«Ахмат» — «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Ростов», который состоится 29 октября 2022 года

«Ахмат»

Клуб из Грозного в последних пяти турах смог набрать 12 очков, что является отличным результатом. «Ахмат» на данном отрезке сезона занимает шестое место с 23 очками и всего на один пункт отстает от ближайшего соперника. В случае победы существует большая вероятность, что коллектив поднимется в турнирной таблице на одну-две позиции.

23 октября «Ахмат» обыграл в чемпионате «Торпедо» (1:0), а 19 числа команда проиграла «Оренбургу» (2:4).

«Ростов»

Подопечные Валерия Карпина в последний месяц не радуют болельщиков и у команды заметен спад в игровом процессе. Тем не менее «Ростов» с 26 баллами идеи на четвертом месте и отстает от ЦСКА только по дополнительной статистике. Чтобы не усугубить проблемы в чемпионате, коллективу следует уже сейчас вернуть положительные результаты и не отпускать вперед прямых конкурентов.

22 октября «Ростов» сыграл вничью с «Факелом» (1:1), а 18 числа уступил в кубке России на выезде «Динамо» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ахмат» – 2.65

Ничья – 3.4

Победит «Ростов» – 2.65

Статистика

«Ростов» выиграл только одну встречу из последних шести во всех турнирах

«Ахмат» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Ростова»

«Ахмат» одержал четыре победы в пяти последних матчах на своем стадионе

Четыре последних выездных матча «Ростова» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ахмата», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. Команда из Грозного находится на подъеме и ей вполне по силам одержать еще одну домашнюю победу над нестабильным «Ростовом».