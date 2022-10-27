Суперкомпьютер предсказал победу Аргентины на ЧМ-2022

По данным исследования BCA Research, проведенного с помощью суперкомпьютера, победителем стартующего в ноябре ЧМ-2022 станет сборная Аргентины.
Суперкомпьютер также предсказал, что в финале аргентинцы в серии пенальти обыграют Португалию.
В исследовании учитывались данные статистики из компьютерной игры EA Sport FIFA, а также выборка из 192 матчей группового этапа и 64 игр плей-офф, проведенных на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 года.
Вот это возгорание будет у одного игрока))
Вот это возгорание будет у одного игрока))
👍
👍
Интересно как можно судить о нынешнем положении команды полагаясь на данные 2006 и 2010 года...)))
Чушь...
Ни одной ни второй команды в финале не будет...
Интересно как можно судить о нынешнем положении команды полагаясь на данные 2006 и 2010 года...)))
Чушь...
Ни одной ни второй команды в финале не будет...
Пусть будет так! Месси с кубком мира 👍
Пусть будет так! Месси с кубком мира 👍