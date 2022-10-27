«Наполи» установил рекорд Лиги чемпионов среди итальянских клубов

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вчера, 08:57

«Наполи» обыграл «Рейнджерс» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, неаполитанцы стали первой итальянской командой в истории, которая сумела забить 20 голов в рамках групповой стадии ЛЧ в одном розыгрыше турнира.

В последнем туре группы А «Наполи» предстоит сыграть против «Ливерпуля», где неаполитанский клуб может обновить свой же рекорд.