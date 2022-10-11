«Наполи» – «Аякс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Наполи» – «Аякс», который состоится 12 октября 2022 года

«Наполи»

Неаполитанский клуб сейчас выглядит одним из самых мощных в Лиге Чемпионов, а три победы в стартовых турах с разницей мячей (13:2) говорят сами за себя. Мало у кого вызывает сомнения, что «Наполи» выиграет группу и даже «Ливерпуль» на их фоне выглядит очень блекло. После разгрома «Аякса» на выезде, в домашнем поединке футболистам не стоит слишком расслабляться, а необходимо доказать свое преимущество еще раз.

9 октября «Наполи» крупно обыграл «Кремонезе» в чемпионате Италии (4:1), а четвертого числа разбили на выезде «Аякс» (6:1).

«Аякс»

Клуб из Нидерландов переживает черную полосу в сезоне, однако победа в последнем туре чемпионата Нидерландов дает надежду на хорошие результаты в ближайших поединках. В группе Лиги Чемпионов «Аякс» занимает третье место с тремя баллами и поражение в предстоящей игре может практически лишить клуб возможности выхода в плей-офф. Такой расклад говорит о том, что матч будет напряженным и зрелищным.

08 октября «Аякс» обыграл на выезде « ФК Волендам» (4:2) в чемпионате, а четвертого числа был разгромлен «Наполи» (1:6).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.58

Ничья – 4.5

Победит «Аякс» – 5.2

Статистика

«Наполи» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей «Аякса» завершились исходом «обе забьют»

«Аякс» выиграл шесть из десяти последних выездных матчей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.58. Неделю назад «Наполи» показал свое превосходство над «Аяксом» и мы предполагаем что за это время мало что могло измениться.