«Монца» – «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Монция» – «Специя», который состоится 09 октября 2022 года

«Монца»

После серии неудач на старте чемпионата, «Монца» начала набирать баллы в последних встречах и уже покинула зону вылета. На данный момент новичок Серии А занимает 16 место и набрал семь очков. Предстоящий матч с нестабильной «Специей» на своем поле является отличным шансом продлить свою небольшую серию побед и еще выше продвинуться по турнирной таблице.

2 октября «Монца» крупно обыграла на выезде «Сампдорию» (3:0), а 18 сентября минимально обыграла на своем поле «Ювентус» (1:0).

«Специя»

«Специя» не радует результатами и в последних пяти турах команда выиграла лишь одну, что огорчает болельщиков. Сейчас коллектив занимает 12 место и набрала восемь очков, однако тренерскому штабу необходимо вносить изменения, чтобы в ближайшее время исправить ситуацию и улучшить результаты, вместо того, чтобы опуститься в зону вылета Серии А.

02 октября «Специя» разгромно проиграла «Лацио» (0:4), а 17 сентября обыграла «Сампдорию» на своем поле (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монца» – 1.9

Ничья – 3.6

Победит «Специя» – 4.1

Статистика

«Монца» выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Специя» проиграла четыре последних матча на выезде за последнее время

Три последних встречи команда на поле «Монцы» завершились ничейным результатом

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Монцы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команда начала побеждать и вероятнее всего, сможет одержать еще одну важную победу, которая поможет продвинуться на несколько ступенек вверх по турнирной таблице.