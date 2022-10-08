«Барселона» — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта», который состоится 9 октября 2022 года

«Барселона»

После семи матчей «Барса» занимает второе место в Ла Лиге. Девятнадцать голов «сине-гранатовые» забили с начала сезона, пропустили один. В шестом туре чемпионата Испании «Барселона», забив три мяча, взяла верх над «Эльче». Дубль Левандовски и гол Депайи принесли победу «сине-гранатовым». С минимальным счётом в гостях «Барса» выиграла «Мальорку» на прошлых выходных.

В 3-ем туре группового этапа Лиги чемпионов каталонская команда уступила «Интеру».

«Сельта»

Одиннадцатую строчку турнирной таблицы занимает «Сельта» на текущий момент. Мадридский «Атлетико» в матче пятого тура с большим счётом одержал победу над «кельтами». В игре следующего тура «небесные» проиграли на выезде «Валенсии». На три гола от соперника «Сельта» не ответила ни одним забитым голом.

Со счётом 1:0 в пользу «кельтов» завершилась игра 7-го тура чемпионата Испании с «Бетисом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.30

Ничья – 6.00

Победит «Сельта» – 9.80

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 1.81

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.54

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.43

Статистика

Из десяти матчей за последнее время в семи «сине-гранатовые» обыграли своих соперников

В трёх играх из десяти последних «Сельта» взяла верх над оппонентами

Шесть очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Барса» борется за первую строчку турнирной таблицы. Упускать победу в предстоящем поединке «сине-гранатовые» не станут. Компания Pinnacle на победу «Барселоны» с форой -1.5 предлагает коэффициент 1.81.