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«Кремонезе» – «Наполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:43
«Кремонезе» – «Наполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кремонезе» – «Наполи», который состоится 09 октября 2022 года

«Кремонезе»

«Кремонезе» все еще не может привыкнуть к новому для себя чемпионате и не может одержать побед в Серии А. Набранные очки клуба есть только за счет трех ничьих в чемпионате, и итогом этому служит место в зоне вылета, из которой нужно выбираться уже сейчас. Матч с «Наполи» не предвещает ничего хорошего, ведь соперник наверное сейчас самый сильный образец себя последних десяти лет.

02 октября «Кремонезе» сыграл вничью с «Лечче» (1:1), а 18 сентября крупно проиграл на своем поле «Лацио» (0:4).

«Наполи»

Команда из Неаполя показывает потрясающий результат в Лиге Чемпионов и лидирует в группе, а также идет на первом месте в Серии А. «Наполи» набрал 20 очков и опережает двух прямых конкурентов исключительно по статистике, поэтому очень мотивирована на матч с аутсайдером, ведь болельщики ждут уверенной победы, которая станет еще одной деталью пазла в сильном сезоне клуба.

04 октября «Наполи» разгромил на выезде «Аякс» в Лиге Чемпионов (6:1), а первого числа на своем поле обыграл «Торино» (3:1) в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кремонезе» – 6.8
  • Ничья – 4.8
  • Победит «Наполи» – 1.45

Статистика

  • «Кремонезе» не может выиграть уже восемь поединков подряд во всех турнирах
  • «Наполи» выиграл восемь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • Четыре из пяти последних поединков команд завершились ничейным результатом

Прогноз

Сделать ставку на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. Лидер чемпионата Италии не имеет права терять очки с аутсайдером в самом разгаре борьбы за лидерство. Прогнозируем победу гостей в 1-2 мяча в этом противостоянии.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:52
Наполи фавориты матча
Гость
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