«Айнтрахт» — «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1665761787

вчера, 18:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Байер», который состоится 15 октября 2022 года

«Айнтрахт»

Восьмое место занимают «орлы» в турнирной таблице чемпионата Германии. В позапрошлом туре Бундеслиги франкфуртская команда одержала победу над берлинским клубом «Унион». Третий тур группового этапа Лиги чемпионов завершился нулевой ничьёй с «Тоттенхэмом». На прошлых выходных в гостях «Айнтрахт» встретился с «Бохумом». Первый там «орлы» продержались, а во втором тайме, пропустив три гола, всухую проиграли оппоненту.

В ответной игре со «шпорами» на их поле «орлы» в напряжённой борьбе уступили со счётом 2:3.

«Байер»

Леверкузенская команда находится на пятнадцатой строчке турнирной таблицы Бундеслиги. На выезде в матче 8-го тура «фармацевты» с большим счётом проиграли мюнхенской «Баварии». В групповом этапе Лиги чемпионов «Байер» оказался слабее в гостевом матче с «Порту». Прошлый тур чемпионата Германии завершился победой «львов» над «Шальке». Не пропустив ни одного гола, леверкузенская команда забила по два гола в каждом из таймов в ворота «горняков».

На своём поле «фармацевты» также проиграли «Порту». Со счётом 3:0 португальская команда взяла верх над немецкой.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» – 2.75

Ничья – 3.65

Победит «Байер» – 2.48

Победит «Байер» с форой -1.5 – 4.35

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29

Статистика

В пяти матчах из десяти последних «орлы» выиграли своих соперников

За аналогичный период «львы» обыграли своих оппонентов в трёх встречах

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В прошлом сезоне франкфуртская команда на своём поле уже обыгрывала «фармацевтов». «Байер» на данный момент находится далеко не в лучшей своей форме. Компания Pinnacle на победу «Айнтрахта» предлагает коэффициент 2.75.