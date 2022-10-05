Невероятный «Наполи» и рискующая «Барселона». Расклады на полпути

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сегодня, 01:16

Неожиданные фавориты появились в группах Лиги чемпионов.

Группа А. Дорогой разгромов

Что-то невероятное творит «Наполи» в нынешнем сезоне. Если даже отвлечься от лидерства неаполитанцев в Серии А, впечатляет выступление команды Лучано Спаллетти в группе Лиги чемпионов. После существенного обновления, к которому у многих были вопросы, «Наполи» словно получил второе дыхание и готов замахнуться на нечто серьезное.

Разгром «Ливерпуля» (4:1) в первом туре списали на проблемы подопечных Юргена Клоппа. Разгром «Рейнджерс» (3:0) во втором туре – на разницу в классе между командами. Но разгром «Аякса», причем со счетом 6:1 в Амстердаме – это уже повод присмотреться и начать принимать всерьез эту команду.

Игра в Нидерландах не только изобилием ошибок хозяев отличалась, но и показала, за счет чего «Наполи» добивается своих прекрасных результатов. Это очень интенсивная быстрая работа группы атаки, в которой каждый обладает дриблингом, скоростью и способностью принимать нестандартные решения. А также шикарный прессинг в средней линии. Замбо Ангисса и Лоботка просто уничтожили полузащиту «Аякса». Вышедший на второй тайм вместо Зелиньского Ндомбеле также вписался в этот режим игры. Так что речь именно о системности.

26 ударов нанесли неаполитанцы в этой игре, 13 – в створ. У «Аякса» всего восемь ударов. Примечательно, что самым бьющим на поле стал Хвича Кварацхелия, который исполнил семь попыток, одна из них стала результативной. Также на его счету голевая передача. Всего же у него за «Наполи» уже шесть голов и три голевые передачи в 11 матчах. Явно пришелся ко двору. А главной звездой стал молодой Распадори, который оформил дубль и сделал ассист.

Логично, что «Наполи» в группе А лидирует и выглядит прямо сейчас лучшей командой Лиги чемпионов с максимумом очков, 13 забитыми и двумя пропущенными мячами. Поправил свое положение в параллельной игре «Ливерпуль». Он обыграл «Рейнджерс» с «рабочим» счетом 2:0. Причем 23 удара нанесли «красные» — 10 пришлись в створ. У шотландцев всего было шесть попыток. Но при этом «Ливерпуль» не забил с игры. Салах реализовал пенальти, а Александер-Арнольд отличился ударом со штрафного.

«Красные» с шестью очками вышли на чистое второе место, на третьем с тремя очками разместился «Аякс», а замыкает таблицу «Рейнджерс», не набравший пока ни одного очка и не забивший ни одного мяча.

Группа В. Неожиданный лидер

Напряженная борьба ведется в группе В. Там теперь сразу три команды имеют по три очка. Это «Порту», «Байер» и «Атлетико». А в неожиданный отрыв от всех ушел «Брюгге», которому в этой компании прочили пост явного аутсайдера. Бельгийцы же умудрились выиграть все три матча в группе, не пропустив при этом ни одного очка. И если победам над «Порту» и «Байером» еще можно было в какой-то мере не удивляться, то в третьем туре пал «Атлетико».

«Брюгге» сыграл в стиле самих «матрасников», нанеся всего семь ударов и забив два мяча с трех попаданий в створ. Тогда как у «Атлетико» было 20 ударов, попадание Гризманна в каркас ворот с пенальти. Кстати, он не реализовал уже 11-й свой пенальти в карьере при 30 исполненных всего. Слабоватая реализация.

Более запутанной в группе ситуацию сделала параллельная победа «Порту» над «Байером». С тем же счетом 2:0. Тут у немцев тоже был незабитый пенальти – Шик не пробил Кошту. Также у «Байера» случилось удаление Фримпонга в конце игры. Леверкузенцы гораздо больше владели мячом, но остроты создали команды примерно поровну. Оба мяча были забиты во втором тайме.

Таким образом, теперь у трех команд по одной победе, а у невероятного «Брюгге» — сразу три. Будет интересно посмотреть, не утратят ли бельгийцы темп во второй части группового турнира.

Группа С. Каталонцы под угрозой

В группе С заметно явное доминирование «Баварии», которая выиграла все три матча, не пропустив ни одного мяча. Она встречалась с явным аутсайдером квартета «Викторией» из Пльзени и победила со счетом 5:0. Таким образом, у чешского клуба 12 пропущенных мячей и всего один забитый в трех матчах.

В игре третьего тура «Бавария» размазала соперника, владела мячом более 70 процентов времени, нанесла 21 удар, 13 из которых пришлись в створ. У «Виктории» нашлось всего десять ударов.

Между этими разными полюсами в квартете разместились «Интер» и «Барселона», которые разыграют, видимо, вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Пока ближе к этому миланский клуб, который одержал домашнюю победу над каталонцами со счетом 1:0 благодаря голу Чалханоглу. Матч получился крайне напряженным, «Барселона» владела мячом более 71 процента времени, но ударов было очень мало: 12 на двоих и по два попадания в створ. Тут пока шесть очков у «Интера» и три у «Барселоны». Многое будет зависеть от игры в Испании. Развязка в группе может получиться драматичной.

Группа D. Все переплетено

Но если в группе С интригующая развязка ожидается между парой команд, то в этом квартете ее обеспечит вся четверка, поскольку совсем нет никакой ясности о будущем каждой из них. Третий тур все только запутал. В битве «Айнтрахта» и «Тоттенхэма» была зафиксирована нулевая ничья, хотя британцы лучше владели мячом, а немцы чаще били по воротам. В целом противостояние получилось равным. И обе команды имеют по четыре очка после трех туров.

«Спортинг» имел шанс по примеру многих других команд-лидеров из других групп набрать девять очков, но оступился в игре с «Марселем», исполнявшим роль аутсайдера. Провансальцы без особых вариантов в первых турах проиграли «Айнтрахту» и «Тоттенхэму», но на «Спортинг» дома настроились как следует.

Причем «Марсель» пропустил уже на первой минуте, однако к 16-й забил дважды (первый гол – не без помощи ошибки вратаря) и повел в счете. А у «Спортинга» вратарь Адан еще и красную карточку получил в середине первого тайма. Так что вскоре «Марсель» забил третий, а разгромным счет сделал в самом конце – 4:1. При 20 ударах по воротам против шести, что не очень удивительно при игре в большинстве на протяжении полутора таймов.

Теперь у «Спортинга» шесть очков, у «Айнтрахта» и «Тоттенхэма» по четыре, а у «Марселя» — три. И каждая из команд имеет все шансы оказаться в плей-офф Лиги чемпионов. Совсем ничего не ясно.