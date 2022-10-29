«Ахмат» — «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Ростов», который состоится 29 октября 2022 года
«Ахмат»
Клуб из Грозного в последних пяти турах смог набрать 12 очков, что является отличным результатом. «Ахмат» на данном отрезке сезона занимает шестое место с 23 очками и всего на один пункт отстает от ближайшего соперника. В случае победы существует большая вероятность, что коллектив поднимется в турнирной таблице на одну-две позиции.
23 октября «Ахмат» обыграл в чемпионате «Торпедо» (1:0), а 19 числа команда проиграла «Оренбургу» (2:4).
«Ростов»
Подопечные Валерия Карпина в последний месяц не радуют болельщиков и у команды заметен спад в игровом процессе. Тем не менее «Ростов» с 26 баллами идеи на четвертом месте и отстает от ЦСКА только по дополнительной статистике. Чтобы не усугубить проблемы в чемпионате, коллективу следует уже сейчас вернуть положительные результаты и не отпускать вперед прямых конкурентов.
22 октября «Ростов» сыграл вничью с «Факелом» (1:1), а 18 числа уступил в кубке России на выезде «Динамо» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ахмат» – 2.65
- Ничья – 3.4
- Победит «Ростов» – 2.65
Статистика
- «Ростов» выиграл только одну встречу из последних шести во всех турнирах
- «Ахмат» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Ростова»
- «Ахмат» одержал четыре победы в пяти последних матчах на своем стадионе
- Четыре последних выездных матча «Ростова» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Ахмата», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. Команда из Грозного находится на подъеме и ей вполне по силам одержать еще одну домашнюю победу над нестабильным «Ростовом».