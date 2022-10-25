«Интер» — «Виктория Пльзень» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Интер» — «Виктория Пльзень», который состоится 26 октября 2022 года

«Интер»

В прошлом туре Лиги Чемпионов «Интер» не смог одержать историческую победу над «Барселоной» (3:3), но самое важное, что команда не проиграла. Теперь полностью от итальянского коллектива зависит судьба второго места в плей-офф, а домашняя встреча с аутсайдеров дает шанс подопечным Симоне Индзаги оформить выход в плей-офф. Матч обещает быть интересным и не оставить равнодушными никого из болельщиков.

22 октября «Интер» обыграл на выезде «Фиорентину» (4:3) в чемпионате Италии, а 16 числа на своем поле одолел «Салернитану» (2:0).

«Виктория Пльзень»

Чешский коллектив прогнозируемо не может до сих пор набрать очков и может играть в свое удовольствие набираясь опыта. Команда не претендует даже на третье место, хоть и оставляет за собой теоретические шансы. В предстоящей встрече у «Виктории Пльзень» очень мало шансов зацепиться за очки, но в футбол бывает всякое, поэтому это противостояние также не лишено интриги.

22 октября «Виктория Пльзень» обыграла на своем поле «Баник» Острава (3:1), а 19 числа на выезде проиграла «Глучину» (2:3) в кубке Чехии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.11

Ничья – 8.5

Победит «Виктория Пльзень» – 28

Статистика

«Интер» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Виктория Пльзень» забивала в восьми из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти домашних матчей «Интера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Хозяева наверняка выиграют матч, но постараются максимально сэкономить свои ресурсы и энергию, ведь впереди их ждут более сложные поединки.