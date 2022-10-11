ПСЖ – «Бенфика» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1665479738

вчера, 12:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов ПСЖ – «Бенфика», который состоится 11 октября 2022 года

ПСЖ

В нынешнем сезоне под руководством нового главного тренера, парижане практически не имеют проблем со своими соперниками. В Лиге 1 ПСЖ лидирует, опережая ближайшего соперника на два балла, а в Лиге Чемпионов делит первое место с «Бенфикой», имея в активе по семь пунктов. В предстоящей встрече у французского коллектива есть отличный шанс стать единоличным лидером в случае победы.

08 октября ПСЖ сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1 (0:0), а пятого числа разошелся миром с «Бенфикой» в Португалии (1:1).

«Бенфика»

Португальский коллектив достиг существенного прогресса за два сезона и сейчас является одним из лидеров своей группы с семью баллами, опережая «Ювентус» на четыре пункта. Матч на выезде с ПСЖ будет очень сложным, но даже в случае поражения положение португальцев будет существенно лучше, чем у конкурентов в борьбе за второе место. Предполагаем, что матч привлечет внимание множества болельщиков по всей Европе.

08 октября «Бенфика» обыграла на своем поле «Риу Аве» (4:2), а пятого числа сыграла вничью с ПСЖ (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.53

– 1.53 Ничья – 4.5

Победит «Бенфика» – 6.2

Статистика

ПСЖ выиграл 17 матчей из последних 20 во всех турнирах

выиграл 17 матчей из последних 20 во всех турнирах «Бенфика» выиграла девять последних матчей из десяти последних на выезде

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

ПСЖ выиграл только три матча из десяти последних матчей с «Бенфикой» во всех турнирах

Прогноз