«Осер» – «Брест» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Осер» – «Брест», который состоится 02 октября 2022 года

«Осер»

«Осер» в последних матчах не впечатляет результатами и даже имеет серию из нескольких поражений подряд. Коллектив занимает 16 место с семью очками и только на одно очков опережает ближайшего соперника, который уже находится в зоне вылета. Домашний матч с соперником, который находится еще ниже рассматривается болельщиками, как хорошая возможность набрать полноценные три очка.

16 сентября «Осер» уступил на своем поле «Лорьяну» (1:3), а 11 числа был разгромлен на выезде «Ренном» (0:5).

«Брест»

У «Бреста» большие проблемы в Лиге 1 и команда находится на дне турнирной таблицы. За последние пять туров команда набрала всего одно очко, что не может не расстраивать болельщиков и руководство. Чтобы изменить ситуацию, в клубе нужны изменения как можно быстрее. В предстоящей встрече любые набранные очки станут хорошим результатом для гостей.

18 сентября «Брест» проиграл «Аяччо» на своем поле (0:1), а 10 числа с тем же счетом уступил на выезде ПСЖ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осер» – 2.65

Ничья – 3.5

Победит «Брест» – 2.6

Статистика

«Брест» не выигрывает уже пять матчей подряд в чемпионате Франции

«Осер» проиграл пять матчей из десяти последних на своем поле

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Брест» выиграл три последних матча у «Осера»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Осера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. Хозяева имеют не лучшую статистику с «Брестом», однако в этот раз мы предполагаем, что домашний стадион поможет футболистам быть увереннее и сильнее своего оппонента.