«Верона» — «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» — «Милан», который состоится 16 октября 2022 года

«Верона»

«Верона» проводит очень слабый сезон и не может набрать очки несколько матчей подряд в чемпионате Италии. На данный момент коллектив находится в зоне вылета, именно на 18-ом месте с пятью баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В матче с чемпионом Италии набрать очки буде крайне сложно, но какие-то моменты у ворот «Милана» хозяева создать все же обязаны.

09 октября «Верона» уступила «Салернитане» (1:2), а третьего числа с тем же счетом на своем стадионе проиграла «Удинезе» (1:2).

«Милан»

«Милан» провалил два матча подряд в Лиге Чемпионов и пребывает не в лучшем настроении. Тем не менее, чемпионат Италии является совсем другим турниром и в нем команда идет на пятом месте с 20 очками, отставая на четыре пункта от лидера и сыграв на один матч меньше. Победа в нынешней встрече очень важна для обладателей Скудетто, ведь она поможет поверить в собственные силы и улучшить атмосферу в команде.

11 октября «Милан» проиграл на своем поле «Челси» (0:2), а восьмого октября обыграл в чемпионате «Ювентус» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» – 6.4

Ничья – 4.2

Победит «Милан» – 1.53

Статистика

«Верона» проиграла четыре из пяти последних матчей в чемпионате Италии

«Милан» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Верона» проиграла три последних матча «Милану» в Серии А

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.53. «Верона» не показывает никаких результатов и вряд ли сможет набрать даже одно очко. Прогнозируем победу гостей в 1-2 забитых мяча.