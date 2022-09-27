Англия и Германия вскрыли проблемы, а Венгрия закончила сказку

1664261036

вчера, 09:43

Все страсти разворачивались в одной группе.

Развлечение со скидкой

В других условиях матч между сборными Англии и Германии мог бы претендовать даже на финальный в каком-нибудь крупном турнире. Лига Наций же серьезно охладила пыл и амбиции что одних, что других. До такой степени охладила, что к последнему туру это был один из немногих матчей, в котором вообще ничего не решалось. Причем не из-за того, что какая-то из этих команд досрочно решила высокую задачу, а очень даже наоборот.

Англия досрочно справилась с «задачей» и обеспечила себе вылет в Лигу Б по итогам нынешнего розыгрыша. После пяти матчей она имела два очка и безнадежно отстала от всех. Но и Германия, пусть обошлась без такого позора, все же не имела возможности со своего третьего места прыгнуть выше второго, что в контексте группового раунда Лиги Наций равнозначно. Так что встреча была, по сути, товарищеской, но с налетом чувства реваншизма, поскольку и немцы, и англичане в преддверии чемпионата мира находятся под мощным давлением из-за своих невнятных результатов и игры.

Вскрытие пороков

Надо заметить, что очная встреча ответов на вопросы не дала, а скорее даже указала на то, почему обе команды так плохо выступили в Лиге Наций. Весь первый тайм прошел в безумно вялой борьбе с парой намеков на угрозы воротам. При этом Германия владела мячом до 65 процентов времени, но ни разу не попала в створ при трех попытках, а Англия дважды угодила в створ при четырех ударах. Самым ярким событием стала травма Стоунза на ровном месте. Первый тайм показал одну из проблем обеих команд – отсутствие изобретательности и четкого плана воздействия на соперника.

Во втором тайме демонстрировались другие нюансы. Причем отнюдь не описывающие эти сборные с положительных сторон. К примеру, в первой части второго тайма солировала оборона англичан во главе с Магуайром. Тот подарил мяч Мусиале, потом срубил его в штрафной с грациозностью Железного дровосека. Когда Германия открыла счет с пенальти, англичане не нашли ничего лучше, чем раскрыться и получить еще серию опасных атак, которые не приводили к голам только из-за того, что немецких игроков, кажется, на поле покусывал Стерлинг, заражая своей реализацией моментов.

На второй пропущенный Англия все равно наиграла. Опять все началось с Магуайра, но на этот раз он решил потерять мяч в атаке у чужой штрафной. Зарядил тем самым контратаку немецкой сборной, почему-то никто не удосужился встретить эту контратаку до линии штрафной Поупа, а Хаверцу внутрь входить не понадобилось – он издали положил в девятку. Слабость Магуайра и несобранность в обороне – отрезок вскрыл типичные ошибки, накрывавшие англичан в этом году.

Но ведь и Германия далека от идеала. Настал черед ее демонстраций. При счете 2:0 немцы просто выключились. Вот была команда, которая рвала соперника на контратаках, а как только забила второй – остановилась и стала кучковаться, устраивать сумбур в защите. Был запущен механизм одиннадцатиминутного возрождения Англии. Начало положил Люк Шоу, затолкав мяч после подачи с фланга и неразберихи у ворот. Потом появился повод вспомнить добрым словом Гарета Саутгейта, поскольку выпущенные им парой Маунт и Сака соорудили второй гол. А завершился чудовищный для гостей отрезок пенальти, заработанным Беллингемом. Реализовал его Кейн.

За одиннадцать минут Англия забила в три раза больше мячей, чем за пять матчей в группе до этого. Говорит ли это о силе англичан и их волевых качествах? Да нет. Эти качества нужно было проявлять пораньше – не в «товарищеском» матче. Да и характер игры до этого указывает скорее на то, что это немцы потеряли концентрацию и допустили серию ошибок.

Ах да, еще же и финальный финт оборона британцев не могла не обеспечить. Когда Германия изнемогала под давлением, а хозяева давили под рев трибун, Джеймс на фланге проиграл стык Госенсу, тот выкатил Гнабри, и его опять никто не встретил в опорной зоне. Дальний удар невнятно парировал Поуп, а рывок Хаверца на добивание проспал защитник. Все сложилось в третий гол Германии. Классика английской защиты. Конечно, весело получилось, но с такой игрой на чемпионате мира и Германия, и Англия получат полные мешки пропущенных. Хотя кто знает, может, это лишь эффект «ненужной» Лиги Наций?

Сказка не удалась

Если возня Англии с Германией больше забавляла и служила развлекательным целям, а также оценкам перспектив топовых по имени команд, то в игре Венгрии и Италии решалась судьба третьего места в плей-офф Лиги Наций. В это сложно было бы поверить перед стартом розыгрыша. Но венгры умудрились лидерами группы подойти к последнему туру. И дома должны были бороться за сенсацию с Италией. Вот тут не получилось. Класса не хватило.

Содержательно в первом тайме Италия смотрелась более убедительно, и Распадори открыл счет. При этом в зависимости от удачливости мячи могли залететь в обе стороны и помимо этого момента. Но сложилось в пользу итальянцев. Второй тайм тоже вышел насыщенным на борьбу и опасные моменты. Там уже более существенное давление оказывала Венгрия, однако в начале второго тайма пропустила от Димарко.

Наверное, на гол хотя бы венгры наиграли, однако Доннарумма был против. По его воротам пробили 12 раз против 11 ударов у Италии. В створ венгры попадали в два раза чаще: шесть против трех. Да и мячом владели больше. Но все это неважно – роль играет только итоговый счет. И в решающий момент итальянцы оказались успешнее. Они составят компанию Нидерландам и Хорватии в финальном розыгрыше, и вся эта троица теперь ждет к себе в плей-офф Португалию или Испанию.