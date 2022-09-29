«Аталанта» – «Фиорентина» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» – «Фиорентина», который состоится 02 октября 2022 года

«Аталанта»

Несмотря на большое количество изменений в составе по сравнению с прошлым сезоном, «Аталаната» на данный момент является одним из лидеров Серии А. Команда набрала 17 очков и занимает второе место, уступая «Наполи» лишь по дополнительным показателям. В предстоящем мачте коллективу из Бергамо не будет просто, ведь «Фиорентина» в последних двух сезонах заметно прибавила, однако результат все равно в большинстве своем будет зависеть от хозяев и их настроя.

18 сентября «Аталанта» минимально обыграла «Рому» на выезде (1:0), а 11 числа не смогла дожать на своем поле «Кремонезе» (1:1).

«Фиорентина»

Команда из Флоренции спустя несколько лет вернулась в еврокубки, но пока что там у нее не очень получается. В чемпионате Италии «Фиорентина» также нестабильная и выиграла лишь одну встрече за пять последних туров, что сейчас определяет ее на 10 место в турнирной таблице. Матч с одним из лидеров Серии А обещает быть интересным и возможно даже непредсказуемым на события.

18 сентября «Фиорентина» обыграла на своем поле «Верону» (2:0), а 15 числа на выезде уступила «Башакшехиру» в Лиге Конференций (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.95

Ничья – 3.55

Победит «Фиорентина» – 3.85

Статистика

«Аталанта» не проигрывает уже семь матчей подряд в чемпионате Италии

Семь из десяти последних матчей «Фиорентины» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Фиорентина» выиграла три последних матча с «Аталантой»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команды практически всегда забивают много голов в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз данная тенденция продолжится.