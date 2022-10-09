«Кремонезе» – «Наполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кремонезе» – «Наполи», который состоится 09 октября 2022 года
«Кремонезе»
«Кремонезе» все еще не может привыкнуть к новому для себя чемпионате и не может одержать побед в Серии А. Набранные очки клуба есть только за счет трех ничьих в чемпионате, и итогом этому служит место в зоне вылета, из которой нужно выбираться уже сейчас. Матч с «Наполи» не предвещает ничего хорошего, ведь соперник наверное сейчас самый сильный образец себя последних десяти лет.
02 октября «Кремонезе» сыграл вничью с «Лечче» (1:1), а 18 сентября крупно проиграл на своем поле «Лацио» (0:4).
«Наполи»
Команда из Неаполя показывает потрясающий результат в Лиге Чемпионов и лидирует в группе, а также идет на первом месте в Серии А. «Наполи» набрал 20 очков и опережает двух прямых конкурентов исключительно по статистике, поэтому очень мотивирована на матч с аутсайдером, ведь болельщики ждут уверенной победы, которая станет еще одной деталью пазла в сильном сезоне клуба.
04 октября «Наполи» разгромил на выезде «Аякс» в Лиге Чемпионов (6:1), а первого числа на своем поле обыграл «Торино» (3:1) в чемпионате.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кремонезе» – 6.8
- Ничья – 4.8
- Победит «Наполи» – 1.45
Статистика
- «Кремонезе» не может выиграть уже восемь поединков подряд во всех турнирах
- «Наполи» выиграл восемь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних поединков команд завершились ничейным результатом
Прогноз
Сделать ставку на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. Лидер чемпионата Италии не имеет права терять очки с аутсайдером в самом разгаре борьбы за лидерство. Прогнозируем победу гостей в 1-2 мяча в этом противостоянии.