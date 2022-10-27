Два московских дерби и «Зенит» в Краснодаре. Впереди мощный 15-й тур, РПЛ подошла к экватору

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вчера, 15:51

Ни одного проходного матча.

«Оренбург» — «Факел»

- Пройдут выборы лучшего по игре новичка. Кажется, что подопечные Лички уже обеспечили себе досрочную победу. Выше в таблице, чем «Факел» и «Торпедо». Но и команде из Воронежа нужно показывать классный футбол не только дома, чтобы остаться выше в таблице, чем «Локомотив».

- Сычевой не ставит перед собой задачу Агаларова – конечно же, речь о титуле снайпера сезона в РПЛ , а не о месте на лавке «Ахмата», работает от матча к матчу. Забьет ли Владимир в пятничной игре? Интересный вопрос. «Оренбург» результативный, поддержка у форварда классная, а оборона «Факела» так себе.

- «Факел» без побед с середины сентября, когда дома обыграли «Локомотив». Можно остаться выше, чем «железнодорожники», если поможет ЦСКА , но лучше добавить еще одну ничью, или даже помечтать о победе. «Ростов» и «Зенит» не увезли из Воронежа максимум, но на выезде сам новичок РПЛ еще не побеждал.

«Динамо» — «Химки»

- У «Химок» проблемы, связанные с управлением клубом. Это тема для отдельного разговора, а здесь отметим – команда, которая при Юране гоняла «Зенит», не выигрывала нигде с начала августа и выездного успеха против «Торпедо». В РПЛ серия без побед насчитывает 10 матчей.

- «Динамо» набирает. Прямо связано с тем, что Захарян пришел в себя? Отчасти да, но серийность успехов зависит также от опыта Лаксальта и Дасы – фланги подсобрались, работы в центре защиты – молодые ребята ошибаются чуть реже, и силы атаки – есть два набора форвардов.

- У команды Йокановича классные результаты в московских дерби. И хотя Химки в составе столицы, «Динамо» встретит клуб из окрестностей. Если Смолов, Грулев и Тюкавин не промахнуться – Гудиеву не завидуем. Нужна фирменная расхлябанность «бело-голубых» для сенсации.

«Ахмат» — «Ростов»

- Все матчи классные, со смыслом. Например, насколько хватит сил «Ростова»? Если смотреть в таблицу, то именно «Ахмат» — кандидат, чтобы заместить команду Карпина в первой пятерке, если искать сюрприз сезона. «Ростов» по кадрам и организации игры выше, но оторвался лишь на три пункта.

- «Ахмат» после ухода Талалаева выиграл четыре матча РПЛ из пяти последних. Уступили «Оренбургу», но минимально. У Карпина результаты хуже. Не обыграли «Факел», не справились не только с «Зенитом», что ожидаемо, но и с «Уралом». Не кризис, но период турбулентности.

- «Ахмат» нестабильный, но там крутая линия атаки – Конате, Бериша, Садулаев и Олейников могут напрячь оборону «Ростова». У Карпина четыре поражения от грозненцев подряд во всех турнирах. Пора изменить тенденцию, ведь невосполнимых кадровых потерь у гостей нет.

«Локомотив» — ЦСКА

- Первое из двух столичных дерби в туре ответит на вопрос, что весомее, осечки ЦСКА – три подряд мировые, или глобальные проблемы «Локомотива», который проиграл 8 матчей в сезоне РПЛ ? Пока кажется, что важнее слабости «железнодорожников».

- Ирония в том, что у ЦСКА 5 поражений в 6 последних дерби против «Локомотива». Весной обыграли соседей на « РЖД Арене», формально фавориты. Но Федоров прижат к стенке, как и его команда, раненный «Локомотив» редко опасен, но может «прорвать».

- ЦСКА терял очки против сильных – «Динамо», «Спартака» и «Оренбурга». В каждом случае могло повезти. С «Динамо» были моменты. Со «Спартаком» переборщили с игрой на отбой. Федотов не справился со знакомым «Оренбургом», но пора отыграться на «Локомотиве».

«Сочи» — «Урал»

- Если бы пару месяцев назад сказали, что «Сочи» подойдет к поединку с тремя поражениями в четырех турах, а «Урал» выиграет четыре матча подряд, то многие фанаты РПЛ улыбнулись из-за такого прогноза. Но Ганчаренко побеждает, а Гаранин уступал не только «Зениту».

- «Урал» настолько очистился, что расторг контракт с беднягой Уруновым. Культовый персонаж из истории «Спартака» стал лишним, а Каштанов, Газинский и компания даже без Бикфалви в порядке. К слову, невзирая на разные схемы, по темпу и ритму «Сочи» и «Урал» похожи.

- Не стоит недооценивать «Сочи». Юсупов не всегда отдает голевые соперникам. На флангах бывает жарко. В обороне беда, но есть варианты. Цаллагов и Нобоа не умеют всегда играть ужасно. Вероятно, игра в Сочи не будет для «Урала» легкой прогулкой.

«Крылья Советов» — «Пари НН»

- Единственный в туре матч соседей в таблице. Нижегородцы знают, что потеряют Галактионова, но у «Крыльев Советов» тоже наставник, которого связывали с «Локомотивом». Осинькин начал проигрывать – 1 победа в 5 турах, но «Крылья Советов» не кажутся кандидатами на вылет.

- «Пари НН» чувствует, что потеряют тренера, у них 4 поражения в 5 турах, ни одной победы. Но во многом не повезло с календарем. «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — клубы первой пятерки, для них победы над середняком не являются чем-то экстраординарным.

- Атака против атаки. И хотя у «Крыльев Советов» не сыграет основной правый латераль Бейл и под вопросом участие Ежова, Глушенков и Пиняев против Сулейманова и Милсона. Жаль лишь, если Калинского не увидим, ведь у него с прошлого года должок после игры в Самаре.

«Спартак» — «Торпедо»

- А вот и второе дерби города Москвы. Команды между собой не играли с 2015-го, семь с половиной лет. «Торпедо», хотя замыкают таблицу, имеют в активе победу в дерби над ЦСКА . Также отмечаем, что стали меньше пропускать – всего два гола в пяти последних турах.

- «Спартак» в порядке. Ничья с ЦСКА разочаровала, рассчитывали показать нормальный футбол не только после перерыва, но рядом четыре победы. Забили 36 мячей, больше только у серийных погромщиков из «Зенита». 18 голов – ровно половину, от Промеса и Соболева.

- Бабурин против атаки Абаскаля. Лебеденко будет цепляться за редкие атаки, но смысл в качестве работы обороны Нагайцева. Если «Спартак» учтет ошибки ЦСКА , то в домашнем дерби заберет три очка. Но «Торпедо» упрямое, как Смольников, это не «Химки», где разброд и шатание.

«Краснодар» — «Зенит»

- Великолепный по афише тур. Тут и сравнение новичков РПЛ , и три матча клубов из московского региона. Еще противопоставление крепких «Ахмата» и «Ростова», «Сочи» и «Урала». А чтобы не показалось мало – тест для «Зенита» в Краснодаре. На выезде у Семака три осечки в семи турах.

- Если у Сафонова была бы оборона вместо набора защитников, то Матвей мог мечтать, что Сперцян и Ахметов доставят неприятности защите Кержакова, а «Зенит» выдаст классический выездной поединок, в котором моментов будет много, а забитых мячей – мало. Но «Краснодар» слишком плох в обороне.