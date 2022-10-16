«Интер» – «Салернитана» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Салернитана», который состоится 16 октября 2022 года
«Интер»
Миланский клуб провел тяжелый матч в Лиге Чемпионов, где мог выиграть, но сыграл вничью. Тем не менее, такой результат тоже можно считать с точки зрения расположения в турнирной таблице. Теперь подопечным Симоне Индзаги необходимо продолжать исправлять ситуацию в Серии А, ведь на данный момент коллектив занимает только восьмое место, набрав 15 баллов и отстает от лидера уже на девять очков.
12 октября «Интер» сыграл вничью с «Барселоной» в Лиге Чемпионов (3:3), а восьмого числа обыграл в чемпионате «Сассуоло» (2:1).
«Салернитана»
«Салернитана» только в прошлом матче смогла прервать серию без побед, который длилась несколько поединков и старается подняться ближе к середине турнирной таблицы. На данный момент у клуба 10 набранных баллов и текущее 12 место в турнирной таблице. В выездной игре с мотивированным «Интером» у гостей будет немного шансов набрать очки, поэтому атакующей линии следует серьезно отнестись к моментам у ворот соперника.
09 октября «Салернината» обыграла на своем поле «Верону» (2:1), а второго числа получила разгромное поражение от «Сассуоло» (0:5).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 1.3
- Ничья – 5.7
- Победит «Салернитана» – 10
Статистика
- «Салернитана» выиграла только два матча из последних десяти во всех турнирах
- «Интер» на своем поле выиграл только пять поединков из десяти во всех турнирах
- «Салернитана» проиграла три из четырех последних встреч с миланским клубом
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Интера» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Хозяева находятся в неплохом настроении после матча Лиги Чемпионов и это наверняка кмоожет им одержать уверенную победу в этой встрече.