Лига Чемпионов. Пятый тур. Герои и изгои

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вчера, 13:01

Поскольку Чемпионат мира-2022 всё ближе и ближе, невольно начинаешь отслеживать футбольные тенденции и поводы, которые помогли бы предположить и спрогнозировать каким будет очередной Мундиаль. Вот и пятый тур Лиги Чемпионов не стал исключением, а более того, дал богатейшую пищу для анализа и предположений. Судя по бескомпромисной борьбе, голевому изобилию, провалам в обороне и прекрасной форме большинства топовых игроков, можно предположить, что предстоящий турнир в Катаре обещает, как минимум, нескучный футбол и самые высокие показатели по результативности. А дальше — больше... Больше пищи для размышлений — больше прогнозов. Как от экспертов футбола, так и от чародеев и магов, суперкомпьютеров и представителей животного мира.

А что до самой Лиги Чемпионов, то предпоследний её этап преподнес, перефразируя классика, кому память, кому славу, кому... разочарование и крушение надежд. Остановимся лишь на самых ярких и судьбоносных событиях и начнем с грандов.

Действующий победитель турнира, мадридский «Реал», в выездном матче против «РБ Лейпциг» был не в полной мере замотивирован, решив турнирную задачу заранее, и уступил в результативном противостоянии со счетом 3:2. Немецкий клуб создал себе прекрасные шансы на выход в плей-офф перед последней групповой игрой с «Шахтером». Тренер же мадридцев Анчелотти предпологает извлечь пользу из этого поражения большую, чем из 10-ти побед. Воскресный матч «Реала» против «Жироны» получает, таким образом, дополнительную интригу.

Еще один фаворит турнира « ПСЖ » раскатал дома «Маккаби» из Хайфы с хоккейным счетом 7:2. Причем счет скорее даже из хоккея с мячом. Такие разгромы смотреть всегда интересно, а вот пересматривать не хочется, особенно игрокам проигравшей команды. Думаю, в Хайфе разбора игры не будет — просто забудут как страшный сон. « ПСЖ » же в очередной раз показал, что его суперзвездное трио находится в прекрасной форме. Месси, Неймар и Мбаппе — хедлайнеры предстоящего Чемпионата мира, только вот играть они будут уже в разных командах и не против «Хайфы». Посмотрим...

«Манчестер Сити», неизменная притча во языцех последних лет, отбыл свой номер в матче против дортмундской «Боруссии» — 0:0. Команда Гвардиолы уже в плей-офф, а вот немцам ой как была нужна эта ничья. Холанд сделал им подарок — не забил с точки, а в перерыве отправился в запас. В команде говорят, что норвежец приболел, а вот фанаты насторожились по другому поводу. Любители футбольной статистики уже включили секундомеры и цифруют безголевую засуху своего нового кумира. Говорят, не забивал уже 92 минуты.

Ну а теперь немного о грустном. Впрочем, для кого как... «Барселона» (ещё помните такого гранда?), в который уж раз, с крупным счетом уступила «Баварии». 0:3 — на родном «Камп Ноу». И вот «Барса», с Левандовски во главе, отправляется в нокаут и... в Лигу Европы. Во второй раз подряд! Вот и задашься тут вопросом — а стоило ли менять шило на мыло, Роберт? В плей-офф Лиги Чемпионов путевку забирает итальянский «Интер», переживающий ренессанс и обыгравший в этот день чехов из «Виктории» со счетом 4:0. А «Барса» получает еще один печальный опыт, тот самый опыт, который получают, не получив чего хотелось.

Англичане из «Челси» и «Ливерпуля» поддержали высокое реноме своего чемпионата, победив в этом туре. соответственно, «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 2:1 и «Аякс» (Нидерланды) — 3:0. Добавим еще сюда «Тоттенхэм Хотспур» сыгравший вничью 1:1 с португальским «Спортингом» и сохранивший первое место в группе перед последним туром. Вот так надежды на национальный финал Лиги Чемпионов вновь растут и греют душу английским болельщикам. Ну что ж, хоть будет чем согреться предстоящей зимой.

И в заключение, два захватывающих драматических сюжета, два триллера, державших болельщиков в напряжении до последних секунд. В первом из них «Бенфика» против «Ювентуса» дома, доведя счет в матче до разгромного 4:1, опустила поводья и... получила два гола и валидольную концовку. Но всё обошлось для португальцев — счет удержали, сами прошли дальше, а итальянцев выбили из турнира. Кстати, и тренера их, вполне возможно, тоже... с работы.

Еще один португальский клуб «Порту» в гостях неожиданно разгромил лидера группы «Брюгге» (Бельгия) со счетом 4:0 и получил надежду на плей-офф. Бельгийцам, понятно, ничего не надо было в этой игре, но нельзя же так пошло сливаться. Говорят, футбольный бог такие грешки не прощает. А вот испанцам из «Атлетико» в матче против «Байера» очень нужна была победа. Победа как шанс, победа как воздух. И она всё время ускользала от них вплоть до финального свистка, когда при счете 2:2 арбитр назначил пенальтив ворота немецкого клуба. И что же «Атлетико»? А «Атлетико» било-било, добивало-било, но так и не забило. Ещё один печальный опыт для испанцев, и ещё один португальский клуб в плей-офф Лиги Чемпионов.

В финале от себя хочу сказать, что сколько бы ни было в плей-офф клубов из Англии, Португалии, Германии или Франции, Лигу Чемпионов всё равно опять выиграет мадридский «Реал». Но это лишь моё частное мнение. Поживем — увидим.