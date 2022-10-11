«Барселона» накажет «Интер», Клопп извинится за матч с «Арсеналом». Всё это – второй день 4-го тура ЛЧ

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вчера, 15:57

Снова будут крупные счета.

«Наполи» — «Аякс»

- Предыдущий матч между командами завершился одним из трех крупнейших разгромов в 3-м туре ЛЧ , причем неаполитанцы разобрали соперника на его же поле. Ангисса и Кварацхелия уже делают разницу, вместе с ними статистику набивают Распадори и Ди Лоренцо. «Наполи» никто не может остановить ни в еврокубках, ни в чемпионате Италии, где команда Спаллетти лидирует в таблице.

- Амстердамцы подпортили впечатление от отличного старта 4-хматчевой серией без побед: помимо «Наполи» проиграли «Ливерпулю» и Азу, с «Гоу Эхед Иглс» сыграли вничью. Сейчас нужно хотя бы третью строчку группы А ЛЧ удержать.

Прогноз Soccer.ru: При домашних трибунах «Наполи» повторит успех – пусть и в более скромной манере.

«Атлетико» — «Брюгге»

- В прошлый раз мы поверили задору аутсайдеров из Бельгии – а они превзошли ожидания и вместо прогнозируемой ничьей оформили победу 2:0. Первое место «Брюгге» кажется сном – российским клубам вместо разговоров о разнице бюджетов стоит поучиться у черно-синих.

- Ничего еще не решено. До окончания группового этапа 3 тура, за это время и «Атлетико», и «Порту» и «Байер» могут наверстать упущенное. «Брюгге» не стоит расслабляться раньше времени.



Прогноз Soccer.ru: «Атлетико» получило позитивный импульс от трансфера Антуана Гризмана. Больше не придется сокращать его игровое время. Испанцы добудут 3 очка.

«Рейнджерс» — «Ливерпуль»

- Победа мерсисайдцев в прошлом туре – хорошо, но поражение от «Арсенала» — просто ужас. Все еще не верится, что прессинг-машина Клоппа может дать сбой, а Юрген уже говорит, что «Ливерпуль» поставил крест на чемпионских амбициях в нынешнем сезоне АПЛ .

- Шотландцам стоит опасаться – для победы сопернику хватит класса, а неудачи во внутреннем первенстве часто подначивали английский гранд штурмовать Лигу чемпионов.

Прогноз Soccer.ru: Шотландская публика окажет «Ливерпулю» теплый прием, а мерсисайдцы оставят «Рейнджерс» на последнем месте группы.

«Барселона» — «Интер»

- Индзаги нет-нет да и выдает гениальные матчи. Над Симоне довлеет потенциальная отставка, так что нужно возвращать нерадзурри в топы. Итальянский специалист выбрал правильную стратегию под «Барселону» Хави – стерилизовал их владение, закрыл Левандовского, для развития атаки у каталонцев оставался лишь Усман Дембеле. Но успех еще надо закрепить.

- Обидное поражение в Милане поставило сине-гранатовых в затруднительное положение: им предстоит 3 мини-финала, а отставание от «Интера» нужно ликвидировать сразу же (в случае поражения «Барса» даже при равенстве очков останется третьей).

Прогноз Soccer.ru: Хави не хочет второй раз к ряду упустить евровесну в ЛЧ – «Барса» одержит победу.

«Виктория Пльзень» — «Бавария»

- Мюнхенцам могут доставить проблемы разве что зажатая в угол «Барселона» и праймовый «Интер» — чехи в число угроз не входят, что и показал 3 тур. Немцы разобрались с «Викторией» (5:0) и даже гостевой фактор в ответной встрече не способен помешать добыть 3 очка.

- 1:12 по разнице забитых и пропущенных мячей, 0 очков, последнее место в группе C – вот промежуточный итог еврокубкового сезона «Виктории». Завтра статистика станет только хуже.

Прогноз Soccer.ru: Новый разгром от «Баварии»

«Байер» — «Порту»

- На следующий день после поражения от «Порту» в гостях леверкузенцы объявили о рокировке на тренерском мостике – Джордан Сеоане отправлен в отставку, вместо него клуб возглавил Хаби Алонсо. Это уже вторая волна тренерских отставок по итогам матчей ЛЧ – в первую попали Тухель и Тедеско, сейчас помимо наставника «Байера» без работы остался Хулен Лопетеги.

- Может, хоть это вытолкнет «Байер» на нужную дорогу. Равенство очков у трех команд группы В оставляет немцам пространство для маневра, в Бундеслиги Алонсо начал с победы над «Шальке» — испанскому менеджеру предстоит сделать первый скачок с 15-й строчки на 13-ю (отрыв в 1 балл) и взять реванш у португальцев.



Прогноз Soccer.ru: 3 очка «Байера»

«Тоттенхэм» — «Айнтрахт Ф»

- Что происходит с командами Конте в еврокубках – тайна, покрытая мраком. За поражением от «Спортинга» последовала ничья с «Айнтрахтом» — «шпоры» сами усложняют себе жизнь. При втором месте в своем квартете лондонцы имеют равенство очков с франкфуртцами и при определенных обстоятельствах уже на этой неделе могут откатиться на четвертую строчку.

- «Айнтрахту» не идет на пользу игра на два фронта. Прошлогоднее шествие по Лиге Европы соотносилось с просадкой во внутреннем первенстве. 11-е место в Бундеслиге немцы компенсировали победой в ЛЕ и попаданием в главный еврокубок. Сейчас ситуация не изменилась.

Прогноз Soccer.ru: победа «Тоттенхэма»

«Спортинг» — «Марсель»

- Французы нанесли поражение лидеру своей группы и при ничьей в матче «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» сократили отставание до минимума. Сейчас провансальцы – точно такой же претендент на плей-офф ЛЧ , как «шпоры» или франкфуртцы.

- «Спортинг» проиграл в гостях, но дома в этом сезоне потерял очки лишь раз (0:2 от «Шавеша»). Да и вряд ли португальцы хотят потерять преимущество, которое наработали за 3 тура.

Прогноз Soccer.ru: команды разойдутся с ничейным исходом поединка в Лиссабоне.