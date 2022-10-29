«Шальке» — «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Шальке» — «Фрайбург», который состоится 30 октября 2022 года

«Шальке»

В чемпионате Германии «горняки» находятся на последней строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько крайних матчей с участием «Шальке 04». «Фармацевтам» из Леверкузена «горняки» проиграли с большим счётом в матче 9-го тура Бундеслиги. Пропустив три гола, команда уступила дома «Хоффенхайму» в игре следующего тура. В Кубке Германии «Шальке» снова встретился с «сине-белыми». «Хоффенхайм» в этот раз обыграл «горняков» с ещё большим счётом.

На прошлых выходных в гостях со счётом 1:2 «Шальке» проиграл «Герте».

«Фрайбург»

«Бразильцы из Брайсгау» на данный момент входят в тройку лучших команд Германии. В 10-ом туре «красно-белые» уступили мюнхенской «Баварии». После дополнительного времени «Фрайбург» выиграл в Кубке Германии команду «Санкт-Паули». В прошлом туре «бразильцы из Брайсгау» одержали победу над «бременцами». «Вердер» был в меньшинстве с начала игры. Первый тайм гости продержались, но во втором «красно-белые» дожали соперника.

В Лиге Европы «Фрайбург» разошёлся миром с «Олимпиакосом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шальке» – 3.85

Ничья – 3.80

Победит «Фрайбург» – 1.93

Победит «Фрайбург» с форой -1.5 – 3.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16

Статистика

Пять матчей подряд «Шальке» не выигрывает

Только в одном матче из десяти последних «Фрайбург» уступил

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Фрайбург» не упустит возможность сократить отставание от первого места. В предстоящей встрече с «Шальке» гости возьмут верх. Компания Pinnacle на победу «Фрайбурга» предлагает коэффициент 1.93.