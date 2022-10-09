«Рома» – «Лечче» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» – «Лечче», который состоится 09 октября 2022 года
«Рома»
«Рома» чередует победы с поражениями в чемпионате Италии и на данный момент выглядит весьма нестабильно. Команда занимает на данный момент шестое место с 16 баллами и отстает от лидеров всего на четыре пункта. В домашней игре с новичком Серии А болельщики римского клуба верят в победу, которая возможно поможет ему подняться на одну-две позиции в турнирной таблице.
06 октября «Рома» проиграла на своем поле «Бетису» в Лиге Европы (1:2), а 1 октября на выезде оказалась сильнее «Интера» (2:1).
«Лечче»
В последних матчах «Лечче» старался набирать очки и проиграл только один поединок из пяти последних в чемпионате Италии. Сейчас команда имеет в своем активе 7 баллов, что позволяет клубу занимать 13 место. В поединке с «Ромой» на выезде даже ничья станет хорошим результатом, ведь букмекеры большое предпочтение отдают подопечным Жозе Моуриньо.
02 октября «Лечче» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), а 16 сентября команда обыграла на выезде «Салернитану» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 1.42
- Ничья – 4.6
- Победит «Лечче» – 6.8
Статистика
- Пять из шести последних матчей «Лечче» завершились исходом «обе забьют»
- «Рома» выиграла шесть из десяти последних матчей на своем стадионе
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Лечче» проиграл четыре из пяти последних встреч с «Ромой»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Ромы» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Клуб из столицы Италии неплохо выступает на своем стадионе и мы предполагаем, что он сможет добиться уверенной победы над «Лечче».