«Наполи» установил рекорд Лиги чемпионов среди итальянских клубов

«Наполи» обыграл «Рейнджерс» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Таким образом, неаполитанцы стали первой итальянской командой в истории, которая сумела забить 20 голов в рамках групповой стадии ЛЧ в одном розыгрыше турнира.
В последнем туре группы А «Наполи» предстоит сыграть против «Ливерпуля», где неаполитанский клуб может обновить свой же рекорд.
Спартак был в одной группе с Наполи в ЛЕ, дважды обыграл их дома и в гостях - и вышел с 1 матча в группе.
Спартак был в одной группе с Наполи в ЛЕ, дважды обыграл их дома и в гостях - и вышел с 1 матча в группе.