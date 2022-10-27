Два московских дерби и «Зенит» в Краснодаре. Впереди мощный 15-й тур, РПЛ подошла к экватору

Ни одного проходного матча.
«Оренбург» — «Факел»
- Пройдут выборы лучшего по игре новичка. Кажется, что подопечные Лички уже обеспечили себе досрочную победу. Выше в таблице, чем «Факел» и «Торпедо». Но и команде из Воронежа нужно показывать классный футбол не только дома, чтобы остаться выше в таблице, чем «Локомотив».
- Сычевой не ставит перед собой задачу Агаларова – конечно же, речь о титуле снайпера сезона в РПЛ, а не о месте на лавке «Ахмата», работает от матча к матчу. Забьет ли Владимир в пятничной игре? Интересный вопрос. «Оренбург» результативный, поддержка у форварда классная, а оборона «Факела» так себе.
- «Факел» без побед с середины сентября, когда дома обыграли «Локомотив». Можно остаться выше, чем «железнодорожники», если поможет ЦСКА, но лучше добавить еще одну ничью, или даже помечтать о победе. «Ростов» и «Зенит» не увезли из Воронежа максимум, но на выезде сам новичок РПЛ еще не побеждал.
«Динамо» — «Химки»
- У «Химок» проблемы, связанные с управлением клубом. Это тема для отдельного разговора, а здесь отметим – команда, которая при Юране гоняла «Зенит», не выигрывала нигде с начала августа и выездного успеха против «Торпедо». В РПЛ серия без побед насчитывает 10 матчей.
- «Динамо» набирает. Прямо связано с тем, что Захарян пришел в себя? Отчасти да, но серийность успехов зависит также от опыта Лаксальта и Дасы – фланги подсобрались, работы в центре защиты – молодые ребята ошибаются чуть реже, и силы атаки – есть два набора форвардов.
- У команды Йокановича классные результаты в московских дерби. И хотя Химки в составе столицы, «Динамо» встретит клуб из окрестностей. Если Смолов, Грулев и Тюкавин не промахнуться – Гудиеву не завидуем. Нужна фирменная расхлябанность «бело-голубых» для сенсации.
«Ахмат» — «Ростов»
- Все матчи классные, со смыслом. Например, насколько хватит сил «Ростова»? Если смотреть в таблицу, то именно «Ахмат» — кандидат, чтобы заместить команду Карпина в первой пятерке, если искать сюрприз сезона. «Ростов» по кадрам и организации игры выше, но оторвался лишь на три пункта.
- «Ахмат» после ухода Талалаева выиграл четыре матча РПЛ из пяти последних. Уступили «Оренбургу», но минимально. У Карпина результаты хуже. Не обыграли «Факел», не справились не только с «Зенитом», что ожидаемо, но и с «Уралом». Не кризис, но период турбулентности.
- «Ахмат» нестабильный, но там крутая линия атаки – Конате, Бериша, Садулаев и Олейников могут напрячь оборону «Ростова». У Карпина четыре поражения от грозненцев подряд во всех турнирах. Пора изменить тенденцию, ведь невосполнимых кадровых потерь у гостей нет.
«Локомотив» — ЦСКА
- Первое из двух столичных дерби в туре ответит на вопрос, что весомее, осечки ЦСКА – три подряд мировые, или глобальные проблемы «Локомотива», который проиграл 8 матчей в сезоне РПЛ? Пока кажется, что важнее слабости «железнодорожников».
- Ирония в том, что у ЦСКА 5 поражений в 6 последних дерби против «Локомотива». Весной обыграли соседей на «РЖД Арене», формально фавориты. Но Федоров прижат к стенке, как и его команда, раненный «Локомотив» редко опасен, но может «прорвать».
- ЦСКА терял очки против сильных – «Динамо», «Спартака» и «Оренбурга». В каждом случае могло повезти. С «Динамо» были моменты. Со «Спартаком» переборщили с игрой на отбой. Федотов не справился со знакомым «Оренбургом», но пора отыграться на «Локомотиве».
«Сочи» — «Урал»
- Если бы пару месяцев назад сказали, что «Сочи» подойдет к поединку с тремя поражениями в четырех турах, а «Урал» выиграет четыре матча подряд, то многие фанаты РПЛ улыбнулись из-за такого прогноза. Но Ганчаренко побеждает, а Гаранин уступал не только «Зениту».
