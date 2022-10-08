«Сочи» – «Локомотив» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Сочи» – «Локомотив» Москва, который состоится 08 октября 2022 года

«Сочи»

«Сочи» заметно сдал в результатах и этому есть много различных причин. Коллектив занимает шестое место с 17 очками и уже на четыре пункта отстает от ближайшего соперника, что не отыгрывает за одну игру. В предстоящей игре с кризисным «Локомотивом» хозяева должны постараться добиться победы, ведь такой осечки болельщики клуб явно не поймут.

1 октября «Сочи» был разгромлен «Оренбургом» (1:4), а 28 сентября в кубке России проиграл ЦСКА (1:2).

«Локомотив» Москва

«Железнодорожники» продолжают катиться вниз по турнирной таблице, что приводит в ужас болельщиков команды, которые не привыкли ее видеть в зоне вылета. Перед стартом очередного тура «Локомотив» набрал девять очков и располагается на 14 месте. Чтобы исправить ситуацию, в клубе нужны кардинальные изменения или проблемы будут только продолжаться и усугубляться.

1 октября «Локомотив» на своем поле уступил «Уралу» (2:4), а 28 сентября в рамках кубка России разгромил «Химки» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сочи» – 1.9

Ничья – 3.85

Победит «Локомотив» Москва – 4

Статистика

«Сочи» выиграл только две встречи из десяти последних во всех турнирах

«Локомотив» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Локомотив» выиграл три из четырех последних матчей с «Сочи»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Сочи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Локомотив» выглядит безнадежно в чемпионате, поэтому предполагаем, что «Сочи», несмотря на внутренние проблемы, справится на своем стадионе с оппонентом.