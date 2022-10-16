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«Интер» – «Салернитана» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 08:11
«Интер» – «Салернитана» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Салернитана», который состоится 16 октября 2022 года

«Интер»

Миланский клуб провел тяжелый матч в Лиге Чемпионов, где мог выиграть, но сыграл вничью. Тем не менее, такой результат тоже можно считать с точки зрения расположения в турнирной таблице. Теперь подопечным Симоне Индзаги необходимо продолжать исправлять ситуацию в Серии А, ведь на данный момент коллектив занимает только восьмое место, набрав 15 баллов и отстает от лидера уже на девять очков.

12 октября «Интер» сыграл вничью с «Барселоной» в Лиге Чемпионов (3:3), а восьмого числа обыграл в чемпионате «Сассуоло» (2:1).

«Салернитана»

«Салернитана» только в прошлом матче смогла прервать серию без побед, который длилась несколько поединков и старается подняться ближе к середине турнирной таблицы. На данный момент у клуба 10 набранных баллов и текущее 12 место в турнирной таблице. В выездной игре с мотивированным «Интером» у гостей будет немного шансов набрать очки, поэтому атакующей линии следует серьезно отнестись к моментам у ворот соперника.

09 октября «Салернината» обыграла на своем поле «Верону» (2:1), а второго числа получила разгромное поражение от «Сассуоло» (0:5).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер» – 1.3
  • Ничья – 5.7
  • Победит «Салернитана» – 10

Статистика

  • «Салернитана» выиграла только два матча из последних десяти во всех турнирах
  • «Интер» на своем поле выиграл только пять поединков из десяти во всех турнирах
  • «Салернитана» проиграла три из четырех последних встреч с миланским клубом
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Интера» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Хозяева находятся в неплохом настроении после матча Лиги Чемпионов и это наверняка кмоожет им одержать уверенную победу в этой встрече.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 08:25
Интер выиграет этот матч
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