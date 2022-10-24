«Зенит» побил рекорд «Спартака» в чемпионате России

«Зенит» разгромил «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, питерский клуб установил новый рекорд чемпионата России по голам после первых 14-и туров сезона, забив 43 гола.
Предыдущий рекорд принадлежал «Спартаку». В 1993 году «красно-белые» забили 37 голов после 14-и туров.
Он с первыми вничью играет как недавно с Челси...
Ливерпули ообыгрывает как в 2014..
А самых самых англичан в финале Суперкубка УЕФА ушатывает...)))
Он с первыми вничью играет как недавно с Челси...
Ливерпули ообыгрывает как в 2014..
А самых самых англичан в финале Суперкубка УЕФА ушатывает...)))
Достижения, по большому счету, это титулы и звания. Кони Реал дважды обыграли в группе. Причём в гостях 3:0. На минуточку, Реал с разницей в два мяча в ЛЧ на своём поле проигрывал всего лишь раза три. Но только что толку от этой и конский победы.
Понимаешь о чем я?
Достижения, по большому счету, это титулы и звания. Кони Реал дважды обыграли в группе. Причём в гостях 3:0. На минуточку, Реал с разницей в два мяча в ЛЧ на своём поле проигрывал всего лишь раза три. Но только что толку от этой и конский победы.
Понимаешь о чем я?
ЦСКА в том европоходе 2005 обыграл ПСЖ,Осер,Партизан,Бенфику,Спортинг....
Зенит же в 2007/2008 обыгрывал Марсель,Байер,Баварию и Рейнджерс...
Как видим название турнира не определяет силу и рейтинг команд....
ЦСКА в том европоходе 2005 обыграл ПСЖ,Осер,Партизан,Бенфику,Спортинг....
Зенит же в 2007/2008 обыгрывал Марсель,Байер,Баварию и Рейнджерс...
Как видим название турнира не определяет силу и рейтинг команд....
Но ЦСКА и Зенит побеждали в еврокубках...
Но ЦСКА и Зенит побеждали в еврокубках...