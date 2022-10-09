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«Рома» – «Лечче» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:30
«Рома» – «Лечче» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» – «Лечче», который состоится 09 октября 2022 года

«Рома»

«Рома» чередует победы с поражениями в чемпионате Италии и на данный момент выглядит весьма нестабильно. Команда занимает на данный момент шестое место с 16 баллами и отстает от лидеров всего на четыре пункта. В домашней игре с новичком Серии А болельщики римского клуба верят в победу, которая возможно поможет ему подняться на одну-две позиции в турнирной таблице.

06 октября «Рома» проиграла на своем поле «Бетису» в Лиге Европы (1:2), а 1 октября на выезде оказалась сильнее «Интера» (2:1).

«Лечче»

В последних матчах «Лечче» старался набирать очки и проиграл только один поединок из пяти последних в чемпионате Италии. Сейчас команда имеет в своем активе 7 баллов, что позволяет клубу занимать 13 место. В поединке с «Ромой» на выезде даже ничья станет хорошим результатом, ведь букмекеры большое предпочтение отдают подопечным Жозе Моуриньо.

02 октября «Лечче» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), а 16 сентября команда обыграла на выезде «Салернитану» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рома» – 1.42
  • Ничья – 4.6
  • Победит «Лечче» – 6.8

Статистика

  • Пять из шести последних матчей «Лечче» завершились исходом «обе забьют»
  • «Рома» выиграла шесть из десяти последних матчей на своем стадионе
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Лечче» проиграл четыре из пяти последних встреч с «Ромой»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ромы» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Клуб из столицы Италии неплохо выступает на своем стадионе и мы предполагаем, что он сможет добиться уверенной победы над «Лечче».

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:44
Рома выиграет этот матч
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