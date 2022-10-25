«Барса» потеряет шансы на плей-офф, Конте поругается с боссами «Тоттенхэма». 2-й день 5-го тура ЛЧ

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вчера, 18:57

Хави в опасности.

«Интер» — «Виктория Пльзень»

- Симоне Индзаги успешно справился с главной целью в Лиге чемпионов – переиграл «Барселону». Каталонцы – соперник, сопоставимый по классу, в отличие от «Баварии», так что проход в плей-офф лежал напрямую через матчи с «блауграной». Даже ничья сейчас видится достаточным результатом, чтобы концовка группового этапа была не такой нервной.

- Чехи неожиданно забили два мяча «Баварии» на своем поле – даже при поражении 2:4 этот факт достоин упоминания. Тем более в случае с последней командой квартета. Главное – поражения в ЛЧ не переносятся на внутренний чемпионат, где «Виктория» продолжает лидировать с 32 очками после 12-ти туров.

Прогноз Soccer.ru: уверенная победа «Интера».

«Брюгге» — «Порту»

- В группе B крайне интересный расклад – вполне возможно, что «Порту» и «Атлетико» лично разыграют последнюю путевку в плей-офф в заключительном туре.

- Бельгийцы могут быть спокойны – они уже прошли в игры на вылет, но даже так у коллектива остается желание порадовать фанатов домашней победой.

- «Порту» проиграл принципиальный матч с «Бенфикой» и отпустил «орлов» еще дальше – отрыв лидера португальского первенства от второй и третьей команд достиг шести очков уже в 10-м туре. По итогам 5-го тура ЛЧ португальцы могут впервые в сезоне потерпеть 2 поражения подряд.

Прогноз Soccer.ru: скажется фактор решенных задач – у «Брюгге» нет необходимого класса, чтобы не обращать на это внимание. Результатом встречи станет ничья.

«Наполи» — «Рейнджерс»

- Неаполитанцы разрывают и Лигу чемпионов, и Серию А. В чемпионате Италии подопечные Лучано Спаллетти добыли отрыв в 3 очка от ближайших преследователей и стараются его увеличить. В еврокубках остается ждать встречи с «Ливерпулем» — при том, что первая закончилась победой итальянского клуба, мерсисайдцы точно захотят отомстить.

- Для «Рейнджерс» лигочемпионская сказка закончилась – 0 очков по итогам 4 туров. Команда доходила до финала ЛЕ в прошлом году, но на этот раз не повезло с группой.

Прогноз Soccer.ru: 3 очка «Наполи».

«Аякс» — «Ливерпуль»

- Амстердамцы совсем не могли довести до удара в створ, когда в последний раз играли с «Ливерпулем». Гол забить все же удалось, но мерсисайдцы все равно добыли победу. «Аякс» не в той весовой категории. Чтобы тягаться с командами Клоппа и Спаллетти, зато легко оставляет за спиной «Рейнджерс».

- Трехматчевая победная серия, в общем-то ничего не поменяла в состоянии «Ливерпуля» — команда недавно проиграла «Ноттингему», который ушел на дно Английской Премьер-Лиги. Может, у Юргена Клоппа получится удержать победный настрой хотя бы в ЛЧ ?

Прогноз Soccer.ru: «Аякс» вырвет ничью в Амстердаме.

«Барселона» — «Бавария»

- Вылет из Лиги чемпионов может аукнуться Хави тяжелыми последствиями, но такого исхода не избежать. «Сине-гранатовые» не смогли довести ответный матч с «Интером» до победы, проиграли в Эль Класико. Второе место в Ла Лиге и весну в ЛЕ для нынешней «Барсы» нельзя считать провалом, однако руководство клуба может решить иначе.

- Мюнхенцы быстро вернулись в привычное русло, хотя в конце августа – середине сентября через раз выдавали осечку. В Бундеслиге за «Баварией» тяжело угнаться, то же самое можно сказать об ЛЧ .

Прогноз Soccer.ru: победа «Баварии» на классе.

«Атлетико» — «Байер»

- «Байеру» по-прежнему тяжело совмещать ход в чемпионате Германии и еврокубки. Чуть легче становится от мысли, что «Атлетико» немцы уже обыгрывали, тяжелее – от того, что теперь надо играть в гостях.

- «Матрасникам» необходимо забирать 3 очка в предстоящем поединке, чтобы не зависеть от исхода встречи между «Порту» и «Брюгге». Шансы на плей-офф еще не потеряны, однако для успеха стоит подсуетиться.

- Мадридцы собрались с мыслями и проиграли лишь раз в последних семи матчах. Антуана Гризманна больше не надо выпускать после 60-й минуты, так что проход в ПО ЛЧ – необходимый минимум, чтобы не пошли разговоры об отставке Симеоне.

Прогноз Soccer.ru: минимальное преимущество «Атлетико».

«Тоттенхэм» — «Спортинг»

- Конте снова начал публично намекать на необходимость усиления. Как бы это не привело к очередному конфликту с руководством. «Шпоры» проиграли МЮ и «Ньюкаслу» и подходят к завтрашнему матчу в ужасном настроении. Чуть хуже положение лондонцев делает тот факт, что в Лиге чемпионов Антонио традиционно не везло ни с одним из его клубов.

- «Спортинг» где-то неподалеку от топ-3 чемпионата Португалии (в трех очках от «Браги» и «Порту») и чаще остальных теряет очки. Между тем в еврокубках в группе D сохраняется предельная плотность, португальцы могут заскочить на первое место.

Прогноз Soccer.ru: боевая ничья в Лондоне.

«Айнтрахт» — «Марсель»

- Распределение мест в квартете D решается в двух последних играх среды.

- Франкфуртцы подсуетились и залетели в первую четверку Бундеслиги благодаря двум победам подряд в чемпионате. У коллектива есть победа над «Марселем» в гостях, вполне вероятно, что дома подопечные Оливера Глазнера снова задушат французов.

- «Марселю» тяжело играть именно с «Айнтрахтом». Поражение от «Тоттенхэма» — разница в классе, а со «Спортингом» провансальцы набрали 6 очков в двух встречах.

Прогноз Soccer.ru: «Марсель» забьет, но команды ограничатся ничьей.