«Рома» – «Лечче» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» – «Лечче», который состоится 09 октября 2022 года

«Рома»

«Рома» чередует победы с поражениями в чемпионате Италии и на данный момент выглядит весьма нестабильно. Команда занимает на данный момент шестое место с 16 баллами и отстает от лидеров всего на четыре пункта. В домашней игре с новичком Серии А болельщики римского клуба верят в победу, которая возможно поможет ему подняться на одну-две позиции в турнирной таблице.

06 октября «Рома» проиграла на своем поле «Бетису» в Лиге Европы (1:2), а 1 октября на выезде оказалась сильнее «Интера» (2:1).

«Лечче»

В последних матчах «Лечче» старался набирать очки и проиграл только один поединок из пяти последних в чемпионате Италии. Сейчас команда имеет в своем активе 7 баллов, что позволяет клубу занимать 13 место. В поединке с «Ромой» на выезде даже ничья станет хорошим результатом, ведь букмекеры большое предпочтение отдают подопечным Жозе Моуриньо.

02 октября «Лечче» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), а 16 сентября команда обыграла на выезде «Салернитану» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.42

Ничья – 4.6

Победит «Лечче» – 6.8

Статистика

Пять из шести последних матчей «Лечче» завершились исходом «обе забьют»

«Рома» выиграла шесть из десяти последних матчей на своем стадионе

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Лечче» проиграл четыре из пяти последних встреч с «Ромой»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ромы» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Клуб из столицы Италии неплохо выступает на своем стадионе и мы предполагаем, что он сможет добиться уверенной победы над «Лечче».