12 месте с девятью баллами. Что касается кубка России, то здесь коллектив идет только на третьем месте с двумя баллами. Команде очень нужна победа, чтобы обрести уверенность в своих силах.

18 сентября «Локомотив» проиграл на выезде «Спартаку» (0:1) в чемпионате, а 14 числа в серии пенальти обыграл «Краснодар» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Химки» – 3.15

Ничья – 3.6

Победит «Локомотив» Москва – 2.2

Статистика

«Химки» проиграли восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Локомотив» уступил в семи выездных матчах из десяти последних

«Химки» проиграли три из пяти последних матчей «Локомотиву»

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. В поединке главных неудачников последнего месяца, предполагаем, что гости окажутся немного удачливее и наберут три балла.