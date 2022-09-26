Едвай, Мендес и Алип. Легионеры, которые не делают РПЛ сильнее

Странно отдавать время иностранцам, часто допускающим ошибки.
Позади лишь десять туров РПЛ, то есть «волчий билет» не получит даже белорус Захар Волков из «Химок», хотя его команда выиграла всего дважды и совершила много ошибок в защите. Все из списка ниже получат шанс на реабилитацию на поле. Но пока по каждому задаемся вопросом, а что они могут дать РПЛ такого, с чем не справится местный игрок?
Причем антирейтинг могут расширить, если питерский Идову с нигерийским паспортом не придет в себя, Норманн продолжит в «Динамо» так, как начал, а Николсон окажется пятым колесом в атакующей четверке Абаскаля. Или серьезные игроки, как Керк, будут включаться в игру дважды за три месяца. Впрочем, есть примеры похуже, чем голландец.
Нуралы Алип («Зенит»)
В Санкт-Петербурге прямо говорят, что это не игрок уровня «Зенита». Не значит, что Алип не заиграл бы в более скромном клубе РПЛ, но Семак правильно сделал, что отнял у «Сочи» Родригао. Бразилец и Ловрен сильнее, Чистяков и Адамов тоже. Играют в два центральных, вместо Алипа на сорок минут в двух матчах мог выйти молодой российский футболист. Нуралы с неплохими данными, но нестабильный. Даже сборную Казахстана вчера подвел, пускай результат в той игре не имел значения, казахи досрочно вышли из группы Лиги Наций.
Бруно Фукс (ЦСКА)
Ждут его, ждут. Вот и Дивеев травмировался, а Фукс не обязательно выйдет. Федотов сначала наиграл в обороне хавбека Зайнутдинова, использовал ветерана Набабкина, попросил подписать бразильца Виллиана, а не ставил в основу Бруно. Видать, на это есть веские причины. Зато знаем аргумент, из-за которого Бруно остается в РПЛ. После травм котировки его акций на рынке обрушились, а повторить зарплату в ЦСКА никто в Бразилии не захотел. Вдруг защитник пригодится «армейцам» в ближайшее время? Посмотрим, ведь пока сыграл лишь 11 минут в РПЛ. Плохо для новичка за 8 млн евро.
Мацей Рыбус («Спартак»)
Ставка на свободного агента была логичной, Рыбус играет лучше, чем защитники «Локомотива». Получается, сосед «Спартака» бесплатно потерял футболиста, который согласен остаться в Москве и получать меньше, чем в «Локомотиве». Но логичность ставки на Рыбуса не отменит результативные ошибки опытного поляка. У него словно раздвоение игровой личности. Может создавать моменты в том же матче, в котором «привезет» у своих ворот. Поляк в странном состоянии. Будь у «Спартака» летом спортивный директор, мог подписать молодого латераля, ведь Хлусевич не может играть одновременно на двух флангах.
Виктор Мендес (ЦСКА)
Пожалуй, самый загадочный новичок лета в РПЛ. Чем конкретно Мендес сильнее Кучаева, Облякова и Мухина на позициях в середине поля? Молодого чилийца представляли не как чистого опорника, то есть стать новым Вернблумом ему не судьба. Мендеса в дебютной игре вообще выпустили в линии атаки. Позже переместили глубже, но результат пока один – хавбек вроде бы на поле, а заметить его тяжело. Мендес стал частью поражения от «Торпедо», а до того не помогал выигрывать. Возможно, просто не адаптировался, но есть сомнения, что Виктор Мендес может делать разницу и выделяться классом, а не прилежностью.
Франсуа Камано («Локомотив»)
У Мампасси российский паспорт, больше не легионер, сюда несчастный юный защитник не подходит. У Камано тоже несколько документов. Его гвинейская душа просилась обратно в родную Францию. Крайний форвард выжал один гол в десяти матчах за «Локомотив» в РПЛ, а прошлой зимой лишь проваленный медицинский осмотр оставил Франсуа в составе, о чем рассказывал Цорн. В Москве хорошо платят, поэтому вингер остается. Но если смотреть на отдачу и пользу, то лучше бы нашли другого легионера в основу. Немецкие тренеры не дождались от Камано помощи в РПЛ, «Локомотив» разочаровал поклонников.
