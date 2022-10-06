«Лион» – «Тулуза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» – «Тулуза», который состоится 07 октября 2022 года

«Лион»

«Лион» попал в большой кризис и проиграл уже несколько матчей подряд, что очень огорчает болельщиков. Разумеется, такие результаты повлияли на турнирное положение команды и сейчас она занимает лишь седьмое место с 13 очками. В домашней встрече с «Тулузой» команда может прервать неприятную серию и постепенно попытаться возвратиться на свой прежний уровень.

2 октября «Лион» проиграл минимально «Лансу» (0:1), а 18 сентября с тем же счетом на своем поле уступил ПСЖ (0:1).

«Тулуза»

«Тулуза» старается держаться в середине турнирной таблицы и чередует победы с поражениями, хотя последних у коллектива откровенно больше. На данный момент клуб занимает только 12 место с 11 баллами и опережает зону вылета на четыре балла. Соперник «Тулузы» сейчас в плохой форме и футболисты могут использовать ошибки «Лиона» в свою пользу, что возможно даже принесет победу.

2 октября «Тулуза» на своем поле обыграла «Монпелье» (4:2), а 23 сентября в товарищеском матче проиграла «Ниму» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» – 1.5

Ничья – 4.7

Победит «Тулуза» – 6

Статистика

«Лион» проиграл четыре последних матча во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Тулузы» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Лион» выиграл четыре последних встречи с «Тулузой»

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Хозяева имеют хорошую статистику с «Тулузой» и именно в этом матче имеют хорошие шансы прервать серию поражений. Прогнозируем победу «Лиона».