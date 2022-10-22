«Челси» пять лет не обыгрывал МЮ дома в АПЛ. Тен Хаг опасен и без Роналду

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вчера, 11:28

Ключевой матч в борьбе за место в четверке.

Влияние потерь

Тен Хаг еще сильнее понравился многим фанатам «Манчестер Юнайтед» после решение вышвырнуть Роналду из заявки. Слишком часто между собой поклонники «дьяволов» повторяли формулу «клуб важнее одного человека», чтобы не понять смысл решения Эрика. Слова Роя Кина, что в МЮ неуважительно относятся к Роналду, сейчас смотрятся странно. А где уважение португальца по отношению к клубу? В заявлении его сестры, что тен Хага уволят до января? Не так давно Криштиану едва не стал футболистом «Манчестер Сити». Летом форвард вместо полноценных сборов провел безуспешные поиски нового клуба. Не хотел снизить финансовые аппетиты – остался. Тренер понимает, что португалец уйдет, поэтому строит команду без него. Роналду отказался выйти на замену со «шпорами» — похоже, уже не впервые в сезоне, и получил за это наказание. Но эта потеря, как и травмы Марсьяля, ван де Бека, Ван-Биссаки или Магуайра не сильно влияют на возможности МЮ . А вот травмы Канте, Фофана и Джеймса – удары по «Челси», это три игрока оптимальной основы.

Результат: победа МЮ .

Состояние команд

«Манчестер Юнайтед» привыкает к игре с новым тренером, календарь помогает собрать серию без поражений. Соперники были слабыми, потом добавились приличные – «сорок» и «шпоры», но Де Хеа не пропускал, а его команда не проигрывала. Пять матчей без поражений, когда четыре из них победы – нормальная серия. Помним, что началась она с влета «Манчестер Сити», где счет 6:3 не отражает полный перевес команды Гвардиолы, но выводы были сделаны. «Дьяволы» трижды подряд ушли с поля с «сухарями», нечасто такое у них сейчас бывает. А что же «Челси»? Хозяева поля в нынешнем матче с новым главным тренером – Грэмом Поттером, собрали серию из семи матчей без поражений. У «аристократов» пять побед, в том числе две над «Миланом» с общим счетом 5:0, и хотя ничья против «Брентфорда» напомнила одну из причин, почему ушел Тухель – хватало поражений на старте сезона, форму второго участника важного матча тоже можно оценить высоко. «Челси» и МЮ сейчас не в идеальном состоянии, но в порядке.

Результат: ничья.

Следование стилю

«Челси» играет «3-4-2-1», «Манчестер Юнайтед» — «4-2-3-1». Эриксен не в такой форме, как раньше, а поскольку Фернандеш после проблемного отрезка показал себя против «шпор», то в опорной зоне ждем связку Каземиро и Фреда, а чуть выше будет португалец. Рэшфорд, Антони и Санчо дополняют атакующую линию команды, которая пока играет полуторным номером. А вот «Челси» по владению и точности передач уступает только «Манчестер Сити». Поттер дорвался до состава, который классом может перекрыть рвение соперника. Так было против «Астон Виллы» недавно, когда команда тогда еще Джеррарда нанесла вдвое больше ударов, больше выстрелов в створ, но Кепа спасал, а «Челси» свои моменты реализовал лучше. Сегодня три центральных сыграют против двойки, атака с двумя инсайдами – Маунтом и Стерлингом, против атаки с тройкой в линию, где Рэфшорд не классический центральный форвард, как Левандовски. Но кто лучше понимает свой стиль? Все-таки «Челси». «Манчестер Юнайтед» хорош, когда ему это позволяют.

Результат: победа «Челси».

Грамотность обороны

На глаз сразу отдаешь предпочтение «Челси», но привычно вникаем в суть вещей. Да, по воротам лондонцев в АПЛ бьют реже – 10.3 удара в среднем против 13.9 по воротам МЮ . Но есть разница между игрой «дьяволов» в начале работы Тен Хага и сейчас. Магуайр нагрешил и ретировался в запас. Линделеф позволял многое атаке «Омонии», но с «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом» бегали Варан и Мартинес. Они не были героями матчей, но при правильной поддержке Шоу, Далота, Каземиро и Фреда получается приличная оборона и неплохая игра. Впрочем, как и у «Челси», хотя за ними тоже есть грешки, по качеству шансов соперников – xGA, МЮ даже чуть лучше. Но лондонцы работают, улучшаются. Кепа занял место Менди в воротах – сенегалец некстати потерял форму накануне важного для него турнира в Катаре, и последний раз Поттер пережил негативные эмоции в матче против «Кристал Пэлас» еще в начале месяца. Дальше пять матчей – ни одного пропущенного мяча. У «Вулверхэмптона» и «Астон Виллы» плохая игра в атаке, учтем это. Но «Милан» и «Брентфорд» — приличные соперники. Вторые забили четыре безответных мяча МЮ . Отмечая прогресс в обороне у Тен Хага, констатируем, что Аспиликуэта, Кулибали и компания работают еще круче. У «Челси» защита грамотнее.

Результат: победа «Челси».

Матчи между собой

Забавно, когда любой поединок богатых клубов в АПЛ пытаются продать как зрелище. Тогда приходят британские эксперты, которым сейчас под шестьдесят, и тихо улыбаются в экраны. Они помнят футбол восьмидесятых, помнят игру девяностых. Нынешняя АПЛ , к сожалению, не всегда дарит в матчах уровня «Челси» и «Манчестер Юнайтед» зрелище. Влияют нагрузки. Влияет давление результата. Против «шпор» команда Тен Хага пробежала 114.4 километра, а против «Брентфорда» было лишь 95.5 км. Понятно, что у подопечных Поттера нагрузки выше – Лига чемпионов не сравниться с Лигой Европы, первый турнир намного сложнее. Но усталость сказывается, ротация не всегда помогает. По именам травмы МЮ не влияют так, как именные потери «Челси», но это тоже сокращение вариантов для освежения игры. В результате сегодня не обязательно увидим нечто уникальное для этого противостояния. Четыре раза подряд команды сыграли вничью. Дважды по 0:0, дважды разошлись со счетом 1:1. Четыре гола были забитым в полуфинале Кубка Англии в 2020-м, но в чемпионате последнему разгрому три года, и он на счету «Манчестер Юнайтед», правда, на «Олд Траффорд». Если выбирать именно матчи в АПЛ на «Стэмфорд Бридж», то «Челси» не побеждал с 2017-го года. Почти пять лет лондонцы дома не обыгрывали МЮ в чемпионате. Поттер встретит неудобного для себя – 2 победы и 6 поражений, и для нового клуба соперника.

Результат: победа МЮ .

Общий счет. «Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 3:3