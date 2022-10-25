«Мальорка» — «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Мальорка» — «Эспаньол», который состоится 28 октября 2022 года

«Мальорка»

«Островитяне» занимают двенадцатое место в чемпионате Испании после одиннадцати туров. Предлагаем вспомнить крайние несколько футбольных поединков с участием «Мальорки», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «Эспаньолом». 8-ой тур Ла Лиги завершился ничьёй на выезде с «Эльче». Дома «красно-чёрные» с минимальным счётом уступили «Севилье». В позапрошлом туре «островитяне» оказались слабее «Реал Сосьедада».

На прошлых выходных «Мальорка» со счётом 2:1 одержала победу над «Валенсией» в гостях.

«Эспаньол»

На две строчки ниже «красно-чёрных» в турнирной таблице Ла Лиги находятся «бело-синие» из Барселоны. В 8-ом туре чемпионата Испании «попугаи» раскатали ничью на выезде с «Кадисом». Гол Хоселу в конце второго тайма принёс победу «Эспаньолу» над «Вальядолидом». «Осасуне» с минимальным счётом «красно-чёрные» уступили на выезде в позапрошлом туре. Будимир на пятьдесят пятой минуте матча забил единственный гол, который принёс победу хозяевам поединка.

Одиннадцатый тур чемпионата Испании для «Эспаньола» завершился ничейным результатом. Со счётом 2:2 «попугаи» раскатали ничью с «Эльче».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мальорка» – 2.25

Ничья – 3.15

Победит «Эспаньол» – 3.45

Победит «Мальорка» с форой -1.5 – 4.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.34

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.53

Статистика

В трёх матчах из десяти «Мальорка» взяла верх над своими оппонентами

За аналогичный период «Эспаньол» выиграл своих соперников только в двух играх

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Отдать предпочтение в предстоящем футбольном поединке непросто как одной, так и другой команде. Наиболее вероятный исход в этом матче ничейный. Компания Pinnacle на ничью предлагает коэффициент 3.15.