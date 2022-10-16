«Интер» – «Салернитана» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Салернитана», который состоится 16 октября 2022 года

«Интер»

Миланский клуб провел тяжелый матч в Лиге Чемпионов, где мог выиграть, но сыграл вничью. Тем не менее, такой результат тоже можно считать с точки зрения расположения в турнирной таблице. Теперь подопечным Симоне Индзаги необходимо продолжать исправлять ситуацию в Серии А, ведь на данный момент коллектив занимает только восьмое место, набрав 15 баллов и отстает от лидера уже на девять очков.

12 октября «Интер» сыграл вничью с «Барселоной» в Лиге Чемпионов (3:3), а восьмого числа обыграл в чемпионате «Сассуоло» (2:1).

«Салернитана»

«Салернитана» только в прошлом матче смогла прервать серию без побед, который длилась несколько поединков и старается подняться ближе к середине турнирной таблицы. На данный момент у клуба 10 набранных баллов и текущее 12 место в турнирной таблице. В выездной игре с мотивированным «Интером» у гостей будет немного шансов набрать очки, поэтому атакующей линии следует серьезно отнестись к моментам у ворот соперника.

09 октября «Салернината» обыграла на своем поле «Верону» (2:1), а второго числа получила разгромное поражение от «Сассуоло» (0:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.3

Ничья – 5.7

Победит «Салернитана» – 10

Статистика

«Салернитана» выиграла только два матча из последних десяти во всех турнирах

«Интер» на своем поле выиграл только пять поединков из десяти во всех турнирах

«Салернитана» проиграла три из четырех последних встреч с миланским клубом

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Интера» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Хозяева находятся в неплохом настроении после матча Лиги Чемпионов и это наверняка кмоожет им одержать уверенную победу в этой встрече.