Адольфо Гайч (ЦСКА)
Многовато здесь игроков «армейцев». Но Фукс, Мендес и Гайч точно не играют так, как Зайнутдинов, Медина и Карраскаль. Легионер не гарантирует успех, и если говорим об Адольфо, то его проблема не только в имени, как у кровожадного диктатора. Гайчу давали шанс несколько раз, а получили дырку от бублика. Рослый аргентинец забил «Краснодару», а через неделю испугался «Торпедо». Федотов пытается разогнать Гайча, но новичок за 8.5 млн евро с большой зарплатой выходит на 15-20 минут и смотрится тяжеловатым. Заболотный в «Сочи» играл лучше, чем Адольфо в составе ЦСКА.
Эммерсон Иллой-Айет («Урал»)
Сын конголезца Мишеля родился в Одессе. Рослый, мощный парень. На этом достоинства защитника «Урала» заканчиваются? Возможно, Ганчаренко подготовит великана к хорошему футболу во второй трети чемпионата. Но пока Эммерсон Мишелевич больше ассоциируется с частыми поражениями «Урала». Нельзя сказать, что оборона всегда смотрится ужасно, но после Адамова и Кузьмичева нужны новые лидеры. Эммерсон с Герасимовым не защищают Помазуна так, как следует.
Тин Едвай («Локомотив»)
Номинально самый сильный футболист в этом списке. Тин не заиграл в «Роме», но поначалу классно выступал за «Байер». Потом сбавил, в прошлом году согласился прилететь в Москву. Но это точно не новый Чорлука для «Локомотива». Понимаем Далича, тренер больше не зовет Тина в сборную Хорватии, ему там не место. Едвай как только не ошибался в РПЛ, хотя по классу вообще может быть сильнейшим в своей команде. Но школы и мастерства мало, если форма такая невнятная. Хорвату 26 лет, но не играет зрело. Одно из главных разочарований старта сезона.
Стратегия закупки легионеров, раз правила разрешают — правильный путь для ведущих клубов, иного попросту нет. Но что «Локомотив», который много потратил на новичков, сейчас не конкурент «Зениту», что ЦСКА, выступающий успешнее, пока не угнался за Семаком, Федотов отстал на шесть пунктов после трети пути. В РПЛ есть вроде бы приличные легионеры, без которых дивизион точно проживет.
Другое дело, что почти все здесь могут играть намного лучше. Речь о нереализованном потенциале, а не об его полном отсутствии. Но схлопывание привычного рынка мешает быть оперативными, расставаться и знакомиться с новичками без проблем. Поэтому даже когда легионер не показывает класс, ему дают и второй шанс, и третий. Чем-то напоминает многолетний подход к детям лимита.
РПЛ наградили двойным колпаком, теперь в рот станут заглядывать не только местным? Например, Урунов не заиграл в «Спартаке», не заиграл в «Уфе» после возвращения, а теперь перешел в «Урал», Ганчаренко поручили реанимировать карьеру молодого узбека. Важный момент в истории РПЛ. Сейчас куда больше слабых легионеров попробуют получить жирный контракт, дефицит на рынке не ведет к улучшению качества. Шанс для российской молодежи, но среди них есть ребята, которые сами думают об отъезде.
Радостно, что Оренбургские леги не попали в этот список...
Система игры Лички-это быстрые, хаотичные передвижения в атакующий третьи, постоянное создание глубины, в этом он пытается сделать что-то наподобие Аталанты, но без высокого прессинга. Однако, если взять всех новых иностранцев, то Вера больше всех подходит для такого футбола, остальные латиноамериканцы хоть и техничные игроки, но абсолютно для другого стиля игры, что Флорентин, Марин или Мансилья очень часто замедляют игру, эти игроки не совсем для РПЛ, им бы больше подошёл другой чемпионат, например, МЛС, хотя сейчас РПЛ конечно же слабее чем раньше, так что и для них есть возможность себя показать.
НО стоит заметить, что Оренбург набирает очки исключительно с командами, борющимися за выживание, с лидерами команда, включая данных игроков полностью проваливается.....
Радостно, что Оренбургские леги не попали в этот список...
Система игры Лички-это быстрые, хаотичные передвижения в атакующий третьи, постоянное создание глубины, в этом он пытается сделать что-то наподобие Аталанты, но без высокого прессинга. Однако, если взять всех новых иностранцев, то Вера больше всех подходит для такого футбола, остальные латиноамериканцы хоть и техничные игроки, но абсолютно для другого стиля игры, что Флорентин, Марин или Мансилья очень часто замедляют игру, эти игроки не совсем для РПЛ, им бы больше подошёл другой чемпионат, например, МЛС, хотя сейчас РПЛ конечно же слабее чем раньше, так что и для них есть возможность себя показать.
НО стоит заметить, что Оренбург набирает очки исключительно с командами, борющимися за выживание, с лидерами команда, включая данных игроков полностью проваливается.....