- «Урал» настолько очистился, что расторг контракт с беднягой Уруновым. Культовый персонаж из истории «Спартака» стал лишним, а Каштанов, Газинский и компания даже без Бикфалви в порядке. К слову, невзирая на разные схемы, по темпу и ритму «Сочи» и «Урал» похожи.
- Не стоит недооценивать «Сочи». Юсупов не всегда отдает голевые соперникам. На флангах бывает жарко. В обороне беда, но есть варианты. Цаллагов и Нобоа не умеют всегда играть ужасно. Вероятно, игра в Сочи не будет для «Урала» легкой прогулкой.
«Крылья Советов» — «Пари НН»
- Единственный в туре матч соседей в таблице. Нижегородцы знают, что потеряют Галактионова, но у «Крыльев Советов» тоже наставник, которого связывали с «Локомотивом». Осинькин начал проигрывать – 1 победа в 5 турах, но «Крылья Советов» не кажутся кандидатами на вылет.
- «Пари НН» чувствует, что потеряют тренера, у них 4 поражения в 5 турах, ни одной победы. Но во многом не повезло с календарем. «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — клубы первой пятерки, для них победы над середняком не являются чем-то экстраординарным.
- Атака против атаки. И хотя у «Крыльев Советов» не сыграет основной правый латераль Бейл и под вопросом участие Ежова, Глушенков и Пиняев против Сулейманова и Милсона. Жаль лишь, если Калинского не увидим, ведь у него с прошлого года должок после игры в Самаре.
«Спартак» — «Торпедо»
- А вот и второе дерби города Москвы. Команды между собой не играли с 2015-го, семь с половиной лет. «Торпедо», хотя замыкают таблицу, имеют в активе победу в дерби над ЦСКА. Также отмечаем, что стали меньше пропускать – всего два гола в пяти последних турах.
- «Спартак» в порядке. Ничья с ЦСКА разочаровала, рассчитывали показать нормальный футбол не только после перерыва, но рядом четыре победы. Забили 36 мячей, больше только у серийных погромщиков из «Зенита». 18 голов – ровно половину, от Промеса и Соболева.
- Бабурин против атаки Абаскаля. Лебеденко будет цепляться за редкие атаки, но смысл в качестве работы обороны Нагайцева. Если «Спартак» учтет ошибки ЦСКА, то в домашнем дерби заберет три очка. Но «Торпедо» упрямое, как Смольников, это не «Химки», где разброд и шатание.
«Краснодар» — «Зенит»
- Великолепный по афише тур. Тут и сравнение новичков РПЛ, и три матча клубов из московского региона. Еще противопоставление крепких «Ахмата» и «Ростова», «Сочи» и «Урала». А чтобы не показалось мало – тест для «Зенита» в Краснодаре. На выезде у Семака три осечки в семи турах.
- Если у Сафонова была бы оборона вместо набора защитников, то Матвей мог мечтать, что Сперцян и Ахметов доставят неприятности защите Кержакова, а «Зенит» выдаст классический выездной поединок, в котором моментов будет много, а забитых мячей – мало. Но «Краснодар» слишком плох в обороне.
- «Краснодар» — загадка сезона. Жаловались на арбитров, но затем судьи ошибались в их пользу. Растеряли очки, а идут в двух пунктах от ЦСКА. Если Сторожук и его ребята выдадут идеальный матч, то вцепятся в ничью. «Краснодару» нужно показать характер в обороне и класс в атаке, чтобы остановить бразильцев из «Зенита».
Оренбург выглядит немного посолиднее Факела, но воронежцы всем доказали, что не пугаются фаворитов. Химки, на первый взгляд, должны отдавать очки, но Динамо не очень стабильно. Ахмат дома - всегда непредсказуемый результат с любым соперником. В Московском дерби, как всегда нет фаворитов. И Зенит в матчах на выезде не столь грозен, как в Питере. Так что ждем интересных матчей и непредсказуемых результатов.
Оренбург выглядит немного посолиднее Факела, но воронежцы всем доказали, что не пугаются фаворитов. Химки, на первый взгляд, должны отдавать очки, но Динамо не очень стабильно. Ахмат дома - всегда непредсказуемый результат с любым соперником. В Московском дерби, как всегда нет фаворитов. И Зенит в матчах на выезде не столь грозен, как в Питере. Так что ждем интересных матчей и непредсказуемых результатов.