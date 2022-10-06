«Локомотив» стучится в Первую лигу, «Спартаку» надо дотянуться до топ-3. Расклады 12-го тура РПЛ

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вчера, 22:04

2 дерби и баталии за топ-5.

«Урал» – «Химки»

- «Шмели» могут быть довольны – в прошлом туре удалось сыграть на слабостях «Локомотива» и уверенно забрать 3 очка из Москвы. Впереди у команды Виктора Ганчаренко – такой же кризисный соперник. Есть довольно высокие шансы продолжить улучшать статистику – в последних 5-и встречах уральцы победили 3 раза. Если снова выиграют, обойдут «Химки» и поднимутся в зону стыков.

- Химчане на грани с зоной прямого вылета. Команда не побеждает с начала августа, с новым тренером ситуация не улучшилась. Хотя к Гогниеву у боссов клуба есть доверие. В октябре у «Химок» будут сложные соперники – «Локомотив», «Спартак», «Динамо». С «железнодорожниками» еще можно набрать очки – но от встреч с «Уралом» и «Факелом» надо брать максимум.

«Факел» – «Зенит»

- Чемпионы страны прошли испытание «Ростовом», который забрался на 3-е место в РПЛ . Долгое время держался ничейный счет, но Вендел и Кузяев обеспечили 3 очка. Поездка в Воронеж на первый взгляд будет легкой – при этом не стоит забывать, что у «Зенита» бывают проблемы с выездными играми, а «Факел» умеет настроиться.

- Поражения «Химок» и «Локомотива» — подарок для воронежцев. Коллектив наконец-то за пределами зоны стыков и может насладиться моментом – поединок с «Зенитом» может опустить «Факел» на прежнее место.

ЦСКА – «Динамо»

- Первое московское дерби из четырех, которые выпали «армейцам» на октябрь. Красно-синие при Владимире Федотове показывают пример стабильности и остаются на ведущих позициях. Уже нет таких проблем с центром поля и флангами: Мендес, Зделар и Мойзес доросли до стартового состава. Омрачает общую картину проблема с центральными защитниками – после травмы Дивеева слег еще и Бруно Фукс. На прошлой неделе в тройке с Рошей играли Набабкин и Щенников.

- В «Динамо» начался спад – команда не показывает характера, упускает победы, ведя в счете. Наложился и спад отдельных игроков – перестал выжигать центр Лука Гагнидзе, а Матиас Норманн не может заменить Николу Моро. Поражение от «Ахмата» откатило бело-голубых на 8-ю строчку, а ведь с ЦСКА будет еще сложнее.

«Сочи» – «Локомотив»

- Обе команды провалились в 11-м туре против аутсайдеров. В случае с «Сочи» поражение предопределила опорная зона. Игроки «Оренбурга» получали мяч на свободном пространстве и били без сопротивления. На что можно рассчитывать без прессинга?

- У «Локо» проблемы на всех фронтах – с обороной, с выбором игроками позиции, с созиданием и дисциплиной. «Урал» этим воспользовался и вел после первого тайма 4:0. Москвичи уже на 13-м месте, но в тренерский штаб продолжают верить.

«Спартак» – «Крылья Советов»

- Красно-белые счастливы после победы над «Зенитом» в Кубке, признания Соболева лучшим игроком РПЛ в сентябре – Александр еще и гонку ассистентов лиги возглавил. С «Пари НН» не все было гладко, но «Спартак» опять показал терпение, реализовав свои моменты. Москвичи снова смотрят в сторону топ-3, где сейчас расположились «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

- Самарцы негодуют на судейство в матче с «Краснодаром». Порочный круг получил продолжение – после жалоб южан на рефери поединка с ЦСКА Алексей Сухой принимал решения в пользу «быков», когда те играли с «Крыльями». Нулевая ничья оставляет команду Осинькина на 11-м месте, хотя коллектив явно хочет большего.

«Оренбург» – «Ахмат»

- Эталонную реализацию моментов показали оренбуржцы в матче с «Сочи», тем более соперник позволял довольно многое. На ближайшие два тура клуб обезопасил себя от подвала чемпионата, «Оренбург» стойко проходит напряженный календарь.

- Грозненцы не позволили «Динамо» разгуляться на своей половине поля и отомстили за поражение в Кубке уже при новом тренере. «Ахмат» совсем близок топ-5 – на расстоянии 4 очков. За счет импульса от смены тренера могут забраться на 6-ю строчку уже в эти выходные.

«Торпедо» – «Пари НН»

- 1 балл в игре с «Факелом» — не лучший показатель, зато «автозаводцы» показали характер и сравняли счет при 1:2. Легионеры чуть освежили москвичей. Последовали победы над «Сочи», ЦСКА , команда стала набирать очки. Уральцы имеют шансы оторваться от «Торпедо» — черно-белые не должны допустить этого.

- Подопечные Михаила Галактионова могли обыграть «Спартак» — Майга прошел Умярова и воспользовался свободным пространством в чужой штрафной. Однако голы Николсона и Промеса не позволили нижегородцам прервать серию поражений. После эффективного августа-начала сентября «Пари НН» возвращается на привычные позиции неподалеку от нижней четверки.

«Ростов» – «Краснодар»

- Второе дерби предстоящего тура, команды разделяет 1 очко в таблице чемпионата.

- «Ростов» неудачно съездил в Санкт-Петербург. Да, смогли сравнять после того, как пропустили первыми, еще и ничейный счет держали долго, но помешать победе «Зенита» на классе не удалось. По турнирным перспективам выезд ударил несильно – сине-бело-голубых и так не догнать, а отрыв ЦСКА – лишь 1 балл.