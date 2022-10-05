«Ювентус» – «Маккаби» Хайфа : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Ювентус» – «Маккаби» Хайфа, который состоится 05 октября 2022 года

«Ювентус»

У туринцев достаточно тяжелые времена и если команда выигрывает, это дается ей очень непросто. В Лиге Чемпионов ситуация очень неприятная, а именно ноль очков и отставание от второго места на шесть пунктов. В двух спаренных матчах с еще одним аутсайдером группы, «старая синьора» обязана набирать максимум баллов, или все старания будут напрасны, а шансы на выход стремиться к нулю.

2 октября «Ювентус» крупно обыграл «Болонью» (3:0), а 18 сентября минимально уступил на выезде «Монце» (0:3).

«Маккаби» Хайфа

«Маккаби» Хайфа в отличии от «Ювентуса» никого не удивляет своими результатами, ведь само попадание в групповой турнир Лиги Чемпионов уже является успехом для команды. Вряд ли коллектив зацепится за очки с мотивированным «Ювентусом», поэтому может просто постараться продемонстрировать свои качества и возможно засветить несколько игроков с целью последующей продажи.

1 октября «Маккаби» Хайфа обыграл на своем поле «Маккаби» Тель-Авив (2:0), а 18 числа крупно уступил на выезде «Хапоэлю» из Иерусалима (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.3

Ничья – 5.7

Победит «Маккаби» Хайфа – 10

Статистика

«Ювентус» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Маккаби» Хайфа проиграл шесть из десяти последних матчей на выезде

«Ювентус» выиграл два последних матча с «Маккаби» Хайфа

Пять из восьми последних матчей «Ювентуса» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ювентуса» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. «Ювентус» не может ошибаться, поэтому с первых минут должен завладеть преимуществом и не создавать себе проблемы в концовке поединка.