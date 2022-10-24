«Зенит» будет мстить «Сочи» за прошлый сезон. У южан всего 2 победы в 10 матчах

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вчера, 11:46

Вице-чемпион в кризисе – стал еще опаснее.

Бывшие коллеги разбежались, но не бегут

Клубы Миллера и Ротенберга не дружат так тесно, как раньше. Из Сочи в прошлом сезоне сообщали, что не поддерживают друг друга вовсе. Это не правда – Родригао и Кассьерру спокойно отпустили в «Зенит». Тут не случай трансферного пакта о ненападении «армейцев» и петербуржцев. Но отношения между клубами другие, знаем по результатам двух матчей прошлого сезона. Будущий вице-чемпион Федотов сначала обыграл Семака в гостях, но даже во втором круге весной «Зенит» не увез домой победу. Сегодня Сергей Богданович попытается отыграться, но важную ремарку сделал Алексей Гасилин. Пока у «Сочи» метания из крайности в крайность, у «Зенита» метания от доминирующих таймов к слабым отрезкам. Физически на концовку чемпионов часто не хватает. Вспомните разгром от «Спартака» в Кубке – три гола в концовке. С «Крыльями Советов» разок доигрались, а в другом случае немного повезло, сохранили победу 2:1. С «Факелом» после дозированных замен у соперника чемпион не сумел вырвать победу в конце. Снова же, темпа не хватило. Значит, если сегодня «Сочи» запланировал недоброе в Петрограде – сюрприз или сенсацию, то ключом к успеху является именно игра в высоком темпе. У южан в этом сезоне спринтов мало, и что для них плохо – нередко такие поединки домашние, как против «Динамо» и «Локомотива».

«Сочи» с новым тренером потерял хватку

На отрезке в десять матчей у Гаранина 8 осечек (7 поражений и ничья), ужасные результаты. Формальным главным тренером является Точилин, но там дело в лицензии. Переиграть «Локомотив», который тоже готовили к сезону по методу двуглавого тренерского орла, им удалось – разнесли оборону москвичей 4:0, но такие всплески встречаются реже и реже. При этом не сказать, что потеряли половину команды. Ушли Кассьерра и Родригао, травмы получили Заика и Ангбан, но появились новички, вроде Сарвели и Мелкадзе (сегодня участие второго под вопросом из-за повреждения), применили резерв. У классных скаутов «Сочи» было время, чтобы подыскать замену для Родригао. Выбрали Сиссако, и пока игра юного малийца веселит соперников. Как Мампасси в «Локомотиве», сначала делает – потом думает. В любом случае, когда команда проигрывает всем подряд, и лидерам, и середнякам, и аутсайдерам, то на перекрестке претензий главный тренер. Гаранин, который не имел большого опыта работы наставником на взрослом уровне – работал с «Тверью» и «Енисеем», не справился с первым кругом в РПЛ . Если «Зенит» сегодня разнесет «Сочи» дома, то не исключаем отставку Точилина и Гаранина.

Разозлили Нобоа, ошиблись с форвардом

Последствия успешного для провинциальной команды отрезка с индивидуальными успехами – после все хотят разбежаться. Вспомните историю Кокорина. Его заставили играть за «Сочи». Загнали на юг, Александр выдал прекрасный отрезок. Были туры, в которых второй форвард являлся лучшим футболистом РПЛ . Что Кокорин сделал сразу же, как набрал форму? Уехал в «Спартак». Нобоа, который играл в Казани, Москве и Санкт-Петербурге, открыто заявил, что поступали предложения от Федотова и Семака. Поскольку в ЦСКА искали центральных полузащитников, сомневаясь в умения Облякова и Мухина как игроков основы, то ставка на знакомого новому тренеру Кристиана казалась логичной. А несмелый Семак традиционно для себя страховал риски. Были слухи о заманчивых предложениях сеньору Венделу.

Если бы бразилец уехал летом в топ-5, то именно Нобоа мог заменить его в важнейших для «Зенита» фазах игры – высоком прессинге и переходе в атаку через умный пас. «Сочи» заставил лидера остаться, 37-летний хавбек профессионал, создал 10 голов (9 ударов и 1 пас). Но без поддержки нового Кассьерры усилий одного эквадорца мало. Тем более, накануне длительных каникул. Нобоа знает, что его не отпустят в «Зенит» зимой – сам так сказал. Еще знает, что его не возьмут на чемпионат мира – таково решение тренерского штаба сборной Эквадора. У Нобоа новая девушка, на этот раз не россиянка. Понятно, что если сеньора застряла в городе, из которого невозможно улететь в Париж прямым авиарейсом, то была за переезд Нобоа в Москву или Санкт-Петербург. «Ищите женщину» снова сработало, Кристиан в «Сочи» ненадолго.

Футбол «Сочи» намного лучше, чем результаты

Команда, которая почти не побеждает, в случае сенсационного успеха против «Зенита» сравняется с «Динамо», которое приходит в себя. У «Сочи» всего две мировые, часто рискуют, делая ставку на абсолютный результат. При этом «Краснодар», сыгравший на матч больше, опережает соседей лишь на четыре пункта. По ожидаемым очкам «Сочи» мог идти на седьмом месте, выше «горожан». По качеству моментов команда Гаранина в пятерке. По допущенным шансам тоже на пятой строчке, опережают «Динамо» и «Ростов». Так в чем проблема? Во-первых, на флангах нет Терехова и Заики, как раньше. Маргасов и Макарчук – приличные футболисты, могут создавать моменты, но одновременно оба слабее в обороне, чем коллеги. Родригао руководил защитой, за спиной у него был Адамов, но вратарь сломал нос, а Джанаев на правах Гильерме – спасет, когда оборона избежит грубых ошибок. Дркушич один не справляется. Нынешняя тройка в защите совершила много грубых ошибок. Также важно, что Цаллагов и Нобоа весной были заметно живее в отборе. Ибрагим пытается сыграть за двоих, но не всегда был в основе, темп команда потеряла. Появление Терехова в опорной зоне похоже на жест отчаянья, такие эксперименты пока не работают.