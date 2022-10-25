«Реал» без обладателя «Золотого мяча», «Зальцбург» цепляется за плей-офф. Непредсказуемый 5-й тур ЛЧ

1666684372

вчера, 10:52

У «Лейпцига» есть шансы против сливочных.

«Ред Булл Зальцбург» — «Челси»

- «Зальцбург» стоит на перепутье – в группе с «Челси» и «Миланом» было бы достаточно и выхода в плей-офф ЛЕ . С другой стороны, за 2 тура до окончания группового этапа австрийцы идут на втором месте, можно замахнуться на сенсацию. Сложность в том, что как раз с этими командами предстоит сыграть оставшиеся матчи.

- Да и лондонцы так просто очки не отдадут. В распоряжении Грэма Поттера есть группа молодых лидеров. Скоростных, атлетичных, с утонченным мышлением. В последний раз синие проигрывали в начале сентября.

Прогноз Soccer.ru: «Челси» быстро сокращает отставание и вернулся в лидеры квартета E неспроста – команда в потрясающей форме. Но из-за фактора домашнего поля и огромной мотивации поставим на ничью.

«Севилья» — «Копенгаген»

- Не сказать, что после отставки Хулена Лопетеги и назначения Хорхе Сампаоли дела у красно-белых пошли на лад. «Мингиянцы» хотя бы перестали проигрывать так часто и растянули на 4 матча серию без поражений. У «Севильи» есть минимальные шансы на плей-офф ЛЧ – для этого надо обыгрывать «Сити».

- Датчане вступили в фазу борьбы за ЛЕ . С «Севильей» у них по 2 очка, личная встреча расставит все точки на i. Ни «Копенгаген», ни красно-белые не могут надеяться на 3 очка в матчах с «горожанами» и дортмундцами.

Прогноз Soccer.ru: первая домашняя победа «Севильи» при Сампаоли.

«Динамо» Загреб – «Милан»

- «Россонери» пора уменьшать плотность в своей группе. «Ред Булл» и загребцы хорошо разогнались на старте, поэтому первое и последнее место разделяют 3 очка. К тому же не дело миланцам идти вне зоны плей-офф ЛЧ .

- Формально «Динамо» сохраняет шансы на евровесну и в главном еврокубке. Но на деле встретиться команде предстоит с «Миланом» и «Челси», причем синие уже не повторят ошибки первого круга.

Прогноз Soccer.ru: победа на классе у «Милана».

ПСЖ — «Маккаби» Хайфа

- Что забавно – ПСЖ и «Бенфика» настолько не хотят друг другу уступать, что лидера группы H при равенстве очков определяет разница мячей. Оба коллектива сделают все, чтобы продлить эту борьбу. Только вот парижанам с соперником по туру повезло чуть больше.

- Французы сбавили в результативности после резвого старта. За исключением уверенных 3:0 с «Аяччо» подопечные Кристофа Гальтье предпочитают минимальное преимущество и прагматизм.

- «Маккаби» и «Ювентус» разыгрывают путевку в ЛЕ . Израильский коллектив уже сделал что мог, — всухую переиграл «старую синьору». С ПСЖ такой фокус не прокатит.

Прогноз Soccer.ru: разгром от ПСЖ .

«Бенфика» — «Ювентус»

- Столкновение кризисного «Юве» с сильнейшей «Бенфикой», еще и в Португалии, не оставляет шансов на спасение. На пару с «Барсой» «бьянконери» уже одной ногой в Лиге Европы – и, к сожалению, это объективная оценка их уровня готовности к серьезным задачам.

- «Орлам» не стоит отпускать ПСЖ вперед – решающую стадию-то команда себе обеспечила, но в гонке с парижанами есть и спортивный интерес. Обогнать клуб-денежный мешок для ориентированного на продажу игроков коллектива – приятное достижение.

Прогноз Soccer.ru: «Ювентус» продолжит подготовку к плей-офф Лиге Европы с тремя очками, а «Бенфика» сохранит равенство с ПСЖ .

«Селтик» — «Шахтёр»

- Подготовительный этап к кульминации группы F. В «Реале» никто не сомневался, но все думали, что со второго места в игры на вылет спокойно выйдет «Лейпциг». На деле немаленькие шансы остаются у «Шахтёра». Матч с шотландцами в гостях – тяжелое испытание. Хотя вряд ли тяжелее, чем игра с мадридцами.

- За «горняками» последует встреча с «Реалом» в Мадриде. Еврокубковый сезон для «Селтика» по сути завершен. Правда, остается последний вопрос – сможет ли коллектив из Глазго испортить расклады «Шахтёру».

Прогноз Soccer.ru: ничья.

«Лейпциг» — «Реал»

- Перед матчем с «Реалом» сливочные убрали из своей заявки сразу двух лидеров: Луку Модрича и обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема. Также игру пропустит Федерико Вальверде. Французу, видимо, решили дать выходной – все равно главная задача решена, а у сливочных и без Карима есть несколько сильных исполнителей. Потерять очки не так страшно.

- Зато для «Лейпцига» это главный козырь. С праймовым «Реалом» справиться практически невозможно, а теперь есть пространство для маневра. Отрыв от «Шахтёра» — всего в 1 балл, перед очным противостоянием его надо увеличивать.

- Добавляет плюсов «Лейпцигу» и тот факт, что игроки быстро адаптируются к требованиям Марко Розе. После отставки Тедеско коллектив быстро набрал ход – были две осечки со сливочными и «Боруссией» из Менхенгладбаха, затем последовала 7-матчевая серия без поражений, которая длится до сих пор.

Прогноз Soccer.ru: на ходе встречи скажутся 2 фактора: отсутствие лидеров «Реала» и мотивации из-за обеспеченного плей-офф ЛЧ . Команды поделят очки.

«Боруссия» Д – «Манчестер Сити»

- Оба коллектива могут дать фору соперникам по группе. «Горожанам» вовсе не страшно даже проиграть оставшиеся встречи, а вот дортмундцам в них необходимо взять хотя бы 1 очко. Сделать это можно и с «Копенгагеном» в шестом туре, а сегодня против «Сити» будет яркое противостояние двух топов.

- От неумолимости Холанда перед соперниками по АПЛ становится страшно. 17 мячей в 11 матчах чемпионата в первом же сезоне – ярчайший показатель. Уже можно с осторожностью говорить о попадании в топ-5 номинантов на следующий «Золотой мяч». В этом году норвежец уже попадал в десятку.

- «Горожан» огорчает 0:1 от «Ливерпуля», хотя и критичного в этом нет. «Арсенал» опережает «Ман Сити» всего на 2 очка, отставание легко нивелировать на дистанции чемпионата. С еврокубками у Пепа все идет по плану – место в плей-офф гарантировано, остается ждать соперников.

Прогноз Soccer.ru: 3 очка «Сити».