«Сочи» – «Локомотив» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Сочи» – «Локомотив» Москва, который состоится 08 октября 2022 года
«Сочи»
«Сочи» заметно сдал в результатах и этому есть много различных причин. Коллектив занимает шестое место с 17 очками и уже на четыре пункта отстает от ближайшего соперника, что не отыгрывает за одну игру. В предстоящей игре с кризисным «Локомотивом» хозяева должны постараться добиться победы, ведь такой осечки болельщики клуб явно не поймут.
1 октября «Сочи» был разгромлен «Оренбургом» (1:4), а 28 сентября в кубке России проиграл ЦСКА (1:2).
«Локомотив» Москва
«Железнодорожники» продолжают катиться вниз по турнирной таблице, что приводит в ужас болельщиков команды, которые не привыкли ее видеть в зоне вылета. Перед стартом очередного тура «Локомотив» набрал девять очков и располагается на 14 месте. Чтобы исправить ситуацию, в клубе нужны кардинальные изменения или проблемы будут только продолжаться и усугубляться.
1 октября «Локомотив» на своем поле уступил «Уралу» (2:4), а 28 сентября в рамках кубка России разгромил «Химки» (5:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сочи» – 1.9
- Ничья – 3.85
- Победит «Локомотив» Москва – 4
Статистика
- «Сочи» выиграл только две встречи из десяти последних во всех турнирах
- «Локомотив» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Локомотив» выиграл три из четырех последних матчей с «Сочи»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Сочи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Локомотив» выглядит безнадежно в чемпионате, поэтому предполагаем, что «Сочи», несмотря на внутренние проблемы, справится на своем стадионе с оппонентом.