«Монца» – «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Монция» – «Специя», который состоится 09 октября 2022 года
«Монца»
После серии неудач на старте чемпионата, «Монца» начала набирать баллы в последних встречах и уже покинула зону вылета. На данный момент новичок Серии А занимает 16 место и набрал семь очков. Предстоящий матч с нестабильной «Специей» на своем поле является отличным шансом продлить свою небольшую серию побед и еще выше продвинуться по турнирной таблице.
2 октября «Монца» крупно обыграла на выезде «Сампдорию» (3:0), а 18 сентября минимально обыграла на своем поле «Ювентус» (1:0).
«Специя»
«Специя» не радует результатами и в последних пяти турах команда выиграла лишь одну, что огорчает болельщиков. Сейчас коллектив занимает 12 место и набрала восемь очков, однако тренерскому штабу необходимо вносить изменения, чтобы в ближайшее время исправить ситуацию и улучшить результаты, вместо того, чтобы опуститься в зону вылета Серии А.
02 октября «Специя» разгромно проиграла «Лацио» (0:4), а 17 сентября обыграла «Сампдорию» на своем поле (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Монца» – 1.9
- Ничья – 3.6
- Победит «Специя» – 4.1
Статистика
- «Монца» выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Специя» проиграла четыре последних матча на выезде за последнее время
- Три последних встречи команда на поле «Монцы» завершились ничейным результатом
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Монцы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команда начала побеждать и вероятнее всего, сможет одержать еще одну важную победу, которая поможет продвинуться на несколько ступенек вверх по турнирной таблице.