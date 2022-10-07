Братское дерби Москвы. ЦСКА поможет «Динамо», если разгромит соседа

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вчера, 22:02

Думаете, знаете фаворита матча?

Узнайте о ЦСКА

- В превью к дерби клубы использовали великую песню Варум «Городок», переделав знаменитые строчки про место, где без спроса входят в гости, где нет зависти и злости, милый дом. Футболисты команд, которые не враждуют – в мегаполисах так бывает, записали слова вместе. Но в РПЛ порознь. Сыграет вторая и восьмая команды в таблице, между ними 7 пунктов разницы.

- Не трудно пророчить, если сохранять совесть. Про неприятности «Локомотива» многие подробно рассказали наперед, еще до скатывания в таблице. Нечто похожее может получиться с Йоканович. Фанаты «Динамо» частенько ставят под сомнение правильность выбора Бувача. И допускают, что паузу до зимы взяли, поскольку серб и босниец могут уехать вместе, а для поисков адекватной замены нужно время. Но если ЦСКА постарается, отставка не заставит себя ждать.

- От влияния на братьев переходим к делам насущным для самого ЦСКА . Федотов – крепкий орешек, поражение от «Торпедо» является единственным после матча в Санкт-Петербурге. У «армейцев» семь побед, ничья и поражение в девяти поединках, только в Ростове-на-Дону, кроме дерби, была осечка. Не всегда успехи легкие, но ЦСКА в нормальной форме. «Динамо» может применить тактику «Торпедо» — сыграть без мяча с акцентом на меткость, но Федотов должен научиться пресекать такие попытки, ведь у него впереди матч против «Спартака» через неделю.

- Отмечаем, что Карраскаль и Медина после неудачи с «Торпедо» пропали из состава. Нет разговора о травмах. Хорхе с «Химками» не играл из-за перебора карточек, Медина сидел на скамейке. Всего два матча без лидеров старта сезона, но фиксируем – забивали по два мяча, каскадов моментов не увидели. Впрочем, соперники были упрямыми, кубковый «Сочи» и «Химки» в РПЛ . В дерби с «Динамо» оба должны поддерживать Чалова.

- У ЦСКА неплохая глубина состава, но есть травмы Зайнутдинова и Дивеева, есть проблемы со здоровьем у Фукса, хотя бразилец еще может выйти на поле. Мухин пропустит игру из-за перебора карточек – Федотов ставит на частый мелкий фол, а Кучаеву, возможно, придется играть справа, если Гайич не подготовиться к поединку. Также важно, кого именно определят в середину поля? Вероятнее всего, Облякова и Зделара, и у них непростая задача. Фомин и Захарян нагрузят работой, а разные схемы – с тремя и двумя центральными, могут сформировать перевес «Динамо», если Норманн не подведет.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Виллиан, Фукс, Набабкин – Кучаев (Гайич), Обляков (Медина), Зделар, Мойсес – Медина, Карраскаль – Чалов.

Узнайте о «Динамо»

- Вроде нормально сидели, что же фанаты и эксперты начинают? Нет, не было ничего нормального в «Динамо» Йокановича стилистически. Уже против «Ростова» удивила физическая форма команды, сели на свои ворот, дома команда Карпина владела мячом в два раза дольше. Голы москвичам давались, но «Факел» и «Пари НН» ответили. Как только пытались сыграть так, как раньше – появлялись ошибки в защите. Даже против «Урала», невзирая на ужасную защиту соперника, не была крупной. «Зениту» и «Ахмату» вовсе уступили, отсюда оценка ЦСКА как фаворита дерби.

- Славиша в гостевом дерби с ЦСКА получает последний шанс показать тренерскую квалификацию в сложной большой игре. Матч против «Ростова» кубковый, там не тот подход к составам и ответственность иная. Со многими сложными соперниками уже сыграли, и Йоканович себя не показал. «Спартак» обыграли благодаря помощи соперника, «Сочи» проиграли. Можно засесть успех против «Крыльев Советов», но в Самаре нередко атаковали хозяева поля.

- Нервную команду, как и человека, распознать несложно. У «Динамо» четыре красные карточки, столько же у «Локомотива» — полного разочарования старта сезона. Команда Йокановича была предпоследней в РПЛ по владению мячом, теперь опередили «Ахмат» и «Торпедо». Но в Грозном проиграли, невзирая на попытки сравнять счет и игру в большинстве. Разумеется, когда на поле Лаксальт, Даса, Захарян, Фомин и Смолов, то что-то получается, полной безнадеги нет. Но это «что-то» не сочетается с сильными сторонами футболистов. Достаточно глянуть на Захаряна – нет вундеркинда, который нравился всем, взял паузу.

- Йокановича может выручить злость, накопленная игроками. У «Динамо» был по-настоящему плохой матч – 1:7 дома по точным ударам с «Зенитом», и пусть скромный счет 0:2 со вторым мячом в добавленное время никого не смущает. Но светлые отрезки в других поединках помним. Но толку от них, если «Сочи» и «Ахмату» проиграли? Йоканович проиграл три матча в РПЛ подряд, а кубковая ничья с «Оренбургом» в тему – напоминает всем, что москвичи соседствуют с новичком лиги, между ними всего один пункт в таблице.

- Что тренер и команда должны сделать против ЦСКА ? Не забирать мяч бездумно, поскольку Федотов этого и ждет. Впервые за долгое время сыграть надежно в защите, чтобы Шунин отразил не четыре-пять ударов, а намного меньше. Полезно будет учесть фланги – Мойсес и Гайич не так уж хороши в защите, а «Динамо» в силу схемы может надавить на «армейцев» с удвоенной энергией. У гостей в дерби есть причины верить в силу волевых усилий, тактических уловок и надеяться на амбиции Захаряна, Грулева и Нмагалё. На самом деле его фамилия Нгамалё, но пусть камерунец сыграет так, чтобы все запомнили порядок букв.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-1-4-1): Шунин – Даса, Фернандес, Маричал, Лаксальт – Норманн – Нгамалё, Захарян, Фомин, Грулев – Смолов.

Узнайте о дерби

- В этом дерби выиграет «Зенит»? Семак ждет подарка от «Динамо». Они обыграли «Торпедо» и «Спартак», робкими в дерби не были, хотя и размашисто не сыграли. Но с ЦСКА может сработать и такой подход, как у чемпионов в Санкт-Петербурге – достаточно реализовать момент, как те «торпедовцы». В пяти последних матчах ЦСКА и «Динамо» паритет, по две победы и ничья 0:0.

- В последний раз на поле ЦСКА сыграли дерби с пятью голами двадцать лет назад. Пора повторить? Обескровленная защита «армейцев» стоит на опыте Набабкина и на навыках Виллиана. Бразильцу не хватает резкости, но грамотный. Сложнее правильно подобрать третьего из ларца, но Акинфеев не всегда вскипает, иногда ему сухо и комфортно. У ЦСКА крутые результаты в домашних матчах – семь побед во всех турнирах.

- Если ЦСКА вдруг включит хитрость, то обойдется с обороной «Динамо» так, как с защитой «Краснодара». По авантюрности Кайо и Бородин похожи на молодых латиноамериканцев Йокановича. Норманн не обжился, чудил против «Зенита». Не спешите сразу исключать радикальный исход. Если ЦСКА показательно разберется с «Динамо», то позиция руководства, которое вроде бы поддерживает Йокановича, может измениться.