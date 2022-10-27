Месси огорчил хейтеров. Ставит на новые финалы ЧМ и Лиги чемпионов

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вчера, 21:26

Путь сложный, но интересный.

Победа на мундиале – заветная мечта

А уйти надо красиво, как и всем ветеранам турнира. Месси болезненно переживал поражения от Чили в финалах Кубка Америки. Его ранило, что немцы усилиями невезучего в целом Гётце дожали Аргентину на турнире в Бразилии. Лишь год назад в этой стране Лионелю при поддержке Эмилиано Мартинеса в итоге повезло. «Альбиселесте» короновали после финала против Бразилии. Теперь команда Неймара в списке главных фаворитов ЧМ , Аргентина идет ниже «селесао» и европейцев.

Объективная оценка, но фактор Месси надо учитывать. Как и фактор его тезки Скалони. Тренер подходит команде лучше всех предыдущих наставников. К чемпионату четырехлетней давности Лионель толком подготовиться не сумел, хотя Аргентина вышла из группы, а вылетела только от будущих чемпионов – Франции. Сейчас сам форвард живет в столице европейской страны. Теперь его уровень подготовки вызывает восхищение. Лионель двигается, как в молодости.

Скорее всего, Месси больше никогда в Европе не сможет забивать по 25-35 голов за сезон в лиге. Но снижение результативности не значит, что мир потерял легенду. В сборной Аргентины у Месси в 2022-м году 10 голов и 2 ассиста. Понятно, что там много товарищеских поединков, но в Финалиссиме против Италии именно две голевые передачи Месси отправили в личную коллекцию форварда новый трофей – Кубок Артемио Франки, который разыграли победители Евро и Кубка Америки.

Состоялся хавбек и диспетчер Месси

Гальтье круче, чем Почеттино. Лучше обозначил рамки. Мбаппе капризничал, но видите, что продолжает собирать голы и передачи. А Месси и Неймар хорошо приняли нового тренера. Вряд ли не было конфликтов, слишком раздуто эго у половины состава ПСЖ . Но французский тренер справляется не хуже, чем Тухель. Парижский клуб не играет идеально, но побеждает, что полезно, когда потратили миллиарды евро.

Часто внимание стягивает Неймар, в великолепной форме. Впервые в жизни бразилец играет, как взрослый мужик. Но Месси тоже прекрасен. Лионель вернулся, хотя прошлый сезон закончился для него вылетом из тридцатки претендентов на «Золотой мяч». Честно говоря, решение кажется спорным. Даже Месси в кризисе не хуже Влаховича и Нуньеса. Не сыграли серб и уругваец сказочно, без одного могли обойтись.

Но решение вышвырнуть Месси из числа претендентов на привычную награду могло дополнительно мотивировать. Лионель думает о катарском чемпионате мира, но начал получать удовольствие от игры за ПСЖ . Легкость, с которой можно убирать соперников в Лиге 1, соединилась с вызовами в Лиге чемпионов. «Ювентус» и «Бенфика» не получили от Месси по полной программе, но вот «Маккаби» загнал дважды.

Сказывается, что форварду уже тридцать пять лет. Но когда у нападающего больше пасов, чем у центрального защитника, то это уже диспетчер команды. Месси отдает по 2.9 передачи под удар в среднем в Лиге 1. В Лиге чемпионов создает по три момента ровно. По точности передач еще круче, чем Неймар. Лионель собрался, физически не чувствует никаких преград, двигается намного свободнее, чем раньше.

Нельзя исключать, что в ПСЖ физическая подготовка игроков не хуже, чем в «Барселоне». Вспомните десятки случаев, когда испанский фаворит выключался в ключевых отрезках поединков, из-за чего покидал, в том числе, любимую Лигу чемпионов. ПСЖ уже в плей-офф турнира, и изначально был в списке главных фаворитов. Вылет от «Реала» весной стал уроком, но помним сэйвы Куртуа и смазанный пенальти Месси.

Важнейшие поединки сезона впереди

Ну да, у ветерана 11 голов и 12 ассистов в разных турнирах за ПСЖ . Но Месси задал такую планку, что подобные голевые результаты больше не впечатляют. Можно скорее выделить, что не забил «Марселю», «Ювентусу» и «Монако». Но это редчайшие матчи, в которых у Лионеля нет результативного действия. Он ведь часть команды, которая выносит соперников, так и причина, почему у ПСЖ нет поражений, как и у «Бенфики».

Впрочем, главные проверки впереди. Поляки, саудовцы и мексиканцы вряд ли остановят Месси в группе ЧМ -2022, но в плей-офф сразу можно нарваться на датчан или французов. Месси пока пасует на Мбаппе, но скоро может стать его соперником. Или же получит Нидерланды после Дании. А в случае успеха в полуфинале Аргентина может сыграть против Бразилии, мир увидит невероятное противостояние приятелей – Месси против Неймара.

В плей-офф ЛЧ не бывает гарантии, ПСЖ необязательно покажет хороший футбол в обороне. Но Гальтье пришел за победой в Европе. А вот после окончания клубного сезона Месси должен решить, оставаться ли ему в ПСЖ . Правильный ответ утвердительный, ведь возвращение в «Барселону» сопряжено с целым списком рисков. Для начала с тем, что у команды может быть другой тренер, а у Луиса Энрике были конфликты с молодым Месси.

Постаревший ветеран в команде, где правый форвард играет не так, как правый инсайд у ПСЖ , может оказаться лишним. А вот в Париже со временем Месси нашел свою нишу. Тащит мяч, как ему удобно. Не видит в штрафной площади нового Луиса Суареса, что порой мешает, но с Верратти, Неймаром и Мбаппе аргентинец делит пространство довольно гармонично. Понятно, что нельзя оценивать ПСЖ по матчу против «Маккаби».

Но вспомните результат израильтян против «Ювентуса» — победили фаворита со второй попытки. Не такая уж слабая команда, просто Месси, Неймар и Мбаппе были в настроении и накидали сопернику семь мячей. Заодно Гальтье обкатал схему «4-3-1-2», в которой не было Верратии, но три хавбека задавали темп, Неймар играл «десятку», а Месси и Мбаппе были парой форвардов. Полезный опыт, ведь именно универсальность выручает Лионеля.

Форвард прошел путь от типичного правого вингера до форварда-хавбека. Роналду сложно в «Манчестер Юнайтед», ведь всегда был командой в команде, португальцу важно подчинять себе других. Лионель щедрее делится мячом. А поскольку многому научился у Хави и Иньесты, то снова видим игру Месси, которая не может не нравиться нейтральному зрителю. Вернулась легкость на поле, заметно присутствие психологического равновесия.

Постоянные поражения «Барселоны» в еврокубках и неудачи сборной Аргентины на крупных турнирах выбивали землю из-под ног, но с Гальтье и Скалони связаны новые надежды. Приятно наблюдать, как два ветерана – Неймар и Месси, сообща готовятся к ключевому турниру для двух огромных стран. Европейцы больше «сухари», привыкли к успехам, а вот для Аргентины и Бразилии результат на мундидале повлияет на настроение миллионов.