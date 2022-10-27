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«Наполи» установил рекорд Лиги чемпионов среди итальянских клубов

вчера, 08:57

«Наполи» обыграл «Рейнджерс» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, неаполитанцы стали первой итальянской командой в истории, которая сумела забить 20 голов в рамках групповой стадии ЛЧ в одном розыгрыше турнира.

В последнем туре группы А «Наполи» предстоит сыграть против «Ливерпуля», где неаполитанский клуб может обновить свой же рекорд.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 21:03
Ну не Зенит же ))
Спартак был в одной группе с Наполи в ЛЕ, дважды обыграл их дома и в гостях - и вышел с 1 матча в группе.
Dauletbek
Dauletbek ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:43
Спартак?
makkie
makkie
вчера в 09:37
Ха-ха, а ведь Спартак в прошлом сезоне дважды обыгрывал Наполи в ЛЕ!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:09
На весь турнир их не хватит.
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
Майкл59ru, alexa123 больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 63. Поздравляем! Лига чемпионов 2022/2023
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