«Наполи» – «Болонья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» – «Болонья», который состоится 16 октября 2022 года

«Наполи»

На данный момент «Наполи» определенно является одной из сильнейших команд Италии и занимает второе место в турнирной таблице с 23 баллами. Отставание от «Аталанты» составляет всего одно очко, а у команды есть игра в запасе, поэтому домашняя победа над одним из аутсайдеров Серии А поможет Неаполю вернуться на лидирующую позицию. Матч обещает быть интересным и напряженным для всех любителей футбола.

12 октября «Наполи» на своем поле обыграл «Аякс» (4:2) в Лиге Чемпионов, а девятого октября разгромил «Кремонезе» (4:1) в чемпионате.

«Болонья»

У «Болоньи» не задался старт сезона и сейчас коллектив продолжает искать себя, набирая очки в редких матчах. Сейчас клуб имеет в активе всего семь баллов и только на два пункта опережает зону вылета, поэтому уже в скором времени может там очутиться, если не наберет нужные очки. В игре с «Наполи» мало кто верит в гостей и такое мнение целиком оправданно.

08 октября «Болонья» сыграла вничью с «Сампдорией» (1:1), а второго числа крупно проиграла на выезде «Ювентусу» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.28

Ничья – 5.8

Победит «Болонья» – 11

Статистика

«Болонья» выиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Наполи» выиграл девять последних поединков во всех турнирах

«Наполи» выиграл четыре из пяти домашних матчей с «Болоньей»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Наполи» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Между клубами сейчас большая разница в классе и результатах. Прогнозируем уверенную победу хозяев в этом поединке.