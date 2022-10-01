Серия тен Хага против формы Холанда. Дерби Манчестера снова важно для АПЛ

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вчера, 10:23

Не обязательно увидим легкую победу «горожан».

МЮ обыграл «Ливерпуль» и «Арсенал». Также тен Хаг добавил три очка против «Саутгемптона» и не допустил осечку против разочарования старта – «Лестера». К игре остались старые вопросы, но результаты заметно лучше, чем были после двух поражений. А вот вроде бы идеальный «Манчестер Сити» дважды допускал ничьи, с «Ньюкаслом» и «Астон Виллой». С победой в дерби МЮ может сократить отрыв от соседа до двух пунктов. Причем не забывайте, что из-за смерти королевы один из матчей тен Хага перенесли. Сравним состояние соседей, чтобы подготовиться к важнейшей игре.

Текущая форма в АПЛ

Четыре победы подряд отправили в руки тен Хагу и Рэшфорду личные награды сентября – лучшему тренеру и лучшему футболисту. Забавно в этой связи напомнить, что у Кевина Де Брюйне нет ни одного такого приза в жизни. Лидируют в общем рейтинге Агуэро и Кейн, у них по семь статуэток. А в новом сезоне выигрывали как раз форварды клубов из Манчестера – Рэшфорд победил после Холанда. МЮ по результатам сравнялся с соседями. Впрочем, все-таки ничьи «горожан» учтем. Как и победы «дьяволов» именно над «Ливерпулем» и «Арсеналом». Получаем неожиданного лидера в номинации, по результатам свежих туров в АПЛ гости в дерби на шажок впереди.

Результат: победа тен Хага.

Атакующие показатели

Началось в колхозе утро, переходим к пункту, где победитель очевиден. «Манчестер Сити» забил 23 мяча в АПЛ (с голами у восьми разных игроков). «Манчестер Юнайтед» выдумал лишь 8 голов. Забивали четыре разных игрока – по одному голу у Бруну и Антони, дважды отличился Санчо, трижды порадовал Рэшфорд. У Маркуса еще два ассиста. Но форма молодых людей и опытного португальца не перекроет показатели Холанда – безумный викинг отличился 11 раз. А еще уверенность в себе Бернарду, Гюндогана, Альвареса, Фодена, Грилиша и Канселу. Или ассисты того же Де Брюйне, у бельгийца их шесть штук. Не всегда объем моментов, как видите, ведет к легкой победе «Манчестер Сити» в АПЛ , но по качеству атак соседи на разных планетах – первое и десятые места в АПЛ .

Результат: победа Гвардиолы.

Работа игроков с мячом

На таком уровне брак приводит к большим неприятностям. После двух стартовых матчей тен Хаг это четко понял. Поэтому «Арсенал» владел мячом на «Олд Траффорд», но проиграл со счетом 3:1. Причем важен именно брак на первой трети поля от своих ворот, как Де Хеа выучил в матче против «Брентфорда». Тен Хаг просит свою команду играть проще, но эффективнее. Превращения в «Аякс» не произошло, мало времени работают. Голландский наставник не чародей. Но очаровательных моментов в играх МЮ стало больше. Вот только эталонный футбол в плане работы с мячом по-прежнему показывает «Сити». Дриблинга больше, владение мячом – 70 %, точность паса зашкаливает – 91 % против 78 у соседей. По культуре обращения со снарядом и уверенности комбинаций чемпион АПЛ мощнее.

Результат: победа Гвардиолы.

Качество защитных линий

При анализе МЮ важен водораздел. После двух унизительных поражений старта выбрали дуэт Мартинеса и Варана, были перестановки на флангах обороны. Искали оптимальное сочетание в центре. Каземиро играл за сборную, может выйти на дерби с первых минут. А это совсем другое понимание работы в опорной зоне. Так что МЮ набирает обороты. А вот «Манчестер Сити» использует принцип, что лучшая оборона – нападение. Команда, по воротам которой нанесли 40 ударов, встретится с бандой, которая допустила 89, сыграв на один матч меньше. Красноречива также статистика метких попыток оппонентов – 12 против 25. МЮ мог пропустить больше, МС – меньше. Даже кадровые проблемы, вроде травмы Стоунза, не отменяют перевес обороны Эдерсона. Она намного надежнее, хотя Де Хеа видит движение вперед.

Результат: победа Гвардиолы.

Результаты свежих дерби

Холанд выбрал лучшего тренера в мире, но этот человек тоже проигрывает. Сочетаемость стилей в дерби важна, особенно когда есть однозначный фаворит, а аутсайдер неудачливый и при этом сказочно богатый. Моральная сторона футбола крайне важна. Не случайно Роналду искал психиатра для общения. Не случайно чемпион мира и игрок «Баварии» Павар рассказывал, что недавно замечал за собой симптомы депрессии. Если у тебя дома бассейн и нет бытовых забот, нервная система может подвести так же, как человека, чья жизнь реально в опасности. МЮ был в опасной близости к провалу, но тен Хаг их направил в нужное русло. «Манчестер Сити» увидел, как конкуренты теряют очки, и расслабился. Если брать прошлый сезон, то помним две победы «горожан» в дерби с общим счетом 6:1. Но до этого в АПЛ , где играют основами, были три победы МЮ и ничья. В нынешнем состоянии «дьяволы» снова в формате команды Сульшера, который умел огорчить Гвардиолу.

Результат: ничья.

Кадровая полнокровность

Речь не о силе составов, тут все очевидно, а именно о запасе кадров, о вариативности и внутренней конкуренции. Травма Магуайра не меняет основу МЮ . Зато тен Хаг переживал из-за здоровья Рэшфорда и Марсьяля. Но накануне матча Эрик сказал, что оба форварда в строю. Также разбитый нос и синяк под глазом не мешают Роналду рваться в бой. Повреждения Ван-Биссаки, ван де Бека и новичка Дубравки не относятся к ключевым бедам при выборе стартового состава. У «Манчестер Сити» тоже, кроме травм Стоунза и Филлипса, не на что жаловаться. Даже Ляпорт близок к возвращению. У Гвардиолы есть Марез, Грилиш – «домушник», который вскрывает «автобусы», Альварес, а у «Юнайтед» Эланга, Роналду, Фред, Шоу, Каземиро и Марсьяль готовы выйти на поле и усилить игру. По кадрам речь о двух сильных командах. Основа «Манчестер Сити» еще мощнее, но у тен Хага полно игроков, способных огорчить Гвардиолу.

Результат: ничья.

Общий счет. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 3:5

За ничью по баллу, за победу – один балл лучшему. Ожидали разгром? Возможно, но старт сезона заставил спросить, что не так с «горожанами»? Пожалуй, они слишком сильные и беспечные. Так тоже в футболе бывает. Автоматизм в 99 % случаев сработает, а в одном проценте нужно, чтобы Холанд забил дважды после двух ударов, чтобы не проиграть. И так будет не всегда, вспомните Суперкубок против «Ливерпуля». «Манчестер Юнайтед» безалабернее, что очевидно. Поэтому аутсайдер дерби легко может пропустить столько же мячей, сколько соперник получил баллов при этом сравнении – пять.