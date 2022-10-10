«Шахтёр» сотворит сенсацию, «Бенфика» оставит ПСЖ за спиной. Интереснейший 4-й тур ЛЧ – завтра

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вчера, 19:03

Читается несколько неожиданных исходов.

«Маккаби Хайфа» — «Ювентус»

- «Старая синьора» была просто обязана выигрывать в домашней встрече с аутсайдером группы H. Так и получилось – Ди Мария оформил ассистентский хет-трик, раз в год выстрелил и Адриен Рабьо (записал на свой счет дубль), а третий мяч забил Влахович.

- Перед ответным матчем глобальные расклады не поменялись – с такими «Бенфикой» и ПСЖ «Ювентусу» остается бороться за Лигу Европы, а «Маккаби» — ожидать окончания групповой стадии.

Прогноз Soccer.ru: «Ювентус» сократит отставание от второй команды своей группы.

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»

- «Горожане» разобрали «Копенгаген» неделей ранее. Холанд разрывает не только АПЛ – болельщики из Англии уже создали шуточную петицию с просьбой отстранить норвежца, пора подумать о чем-то подобном в ЛЧ .

- Датчанам прежде всего стоит подумать, как снова не попасть под каток Гвардиолы, пропускать 5 мячей во втором еврокубковом матче подряд – крест на самолюбии команды.

Прогноз Soccer.ru: чуда не произойдет – разница забитых и пропущенных мячей у «Сити» станет еще более устрашающей (сейчас – 11:1).

«Динамо Загреб» — «Ред Булл»

- Предыдущая встреча с загребцами опять стала удачной для Ноа Окафора – он реализовал пенальти и подарил «Зальцбургу» 3 очка. «Интеру» уже пора готовить деньги – если 22-летний швейцарец сверкнет еще ярче, в борьбу включатся английские гиганты.

- Группа Е – самая ровная в текущей Лиге чемпионов. Даже замыкающее таблицу «Динамо» успело набрать 3 очка. На этот раз команды встретятся в Загребе, «Ред Булл» аномально лидирует в квартете, и хорваты в силах это исправить.

Прогноз Soccer.ru: «Динамо» добудет домашнюю победу.

«Милан» — «Челси»

- Как и предполагалось, лондонцы не дадут поставить крест на своих еврокубковых амбициях – 3 очка в Лондоне выровняли расклады в группе Е до предела, теперь между первой и последней командой – разница в 2 очка. Пьер-Эмерик Обамеянг начал забивать в еврокубках за «синих», приобретение габонского нападающего оправдывает себя. Вместе со Стерлингом они разрушают проклятье форвардов «Челси».

- Дома «россонери» не настроены повторять ошибки прошлого тура, лидерство «Зальцбурга» в квартете с «Миланом» и «Челси» — удар по авторитету топов. Настроение портит и поражение от «Наполи» — да, за ним последовали победы над «Эмполи» и «Ювентусом», но неаполитанцы сохраняют 3-очковый отрыв.

Прогноз Soccer.ru: Итальянцы вернут «Челси» на 4-е место.

ПСЖ – «Бенфика»

- Прогноз на предыдущий тур оправдался – хоть и частично. Парижане не отпустили лидерство в квартете H. Правда, для этого оказалось достаточно ничьей в матче с португальцами. Но первое место по дополнительным показателям оставляет недосказанность, ПСЖ лучше решить вопрос в очном поединке, чем ожидать осечки соперника в следующих турах.

- Все сильнее предвкушение от выступлений «Бенфики» в плей-офф – у португальцев есть все шансы навести шуму. «Орлы» не робеют перед денежным мешком — ПСЖ , набирают с ними очки и совсем не проигрывают с мая (последнее поражение – еще в предыдущем сезоне). Если «Бенфика» выбьет пару топов, это добавит фанатам радости.

Прогноз Soccer.ru: игра пройдет во Франции – при всей симпатии к взрослеющему ПСЖ поставим на победу гостей.

«Шахтёр» — «Реал Мадрид»

- Победа мадридцев на прошлой неделе получилась не такой очевидной по цифрам на табло. Разгрома не вышло, «горняки» прошили соотечественника – Андрея Лунина. Без Куртуа «Реал» смотрится не так грозно, хотя победы на классе добывает. Уже сейчас можно с вероятностью 99,99% сказать, что испанцы выйдут в плей-офф (а когда было по-другому?)

- «Шахтёру» необходимо сохранять отрыв от «Лейпцига» и «Селтика», если команда хочет стать сенсацией еврокубка. На этот раз «горняки» играют на своем поле, до сих пор не известно, примет ли участие в матче звездный голкипер соперника. Значит, и на очки есть маленькая надежда.

Прогноз Soccer.ru: «Шахтёр» заставит о себе говорить, вырвав ничью в домашнем матче.

«Селтик» — «РБ Лейпциг»

- Шотландцы могли бы вернуться в борьбу за евровесну, но планам помешало гостевое поражение от «Лейпцига» — зато первый самостоятельный гол забили. В своих стенах коллектив будет настроен только на победу – правда, нужно что-то делать с реализацией.

- Немцы начали набирать очки после ухода Тедеско – после смены Доменико на Марко Розе «Лейпциг» одержал 3 победы и 1 раз сыграл вничью в 6-ти матчах. У Нкунку вернулось голевое чутье (4 гола за 3 последних игры) – еще одна позитивная предпосылка.

Прогноз Soccer.ru: «Селтик» не сможет сдержать напор «Лейпцига».

«Боруссия» Дортмунд — «Севилья»

- Отставку Хулена Лопетеги мы предсказали как раз перед первой встречей этих команд в действующем сезоне. 1:4 дома стало последней каплей для боссов севильцев, они отправили Хулена в отставку и взяли вместо него Хорхе Сампаоли (уже работал в клубе в 2016-2017 году). Новому наставнику помимо баталий в ЛЧ предстоит выводить «красно-белых» из зоны вылета в Ла Лиге.

- Дортмундцы в огне по всем фронтам: успешно продвигается пиар-кампания Джуда Беллингема (гол+передача против «Севильи»), команда отнимает очки у «Баварии» и спокойно существует в зоне 2-4 места Бундеслиги. В группе с «Ман Сити» «Боруссия» претендует лишь на второе место – зато вряд ли уступит его «Севилье или „Копенгагену“.

Прогноз Soccer.ru: домашняя победа „Боруссии“.