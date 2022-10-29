Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Ахмат» — «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:10
«Ахмат» — «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Ростов», который состоится 29 октября 2022 года

«Ахмат»

Клуб из Грозного в последних пяти турах смог набрать 12 очков, что является отличным результатом. «Ахмат» на данном отрезке сезона занимает шестое место с 23 очками и всего на один пункт отстает от ближайшего соперника. В случае победы существует большая вероятность, что коллектив поднимется в турнирной таблице на одну-две позиции.

23 октября «Ахмат» обыграл в чемпионате «Торпедо» (1:0), а 19 числа команда проиграла «Оренбургу» (2:4).

«Ростов»

Подопечные Валерия Карпина в последний месяц не радуют болельщиков и у команды заметен спад в игровом процессе. Тем не менее «Ростов» с 26 баллами идеи на четвертом месте и отстает от ЦСКА только по дополнительной статистике. Чтобы не усугубить проблемы в чемпионате, коллективу следует уже сейчас вернуть положительные результаты и не отпускать вперед прямых конкурентов.

22 октября «Ростов» сыграл вничью с «Факелом» (1:1), а 18 числа уступил в кубке России на выезде «Динамо» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ахмат» – 2.65
  • Ничья – 3.4
  • Победит «Ростов» – 2.65

Статистика

  • «Ростов» выиграл только одну встречу из последних шести во всех турнирах
  • «Ахмат» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Ростова»
  • «Ахмат» одержал четыре победы в пяти последних матчах на своем стадионе
  • Четыре последних выездных матча «Ростова» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ахмата», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. Команда из Грозного находится на подъеме и ей вполне по силам одержать еще одну домашнюю победу над нестабильным «Ростовом».

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 