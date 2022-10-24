Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Зенит» побил рекорд «Спартака» в чемпионате России

вчера, 22:31

«Зенит» разгромил «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, питерский клуб установил новый рекорд чемпионата России по голам после первых 14-и туров сезона, забив 43 гола.

Предыдущий рекорд принадлежал «Спартаку». В 1993 году «красно-белые» забили 37 голов после 14-и туров.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Михаил Кержаков провёл сотый матч за «Зенит»
Вчера, 23:13 Фото
«Урал» под руководством Ганчаренко одержал 6 побед подряд
Вчера, 19:51
Смолов забил свой сотый гол в Премьер-Лиге
22 октября
Не пропали без Дзюбы. Российские центральные форварды в РПЛ в полном порядке
22 октябряВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии5
В этом сезоне Лиги 1 Месси уже забил столько же голов, как за весь прошлый
22 октября
Только Де Брюйне отдал больше ассистов в топ-5 лиг в этом сезоне, чем Месси
21 октября
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 07:48
Зенит не играет с последними командами Англии...
Он с первыми вничью играет как недавно с Челси...
Ливерпули ообыгрывает как в 2014..
А самых самых англичан в финале Суперкубка УЕФА ушатывает...)))
Кьянти
Кьянти ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 05:58
При всем уважении к истории Спартака к его былому величию, хотя я его и не люблю, как конь, эти шесть подбежал такое себе достижение. Декоративное. Оно не имеет никакого практического применения. Оно лишь, как громкий возглас не более.
Достижения, по большому счету, это титулы и звания. Кони Реал дважды обыграли в группе. Причём в гостях 3:0. На минуточку, Реал с разницей в два мяча в ЛЧ на своём поле проигрывал всего лишь раза три. Но только что толку от этой и конский победы.
Понимаешь о чем я?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 05:12
Ну, дорогие сограждане, не болельщики Зенита, нас ждут ещё 6 безрадостных лет. Пока не побьют рекорд Спартака по количеству чемпионств подряд. Так себе перспективка)))
112910415
112910415
сегодня в 05:02
прикольный выставочный матч )
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 04:55
Ура, товарищи, ура. Все в экстазе).
valt134
valt134
сегодня в 03:41
Сочи… Самим-то не в ЗАПАДЛО у Ротенбергов выигрывать? Совсем Честь потеряли??? Да вас поставь против последней команды Англии(Ноттингеме Форест) неделю булки свести не сможете. В раскорячившийся ходить будете со своими малкомами и клаудиньями….
valt134
valt134
сегодня в 03:35
Тухло это всё и непраподобно…
ОПС
ОПС
сегодня в 03:33
И что теперь после каждого тура будем рекорды считать? А вот так уступать серебряному призеру не годится. Какие то выводы должны быть.
valt134
valt134
сегодня в 03:23
А ЧО не 29 забил? Странно… КДК нужно срочно разобраться! Так не пойдёт!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 02:26
Так и команды тогда были другими если что!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тогда и Црвена Звезда была победителем ЛЧ (в те года).Не надо сравнивать несравнимое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В те года было всё по другому,не было таких денежных мешков как сейчас и команды,что в ЛЧ ,что в кубке УЕФА были примерно одинаковы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nik9373
nik9373
сегодня в 00:42
Я даже не знал о предыдущем рекорде.
tigrok
tigrok ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:32, ред.
Как говорил Штирлиц: "Запоминается только последнее - Наполи, Лестер, Легия"
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:50
Эти команды оказались в Лиге Европы, значит определяет. Плюс Газпром был одним из спонсоров Еврокубков. Вот им и отплатили за это, даровав в ЛЕ победу.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:41
Газа много в стране, на Кубок Уефа хватило!)
adekvat
adekvat
вчера в 23:31
Это говорит об уровне чемпионата
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:29
Забил 36 ☝️)...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:25, ред.
Надеюсь не будешь спорить что при любом раскладе ЛЧ престижнее ЛЕ?)...и таки да...Спартак ЛЧ не выигрывал)...
протон
протон
вчера в 23:25
Интересно, почему все молчат что Спартак с половиной состава молодняка и парой легов забил 35 и притом по дистанции идёт достаточно уверенно.. состав даже близко не рядом с Зенитом, и точно не 2-й в лиге..
sv_1969
sv_1969 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 23:22
,Про Брюгге больше помнят))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:17
Спартак тогда играл против Легии, Блекберна и Русенборга...

ЦСКА в том европоходе 2005 обыграл ПСЖ,Осер,Партизан,Бенфику,Спортинг....
Зенит же в 2007/2008 обыгрывал Марсель,Байер,Баварию и Рейнджерс...

Как видим название турнира не определяет силу и рейтинг команд....
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:16
В Росси только одна команда имеет право владеть рекордами (на С начинается, на К заканчивается), и её рекорды всегда заслуженные. А если рекорд у другой команды, то это на халяву, или повезло, или всё куплено и вообще - это не рекорд.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:15
Полнейший разгром!!!
Futurista
Futurista ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 23:14
Народа с берегов Невы...
Izmar
Izmar ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:12
Про такой "рекорд" мало кто помнит, а вот про 7-0 в ЛЧ надолго в памяти народа.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:02, ред.
Никто и не спорит...это серьезные достижения...но это ЛЕ, а не ЛЧ...да и в этой новости тоже речь о промежуточном рекорде в ЧР...Спартак 10 раз был чемпионом России...Зенит 8....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:00
Промежуточные рекорды - штука хорошая...
Но ЦСКА и Зенит побеждали в еврокубках...
Futurista
Futurista ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 22:49
В ЛЧ только в обозримом будущем не попасть...
sir_Alex
sir_Alex ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:46
Этот рекорд можно только повторить.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 22:46, ред.
По фигу, там пацаны по 17 лет играли! Боруссия в прошедшем сезоне 52 мяча пропустила - рекорд Бундеслиги, не расскажете?!)
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:45
ага и 1-18 тоже
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 