«Наполи» – «Аякс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Наполи» – «Аякс», который состоится 12 октября 2022 года
«Наполи»
Неаполитанский клуб сейчас выглядит одним из самых мощных в Лиге Чемпионов, а три победы в стартовых турах с разницей мячей (13:2) говорят сами за себя. Мало у кого вызывает сомнения, что «Наполи» выиграет группу и даже «Ливерпуль» на их фоне выглядит очень блекло. После разгрома «Аякса» на выезде, в домашнем поединке футболистам не стоит слишком расслабляться, а необходимо доказать свое преимущество еще раз.
9 октября «Наполи» крупно обыграл «Кремонезе» в чемпионате Италии (4:1), а четвертого числа разбили на выезде «Аякс» (6:1).
«Аякс»
Клуб из Нидерландов переживает черную полосу в сезоне, однако победа в последнем туре чемпионата Нидерландов дает надежду на хорошие результаты в ближайших поединках. В группе Лиги Чемпионов «Аякс» занимает третье место с тремя баллами и поражение в предстоящей игре может практически лишить клуб возможности выхода в плей-офф. Такой расклад говорит о том, что матч будет напряженным и зрелищным.
08 октября «Аякс» обыграл на выезде «ФК Волендам» (4:2) в чемпионате, а четвертого числа был разгромлен «Наполи» (1:6).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Наполи» – 1.58
- Ничья – 4.5
- Победит «Аякс» – 5.2
Статистика
- «Наполи» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять последних матчей «Аякса» завершились исходом «обе забьют»
- «Аякс» выиграл шесть из десяти последних выездных матчей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.58. Неделю назад «Наполи» показал свое превосходство над «Аяксом» и мы предполагаем что за это время мало что могло измениться.