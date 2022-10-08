Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Барселона» — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:27
«Барселона» — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта», который состоится 9 октября 2022 года

«Барселона»

После семи матчей «Барса» занимает второе место в Ла Лиге. Девятнадцать голов «сине-гранатовые» забили с начала сезона, пропустили один. В шестом туре чемпионата Испании «Барселона», забив три мяча, взяла верх над «Эльче». Дубль Левандовски и гол Депайи принесли победу «сине-гранатовым». С минимальным счётом в гостях «Барса» выиграла «Мальорку» на прошлых выходных.

В 3-ем туре группового этапа Лиги чемпионов каталонская команда уступила «Интеру».

«Сельта»

Одиннадцатую строчку турнирной таблицы занимает «Сельта» на текущий момент. Мадридский «Атлетико» в матче пятого тура с большим счётом одержал победу над «кельтами». В игре следующего тура «небесные» проиграли на выезде «Валенсии». На три гола от соперника «Сельта» не ответила ни одним забитым голом.

Со счётом 1:0 в пользу «кельтов» завершилась игра 7-го тура чемпионата Испании с «Бетисом».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Барселона» – 1.30
  • Ничья – 6.00
  • Победит «Сельта» – 9.80
  • Победит «Барселона» с форой -1.5 – 1.81
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.54
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.43

Статистика

  • Из десяти матчей за последнее время в семи «сине-гранатовые» обыграли своих соперников
  • В трёх играх из десяти последних «Сельта» взяла верх над оппонентами
  • Шесть очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Барса» борется за первую строчку турнирной таблицы. Упускать победу в предстоящем поединке «сине-гранатовые» не станут. Компания Pinnacle на победу «Барселоны» с форой -1.5 предлагает коэффициент 1.81.

Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:37
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче. Удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 