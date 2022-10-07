Летом мы увидим их в РПЛ. В Первой лиге сменился лидер с новым тренером

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вчера, 18:55

5 клубов, которые активно участвуют в борьбе.

Пока фанаты «Рубина» продвигают петицию об увольнении Леонида Слуцкого, в Первой лиге формируется пятерка лидеров, которые борются за повышение в классе. Отрыв между ними составляет 5 баллов, в ближайшие туры лидер может снова поменяться. Рассказываем о командах, которые образуют топ-5 прямо сейчас.

«Алания», Владикавказ

Изначально казалось, что это проект имени Спартака Гогниева. Тренер сформировал коллектив под себя и идеально управлял им. Много воспитанников, интересный футбол – владикавказцы даже с «Зенитом» в Кубке России отказывались ставить автобус. Получили достойную награду – выход в полуфинал турнира, где уступили «Динамо». Несмотря на успех, специалист ушел в отставку – поговаривают, что это произошло из-за невыхода в РПЛ (команда откатилась на 6-е место из-за скомканного финиша).

Красно-желтые увеличили средний возраст основной обоймы, привезя более опытных игроков. Вдобавок назначили главным тренером Заура Тедеева, который уже работал с «Аланией», а последние 3 года набирался опыта в «Ростове».

В результате команда обросла мышцами, потерпела одно поражение в 12 встречах и выбилась в лидеры Первой лиги.

Подопечные Заура Тедеева сыграли с двумя из четырех конкурентов в нашем списке: с КАМАЗом добыли победу 4:2, с «Енисеем» сыграли вничью. Отличная статистика на случай, если борьба с этими клубами продолжится.

Главным приобретением стал Артур Галоян из «Велеса» — он лучший бомбардир «Алании» и их самых дорогой актив.

«Балтика», Калининград

Клуб, который новый президент ФНЛ Наиль Измайлов хвалит за маркетинговую работу и привлечение доходов. Долгое время «Балтика» не была фаворитом Первой лиги, занимала 5-15 места – любое, кроме 1-4-го.

Калининградцы занялись мини-реструктуризацией и решили довериться Сергею Игнашевичу, который какое-то время вел «Торпедо» в лидерах чемпионата. При не самом дорогом составе (8,13 миллиона евро по версии Transfermarkt – 7-е место в лиге) команда идет на равных с «Аланией» — тоже потерпела одно поражение, обыграла тульский «Арсенал» и «Енисей».

Селекционеры подсуетились на трансферном рынке и смогли усилить команду. Центрбек Никола Радманович проводит все матчи «Балтики» в основе, свободный агент Гедеон Гузина – лучший бомбардир клуба, остальные футболисты также часто появляются на поле.

«Арсенал», Тула

Туляки нам знакомы еще по игре в РПЛ – они вылетели меньше полугода назад. Летом привезли Олега Кононова, который в «Арсенале» уже работал.

Несмотря на неудачный старт, положение удалось выправить осенним отрезком. С сентября команда из Тулы уступила лишь «Кубани», зато обыграла «Уфу», «Нефтехимик», ульяновскую «Волгу» и «Рубин».

«Пушкари» обошли казанский клуб и сейчас занимают 3-е место в Первой лиге. До первых двух команд – по 3 очка.

Подопечные Олега Кононова проиграли «Балтике», а вот с «Аланией» встретятся в ближайшем туре. Победа поможет тулякам забраться в топ-2 – хотя с такой «Аланией» это будет сложно.

КАМАЗ , Набережные Челны

КАМАЗ еще недавно бороздил просторы Второй лиги и вылетал обратно на следующий же сезон после повышения в классе. В начале прошлого сезона у клуба сменился главный тренер, пришел Владимир Клонцак – специалист из системы КАМАЗа, который непрерывно находился в тренерском штабе челнинцев с 2010 года.

Коллектив добрался до 1/8 финала Кубка России и вылетел от «Зенита» — в любом случае весомое достижение.

В действующем чемпионате подопечные Владимира Клонцака действуют более удачно. Тройку лучших бомбардиров составляют новобранцы: 31-летний Александр Гаглоев, Владлен Бабаев и главное приобретение – воспитанник «Зенита» Даниил Шамкин. Последний забил уже 4 гола и постоянно появляется в стартовом составе. Челнинцам уже стоит задуматься, как выкупить трансфер 20-летнего хавбека.

«Енисей», Красноярск

Вадим Гаранин, который сейчас на пару с Александром Точилиным тренирует «Сочи», годом ранее возглавлял «Енисей». Красноярцы имели нестандартный для Первой лиги рисунок игры – много атаковали и делали упор на взаимодействия с мячом. На пару с «Аланией» «львы» стали участниками четвертьфинала Кубка России, но уступили «Спартаку». Даже с учетом того, что проверку российскими грандами клуб не выдержал, на уровне второго дивизиона он весьма успешен и после ухода Гаранина.

На успехе «Енисей» смог неплохо заработать, продав Мингияна Бевеева в «Урал» и Михаила Опарина в «Ахмат» — сумма отступных в обоих случаях оценивается примерно в 200 тысяч евро. Латераль не был основной функцией, поэтому с его уходом в старте продолжил выходить Херман Феррейра, а вместо Опарина из «Тюмени» подписали Станислава Антипина (сыграл 10 из 12 матчей Первой лиги)