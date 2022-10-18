«Брайтон» — «Ноттингем Форест» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брайтон» — «Ноттингем Форест», который состоится 18 октября 2022 года

«Брайтон»

«Брайтон» в последних пяти турах выиграл лишь один поединок и немного сдал позиции. Сейчас коллектив занимает седьмое место с 14 баллами в активе. Возможно, это связано со сменой главного тренера, которому требуется некоторое время, чтобы внести свои изменения и подстроить игру под себя. В домашней встрече с аутсайдером АПЛ у хозяев будет отличная возможность снова встать на путь побед.

14 октября «Брайтон» проиграл на выезде «Брентфорду» (0:2), а восьмого числа на своем поле уступил «Тоттенхэму» (0:1).

«Ноттингем Форест»

Коллектив спустя много лет вернулся в главную лигу Англии и потратил очень много денег на трансферы, однако на данный момент это совершенно не приносит результатов. «Лесники» занимают последнее место в АПЛ , набрав пять очков и отстают от 17 спасительного места уже над четыре балла. Любые набранные баллы в матче с «Брайтоном» станут хорошим результатом для гостей.

15 октября «Ноттингем Форест» минимально проиграл «Вулверхэмптону» (0:1), а ранее разошелся миром с «Астон Виллой» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 1.4

Ничья – 4.8

Победит «Ноттингем Форест» – 8.5

Статистика

«Ноттингем Форест» проиграл шесть из семи последних матчей

«Брайтон» уступил только в двух из десяти последних матчах на своем стадионе

«Брайтон» выиграл три из четырех последних матчей с «Ноттингем Форест»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Брайтона» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.63. Подопечным Де Дзерби нужно вернуть уверенность в собственных силах и домашний поединок с аутсайдером станет хорошим для этого шансом.