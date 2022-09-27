Лучший бомбардир «Ростова» потерялся в «Роме». Моуриньо доверяет другим игрокам

1664298373

вчера, 20:06

Стоит выбрать клуб попроще

Как же хорошо было Шомуродову в «Дженоа»! Клуб не претендовал на что-то серьезное в Серии А, давал Элдору играть. Его статистика была хороша и несильно изменилась даже после перехода в «Рому». Однако сейчас все больше соблазн искать другой клуб, редкие выходы на концовки матчей – не дело.

Много конкурентов в линии атаки

Прежде всего на ум приходит подписание Пауло Дибалы, хотя аргентинец в схеме 3-4-2-1 располагается под нападающим. Основные конкуренты Шомуродова – Тэмми Абрахам и Андреа Белотти. Доверяет главный тренер римлян Жозе Моуриньо прежде всего выходцу из «Челси», с которым работает второй год. Тот еще год назад забил 17 мячей в не самой результативной «Роме» и сейчас является вторым бомбардиром после Пауло – при этом играет не только наконечника, но и периодически опускается для развития атак. Нет причин ломать то, что работает.

Даже в случае ротации в распоряжении Жозе помимо Элдора есть еще один центрфорвард: итальянец Белотти, летом перешедший из «Торино». Андреа выходит реже, забивает только в Лиге Европы, но имеет гораздо больше опыта в топовом чемпионате.

С таким подбором в «Роме» Шомуродов очевидный запасной вариант. Узбек в этом сезоне играл мало, да и на замену он выходил не раньше 67-й минуты. В таких условиях сложно рассчитывать на хоть какую-то результативность.

Покупают Белотти, но не отдают Шомуродова

На фоне подписания Андреа сохранение Элдора в составе смотрится еще более странно. Андреа, конечно, превосходит экс-футболиста «Ростова» в классе, но, если берешь его, почему бы не отправить Шомуродова в аренду?

Судя по словам агента 27-летнего узбекистанца Кахора Муминова, варианты были:

Клуб отказывался рассматривать все предложения, которые приносили мы и которые приходили напрямую. Предложения приходили в июне, июле и даже в последние дни и часы трансферного окна. Нам казалось, что Шомуродову было бы правильнее уйти в аренду, чтобы получать больше игрового времени. Но «Рома», несмотря на некоторые утечки информации в прессу, всегда заявляла, что Элдор — важная часть их спортивного проекта. Будем стараться видеть в этом позитив.

Ситуация напоминает положение в «Аталанте» Алексея Миранчука, но с двумя исключениями. Во-первых, россиянин хотя бы имел игровую практику, во-вторых, в результате получилось договориться с «Торино».

К тому же желание уйти хотя бы в аренду было обоюдным. Сам агент отмечает, что такой шаг кажется правильным, плюс по информации ряда источников, португальский менеджер не был впечатлен формой Элдора на предсезонке. «Рома» собиралась продать футболиста, но, вероятно, не нашла отвечающих своим запросам предложений. Хотя Шомуродов способен потянуть клубы середины таблицы чемпионата Италии.

Входил в сферу интересов клубов из Италии, Турции и Англии

Дальше всего переговоры у «Ромы» по Шомуродову зашли с «Болоньей». Речь шла об аренде с опцией выкупа и, судя по всему, все условия сделки были согласованы, дело оставалось за малым – определением ценника полноценного трансфера. Сошлись предположительно на 10 миллионах евро отступных и контракте по схеме «1+4».

Судя по тому, что опровержений инсайду не последовало, переход был действительно близок. Вот, что о потенциальной сделке говорил спортивный директор «Болоньи» Джованни Сатори:

Еще точно не знаю, будет ли Шомуродов в «Болонье», не могу ответить вам на этот вопрос. Есть ли реальный интерес клуба к нападающему, как пишут в СМИ ? Пишут многое: и правду, и ложь.

В чем именно не смогли договориться стороны, так и осталось загадкой. Помимо «Болоньи» возможностью подписания Элдора интересовались «Торино», «Сампдория», «Монца» и «Сассуоло». Также был спрос за пределами итальянского

первенства. Официально о переговорах рассказывал спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи:

Мы встречались с «Ромой» в июне. Но потом купили другого форварда. Надобности в еще одном нападающем нет.

«Бешикташ» предлагал игроку годичную аренду с правом выкупа. Аналогичное предложение поступало от «Трабзонспора», «Вулверхэмптон» был готов включиться в борьбу за нападающего.

Не верится, что из такого числа вариантов «Рома» не смогла выбрать подходящий. К слову, мог бы появиться еще один – не на поверхности, но при желании самого Шомуродова.

В России всегда будут рады

Российская Премьер-Лига – тот чемпионат, в котором Элдор точно бы пользовался спросом и был успешен. Достаточно вспомнить об оттоке легионеров и падении уровня лиги. Спрос появился даже на Луку Джорджевича, который до этого провел лишь один ударный сезон из семи. Черногорца подобрал «Сочи» — узбекистанец мог бы претендовать на клуб из топ-5.

Есть «Ростов» Валерия Карпина, где Элдор уже забивал 11 мячей в сезоне 2019/20, есть ЦСКА (хотя там он бы конкурировал с Чаловым), если пойти дальше – «Ахмат».

Другое дело – желание самого игрока. Даже при плюсе в виде «жирного» контракта есть весомый минус – изоляция. Нет еврокубков, нет возможности показать себя зарубежным клубам. Решение вернуться – объективно шаг назад. На него решаться стоит лишь в том случае, когда совсем не останется вариантов.