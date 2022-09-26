Едвай, Мендес и Алип. Легионеры, которые не делают РПЛ сильнее

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вчера, 13:56

Странно отдавать время иностранцам, часто допускающим ошибки.

Позади лишь десять туров РПЛ , то есть «волчий билет» не получит даже белорус Захар Волков из «Химок», хотя его команда выиграла всего дважды и совершила много ошибок в защите. Все из списка ниже получат шанс на реабилитацию на поле. Но пока по каждому задаемся вопросом, а что они могут дать РПЛ такого, с чем не справится местный игрок?

Причем антирейтинг могут расширить, если питерский Идову с нигерийским паспортом не придет в себя, Норманн продолжит в «Динамо» так, как начал, а Николсон окажется пятым колесом в атакующей четверке Абаскаля. Или серьезные игроки, как Керк, будут включаться в игру дважды за три месяца. Впрочем, есть примеры похуже, чем голландец.

Нуралы Алип («Зенит»)

В Санкт-Петербурге прямо говорят, что это не игрок уровня «Зенита». Не значит, что Алип не заиграл бы в более скромном клубе РПЛ , но Семак правильно сделал, что отнял у «Сочи» Родригао. Бразилец и Ловрен сильнее, Чистяков и Адамов тоже. Играют в два центральных, вместо Алипа на сорок минут в двух матчах мог выйти молодой российский футболист. Нуралы с неплохими данными, но нестабильный. Даже сборную Казахстана вчера подвел, пускай результат в той игре не имел значения, казахи досрочно вышли из группы Лиги Наций.

Бруно Фукс ( ЦСКА )

Ждут его, ждут. Вот и Дивеев травмировался, а Фукс не обязательно выйдет. Федотов сначала наиграл в обороне хавбека Зайнутдинова, использовал ветерана Набабкина, попросил подписать бразильца Виллиана, а не ставил в основу Бруно. Видать, на это есть веские причины. Зато знаем аргумент, из-за которого Бруно остается в РПЛ . После травм котировки его акций на рынке обрушились, а повторить зарплату в ЦСКА никто в Бразилии не захотел. Вдруг защитник пригодится «армейцам» в ближайшее время? Посмотрим, ведь пока сыграл лишь 11 минут в РПЛ . Плохо для новичка за 8 млн евро.

Мацей Рыбус («Спартак»)

Ставка на свободного агента была логичной, Рыбус играет лучше, чем защитники «Локомотива». Получается, сосед «Спартака» бесплатно потерял футболиста, который согласен остаться в Москве и получать меньше, чем в «Локомотиве». Но логичность ставки на Рыбуса не отменит результативные ошибки опытного поляка. У него словно раздвоение игровой личности. Может создавать моменты в том же матче, в котором «привезет» у своих ворот. Поляк в странном состоянии. Будь у «Спартака» летом спортивный директор, мог подписать молодого латераля, ведь Хлусевич не может играть одновременно на двух флангах.

Виктор Мендес ( ЦСКА )

Пожалуй, самый загадочный новичок лета в РПЛ . Чем конкретно Мендес сильнее Кучаева, Облякова и Мухина на позициях в середине поля? Молодого чилийца представляли не как чистого опорника, то есть стать новым Вернблумом ему не судьба. Мендеса в дебютной игре вообще выпустили в линии атаки. Позже переместили глубже, но результат пока один – хавбек вроде бы на поле, а заметить его тяжело. Мендес стал частью поражения от «Торпедо», а до того не помогал выигрывать. Возможно, просто не адаптировался, но есть сомнения, что Виктор Мендес может делать разницу и выделяться классом, а не прилежностью.

Франсуа Камано («Локомотив»)

У Мампасси российский паспорт, больше не легионер, сюда несчастный юный защитник не подходит. У Камано тоже несколько документов. Его гвинейская душа просилась обратно в родную Францию. Крайний форвард выжал один гол в десяти матчах за «Локомотив» в РПЛ , а прошлой зимой лишь проваленный медицинский осмотр оставил Франсуа в составе, о чем рассказывал Цорн. В Москве хорошо платят, поэтому вингер остается. Но если смотреть на отдачу и пользу, то лучше бы нашли другого легионера в основу. Немецкие тренеры не дождались от Камано помощи в РПЛ , «Локомотив» разочаровал поклонников.

Адольфо Гайч ( ЦСКА )

Многовато здесь игроков «армейцев». Но Фукс, Мендес и Гайч точно не играют так, как Зайнутдинов, Медина и Карраскаль. Легионер не гарантирует успех, и если говорим об Адольфо, то его проблема не только в имени, как у кровожадного диктатора. Гайчу давали шанс несколько раз, а получили дырку от бублика. Рослый аргентинец забил «Краснодару», а через неделю испугался «Торпедо». Федотов пытается разогнать Гайча, но новичок за 8.5 млн евро с большой зарплатой выходит на 15-20 минут и смотрится тяжеловатым. Заболотный в «Сочи» играл лучше, чем Адольфо в составе ЦСКА .

Эммерсон Иллой-Айет («Урал»)

Сын конголезца Мишеля родился в Одессе. Рослый, мощный парень. На этом достоинства защитника «Урала» заканчиваются? Возможно, Ганчаренко подготовит великана к хорошему футболу во второй трети чемпионата. Но пока Эммерсон Мишелевич больше ассоциируется с частыми поражениями «Урала». Нельзя сказать, что оборона всегда смотрится ужасно, но после Адамова и Кузьмичева нужны новые лидеры. Эммерсон с Герасимовым не защищают Помазуна так, как следует.

Тин Едвай («Локомотив»)

Номинально самый сильный футболист в этом списке. Тин не заиграл в «Роме», но поначалу классно выступал за «Байер». Потом сбавил, в прошлом году согласился прилететь в Москву. Но это точно не новый Чорлука для «Локомотива». Понимаем Далича, тренер больше не зовет Тина в сборную Хорватии, ему там не место. Едвай как только не ошибался в РПЛ , хотя по классу вообще может быть сильнейшим в своей команде. Но школы и мастерства мало, если форма такая невнятная. Хорвату 26 лет, но не играет зрело. Одно из главных разочарований старта сезона.

Стратегия закупки легионеров, раз правила разрешают — правильный путь для ведущих клубов, иного попросту нет. Но что «Локомотив», который много потратил на новичков, сейчас не конкурент «Зениту», что ЦСКА , выступающий успешнее, пока не угнался за Семаком, Федотов отстал на шесть пунктов после трети пути. В РПЛ есть вроде бы приличные легионеры, без которых дивизион точно проживет.

Другое дело, что почти все здесь могут играть намного лучше. Речь о нереализованном потенциале, а не об его полном отсутствии. Но схлопывание привычного рынка мешает быть оперативными, расставаться и знакомиться с новичками без проблем. Поэтому даже когда легионер не показывает класс, ему дают и второй шанс, и третий. Чем-то напоминает многолетний подход к детям лимита.