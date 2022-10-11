ПСЖ – «Бенфика» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов ПСЖ – «Бенфика», который состоится 11 октября 2022 года
ПСЖ
В нынешнем сезоне под руководством нового главного тренера, парижане практически не имеют проблем со своими соперниками. В Лиге 1 ПСЖ лидирует, опережая ближайшего соперника на два балла, а в Лиге Чемпионов делит первое место с «Бенфикой», имея в активе по семь пунктов. В предстоящей встрече у французского коллектива есть отличный шанс стать единоличным лидером в случае победы.
08 октября ПСЖ сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1 (0:0), а пятого числа разошелся миром с «Бенфикой» в Португалии (1:1).
«Бенфика»
Португальский коллектив достиг существенного прогресса за два сезона и сейчас является одним из лидеров своей группы с семью баллами, опережая «Ювентус» на четыре пункта. Матч на выезде с ПСЖ будет очень сложным, но даже в случае поражения положение португальцев будет существенно лучше, чем у конкурентов в борьбе за второе место. Предполагаем, что матч привлечет внимание множества болельщиков по всей Европе.
08 октября «Бенфика» обыграла на своем поле «Риу Аве» (4:2), а пятого числа сыграла вничью с ПСЖ (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСЖ – 1.53
- Ничья – 4.5
- Победит «Бенфика» – 6.2
Статистика
- ПСЖ выиграл 17 матчей из последних 20 во всех турнирах
- «Бенфика» выиграла девять последних матчей из десяти последних на выезде
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- ПСЖ выиграл только три матча из десяти последних матчей с «Бенфикой» во всех турнирах
Прогноз
Сделать ставку на победу ПСЖ, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.53. Матч не будет проходить с большим перевесом хозяев, однако мы прогнозируем, что именно команда из Франции окажется немного удачливее.