«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1665868169

сегодня, 00:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», который состоится 16 октября 2022 года

«Ливерпуль»

Одиннадцатое место в чемпионате Англии после восьми матчей занимает ливерпульская команда. Проигрывая в два мяча, «красные» сумели избежать поражение в игре 9-го тура с «Брайтоном». Поединок завершился ничейным исходом, порадовав болельщиков шестью голами. В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» взял верх над шотландским футбольным клубом «Рейнджерс». В прошлом туре Премьер-лиги «красные» на выезде уступили «канонирам».

На выезде в ответной встрече с командой «Рейнджерс» ливерпульский клуб выиграл со счётом 7:1.

«Манчестер Сити»

«Небесно-голубые» находятся на второй строчке турнирной таблицы. В позапрошлом туре «Манчестер Сити» одержал победу в «манкунианском дерби». С разницей в три мяча «горожане» обыграли « МЮ ». Всухую, поразив пять раз ворота соперника, «Манчестер Сити» взял верх над «Копенгагеном». На прошлых выходных «небесно-голубые» разгромили «святых» из Саутгемптона.

Ответная игра с датской командой «Копенгаген» завершилась со счётом 0:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 3.80

Ничья – 4.20

Победит «Манчестер Сити» – 1.89

Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 2.89

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.76

Статистика

В пяти матчах из десяти последних «Ливерпуль» обыграл своих соперников

С июля месяца «Манчестер Сити» не проигрывает

Пять последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 3.5 голов за игру».

Прогноз

Обе команды находятся в отличной форме и сложно отдать предпочтение какой-либо одной из них. Статистика подсказывает нам, что встречи «небесно-голубых» и «красных» дарят болельщикам не меньше четырёх мячей за футбольный поединок. Компания Pinnacle на исход «тотал больше 3.5 голов за игру» предлагает коэффициент 2.11.