«Монако» – «Нант» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» – «Нант», который состоится 02 октября 2022 года

«Монако»

После ряда неудач «Монако» стал побеждать в чемпионате и сразу существенно поправил свое турнирное положение. Сейчас коллектив идет на пятом месте с 14 баллами, но отрыв от ПСЖ составляет восемь пунктов, что уже довольно много. В игре с «Нантом» у клуба из княжества Монако будет настоящая проверка на прочность и в случае победы он может продвинуться на одну-две позиции в таблице Лиги 1.

22 сентября «Монако» проиграл в товарищеском матче «Дженоа» (2:3), а 18 числа в чемпионате крупно обыграл «Реймс» (3:0).

«Нант»

«Нант» выступает в Лиге Европы в этом сезоне и это сказывается на результатах команды в чемпионате Франции. На данный момент команда идет только на 15 месте и не может выиграть уже несколько матчей подряд. На выезде с «Монако» у коллектива шансов будет немного, поэтому футболистам необходимо постараться реализовать те моменты, которые будут, иначе добиться очков в турнирную таблицу не получится.

18 сентября «Нант» сыграл вничью с «Лансом» (0:0) в Лиге 1, а 16 числа крупно проиграл «Карабаху» в Лиге Европы (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 1.55

Ничья – 4.5

Победит «Нант» – 5.5

Статистика

«Монако» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Нант» не побеждает на выезде уже в шести матчах подряд

Три последних матча между клубами завершились ничейным результатом в основное время

Четыре из пяти матчей команд за последнее время закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Исходя из статистики, можно сделать вывод, что вероятность обмена голами очень велика. Предлагаем выбрать именно эту ставку на данное противостояние.