«Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1666801364

вчера, 19:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лидс», который состоится 29 октября 2022 года

«Ливерпуль»

На текущий момент «красные» занимают восьмое место в чемпионате Англии. Предлагаем вспомнить несколько крайних матчей ливерпульской команды. С разгромным счётом в гостях «Ливерпуль» обыграл команду «Рейнджерс». Пропустив первыми в начале первого тайма, «красные» поразили семь раз ворота шотландской команды. С минимальным счётом «Ливерпуль» выиграл команды «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».

В прошлом туре «красные» со счётом 0:1 уступили футбольному клубу «Ноттингем Форест».

«Лидс»

Восемнадцатую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги занимают «белые» из Лидса. «Павлинам» нечем похвастаться в последнее время. «Кристал Пэласу» с разницей в один мяч «Лидс» проиграл в игре 10-го тура чемпионата Англии. На своём поле с минимальным счётом «белые» уступили «канонирам». Сака забил победный гол, который принёс три очка «Арсеналу». «Лисам» также «павлины» проиграли в матче позапрошлого тура.

В 13-ом туре «Лидс» принимал дома «дачников». Со счётом 3:2 в пользу гостей завершился футбольный поединок.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.33

Ничья – 5.80

Победит «Лидс» – 7.80

Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 1.80

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.88

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.85

Статистика

Из десяти последних матчей в пяти «красные» взяли верх над своими оппонентами

Четыре крайних футбольных поединка «павлины» проиграли

Более двадцати лет «белые» не выигрывают у «красных».

Прогноз

Принимая во внимание статистику очных встреч, можно предположить, что гостям в предстоящем поединке рассчитывать не на что. Компания Pinnacle на победу «Ливерпуля» с форой -1.5 предлагает коэффициент 1.80.