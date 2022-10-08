«Барселона» — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта», который состоится 9 октября 2022 года
«Барселона»
После семи матчей «Барса» занимает второе место в Ла Лиге. Девятнадцать голов «сине-гранатовые» забили с начала сезона, пропустили один. В шестом туре чемпионата Испании «Барселона», забив три мяча, взяла верх над «Эльче». Дубль Левандовски и гол Депайи принесли победу «сине-гранатовым». С минимальным счётом в гостях «Барса» выиграла «Мальорку» на прошлых выходных.
В 3-ем туре группового этапа Лиги чемпионов каталонская команда уступила «Интеру».
«Сельта»
Одиннадцатую строчку турнирной таблицы занимает «Сельта» на текущий момент. Мадридский «Атлетико» в матче пятого тура с большим счётом одержал победу над «кельтами». В игре следующего тура «небесные» проиграли на выезде «Валенсии». На три гола от соперника «Сельта» не ответила ни одним забитым голом.
Со счётом 1:0 в пользу «кельтов» завершилась игра 7-го тура чемпионата Испании с «Бетисом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барселона» – 1.30
- Ничья – 6.00
- Победит «Сельта» – 9.80
- Победит «Барселона» с форой -1.5 – 1.81
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.54
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.43
Статистика
- Из десяти матчей за последнее время в семи «сине-гранатовые» обыграли своих соперников
- В трёх играх из десяти последних «Сельта» взяла верх над оппонентами
- Шесть очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».
Прогноз
«Барса» борется за первую строчку турнирной таблицы. Упускать победу в предстоящем поединке «сине-гранатовые» не станут. Компания Pinnacle на победу «Барселоны» с форой -1.5 предлагает коэффициент 1.81.