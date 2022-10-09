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«Монца» – «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:06
«Монца» – «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Монция» – «Специя», который состоится 09 октября 2022 года

«Монца»

После серии неудач на старте чемпионата, «Монца» начала набирать баллы в последних встречах и уже покинула зону вылета. На данный момент новичок Серии А занимает 16 место и набрал семь очков. Предстоящий матч с нестабильной «Специей» на своем поле является отличным шансом продлить свою небольшую серию побед и еще выше продвинуться по турнирной таблице.

2 октября «Монца» крупно обыграла на выезде «Сампдорию» (3:0), а 18 сентября минимально обыграла на своем поле «Ювентус» (1:0).

«Специя»

«Специя» не радует результатами и в последних пяти турах команда выиграла лишь одну, что огорчает болельщиков. Сейчас коллектив занимает 12 место и набрала восемь очков, однако тренерскому штабу необходимо вносить изменения, чтобы в ближайшее время исправить ситуацию и улучшить результаты, вместо того, чтобы опуститься в зону вылета Серии А.

02 октября «Специя» разгромно проиграла «Лацио» (0:4), а 17 сентября обыграла «Сампдорию» на своем поле (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Монца» – 1.9
  • Ничья – 3.6
  • Победит «Специя» – 4.1

Статистика

  • «Монца» выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Специя» проиграла четыре последних матча на выезде за последнее время
  • Три последних встречи команда на поле «Монцы» завершились ничейным результатом
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Монцы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команда начала побеждать и вероятнее всего, сможет одержать еще одну важную победу, которая поможет продвинуться на несколько ступенек вверх по турнирной таблице.

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