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Суперкомпьютер предсказал победу Аргентины на ЧМ-2022

вчера, 21:08

По данным исследования BCA Research, проведенного с помощью суперкомпьютера, победителем стартующего в ноябре ЧМ-2022 станет сборная Аргентины.

Суперкомпьютер также предсказал, что в финале аргентинцы в серии пенальти обыграют Португалию.

В исследовании учитывались данные статистики из компьютерной игры EA Sport FIFA, а также выборка из 192 матчей группового этапа и 64 игр плей-офф, проведенных на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 года.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 09:56
А если серьёзно, то не иначе как Месси дал на лапу этому компьютеру. Ведь для Лео это последний шанс стать чемпионом мира.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:54
А так же компьютер предсказал, что португальцы проиграют потому, что в серии пенальти Рон не забьёт решающий гол.
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 09:18
В декабре узнаем наверняка. Но как-то верится с трудом.
stromshik
stromshik ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 06:58
И сразу Месси золотой мяч вручить
ДСА
ДСА
сегодня в 02:33
Чемпионат уже можно не проводить.
протон
протон
сегодня в 02:20
Если бы квантовый компьютер был то еще поверил.
протон
протон
сегодня в 02:20
Аргентина, обыгрывающая в финале Португалию.
Вот это возгорание будет у одного игрока))
555_DEIVID_888
555_DEIVID_888
сегодня в 00:16
Да не дай Бог, если это го... выиграет. Но с другой стороны как подорвёт здесь персофанов португала от этого.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:09
Это 73о гном оплатил.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:41
Прогнозов будет много, а победит Бразилия
karnager
karnager
вчера в 23:19
капец выборка 200 матчей, ахаха, что за аналитики там сидят?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 23:18
Бедный гном на что только не идут его сторонники что бы ЧМ выиграть, ставлю на датчан что многих удивят на этом розыгрыше
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 23:12
Я на счетах наверное точнее высчитаю финалистов .
Per4ick
Per4ick ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 23:05
за суперкомпьютером сидел адепт месси
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 23:01
В принципе, чтобы вы понимали, топ-3 ЧМ-2018 у этого "супергиперомега компьютера" была "Германия, Бразилия, Испания"
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 22:59
17 мая 2018 "Суперкомпьютер предсказал победу Германии на ЧМ-2018"

👍
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:54
Интересно какая фамилия у этого "суперкомпьютера"!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:47
Компьютер основывает свои предположения на информации по прошлому.....
Интересно как можно судить о нынешнем положении команды полагаясь на данные 2006 и 2010 года...)))
Чушь...
Ни одной ни второй команды в финале не будет...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:14
У суперкомпьютера оказывается хорошая фантазия в плане подбора команд на финал.
Пусть будет так! Месси с кубком мира 👍
Аспект
Аспект ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:12
Кого точно не будет в финале, так это Португалии. Компьютер откровенно облажался.
Futurista
Futurista
вчера в 21:45, ред.
Суперкомпьютер без кофейной гущи - деньги (ставки) на ветер...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:33
Время расставит всё по местам. Компьютер 💻 в утиль !)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 21:26
Да будет так!
lotsman
lotsman
вчера в 21:23
Португалия в финале?!. Скорее это будет Бразилия.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:21
Мои исследования подтверждают данные суперкомпьютера, значит ему можно верить.
Илья85
Илья85
вчера в 21:17
Это противстояние было актуально лет так 8 назад
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:14
Может тогда и не ехать на жару?
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