«Кремонезе» – «Наполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кремонезе» – «Наполи», который состоится 09 октября 2022 года

«Кремонезе»

«Кремонезе» все еще не может привыкнуть к новому для себя чемпионате и не может одержать побед в Серии А. Набранные очки клуба есть только за счет трех ничьих в чемпионате, и итогом этому служит место в зоне вылета, из которой нужно выбираться уже сейчас. Матч с «Наполи» не предвещает ничего хорошего, ведь соперник наверное сейчас самый сильный образец себя последних десяти лет.

02 октября «Кремонезе» сыграл вничью с «Лечче» (1:1), а 18 сентября крупно проиграл на своем поле «Лацио» (0:4).

«Наполи»

Команда из Неаполя показывает потрясающий результат в Лиге Чемпионов и лидирует в группе, а также идет на первом месте в Серии А. «Наполи» набрал 20 очков и опережает двух прямых конкурентов исключительно по статистике, поэтому очень мотивирована на матч с аутсайдером, ведь болельщики ждут уверенной победы, которая станет еще одной деталью пазла в сильном сезоне клуба.

04 октября «Наполи» разгромил на выезде «Аякс» в Лиге Чемпионов (6:1), а первого числа на своем поле обыграл «Торино» (3:1) в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кремонезе» – 6.8

Ничья – 4.8

Победит «Наполи» – 1.45

Статистика

«Кремонезе» не может выиграть уже восемь поединков подряд во всех турнирах

«Наполи» выиграл восемь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних поединков команд завершились ничейным результатом

Прогноз

Сделать ставку на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. Лидер чемпионата Италии не имеет права терять очки с аутсайдером в самом разгаре борьбы за лидерство. Прогнозируем победу гостей в 1-2 мяча в этом противостоянии.