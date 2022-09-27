«Химки» – «Локомотив» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Химки» – «Локомотив» Москва, который состоится 28 сентября 2022 года
«Химки»
«Химки» пребывают в кризисе и опускаются все ниже и ниже в чемпионате России, а в группе кубка страны смогли набрать лишь один пункт. В клубе существуют большие проблемы, которые необходимо решить, иначе результаты не улучшатся. В матче с нестабильным «Локомотивом», команда может сделать первый шаг к улучшению результатов, а победа поможет подмосковному клубу зацепиться за дальнейшую борьбу.
18 сентября «Химки» проиграл «Краснодару» в чемпионате России (1:3), а 13 числа команда проиграла по пенальти «Пари НН» в кубке (1:2).
«Локомотив» Москва
«Железнодорожники» также имеют не самую приятную ситуацию во всех турнирах и очень много проигрываю за последние два месяца. В РПЛ «Локомотив» идет на низком для себя 12 месте с девятью баллами. Что касается кубка России, то здесь коллектив идет только на третьем месте с двумя баллами. Команде очень нужна победа, чтобы обрести уверенность в своих силах.
18 сентября «Локомотив» проиграл на выезде «Спартаку» (0:1) в чемпионате, а 14 числа в серии пенальти обыграл «Краснодар» (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Химки» – 3.15
- Ничья – 3.6
- Победит «Локомотив» Москва – 2.2
Статистика
- «Химки» проиграли восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Локомотив» уступил в семи выездных матчах из десяти последних
- «Химки» проиграли три из пяти последних матчей «Локомотиву»
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. В поединке главных неудачников последнего месяца, предполагаем, что гости окажутся немного удачливее и наберут три балла.