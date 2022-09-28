«Спартак» – «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1664359892

вчера, 13:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Спартак» – «Зенит», который состоится 29 сентября 2022 года

«Спартак»

«Народная команда» имеет максимальный результат в кубке России и опережает ближайших соперников на три пункта. В чемпионате России у «Спартака» ситуация посложнее, ведь коллектив занимает только пятое место с 19 баллами. Матчи с «Зенитом» всегда принципиальны, а когда имеет турнирное значение, то вдвойне. Поединок обещает быть интересным и хранить интригу до последней минуты.

18 сентября «Спартак» минимально обыграл на своем поле «Локомотив» в чемпионате (1:0), а в кубке страны 15 числа крупно переиграл «Факел» (3:0).

«Зенит»

«Зенит» уже успел проиграть один матч в рамках кубка России и после двух туров идет с тремя набранными баллами. Тем не менее, команда уверенно лидирует в чемпионате и опережает ближайшего соперника на четыре пункта. В игре со «Спартаком» чемпион страны постарается отыграть преимущество в группе и сравняться по очкам, однако сделать это будет не так просто, учитывая, что матч пройдет в Москве.

17 сентября «Зенит» обыграл на выезде «Динамо» Москва в чемпионате (2:0), а 14 числа уступил в кубке «Крыльям Советов» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» – 4

Ничья – 3.95

Победит «Зенит» – 1.82

Статистика

«Зенит» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Спартак» выиграл восемь из десяти домашних встреч за последнее время

«Зенит» выиграл четыре последних матча из пяти у «Спартака»

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Зенита» в основное время, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Предполагаем, что матч не будет результативным, а команды в основное время не смогут выявить победителя.