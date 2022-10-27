Суперкомпьютер предсказал победу Аргентины на ЧМ-2022

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вчера, 21:08

По данным исследования BCA Research, проведенного с помощью суперкомпьютера, победителем стартующего в ноябре ЧМ -2022 станет сборная Аргентины.

Суперкомпьютер также предсказал, что в финале аргентинцы в серии пенальти обыграют Португалию.