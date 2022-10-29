«Шальке» — «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Шальке» — «Фрайбург», который состоится 30 октября 2022 года
«Шальке»
В чемпионате Германии «горняки» находятся на последней строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько крайних матчей с участием «Шальке 04». «Фармацевтам» из Леверкузена «горняки» проиграли с большим счётом в матче 9-го тура Бундеслиги. Пропустив три гола, команда уступила дома «Хоффенхайму» в игре следующего тура. В Кубке Германии «Шальке» снова встретился с «сине-белыми». «Хоффенхайм» в этот раз обыграл «горняков» с ещё большим счётом.
На прошлых выходных в гостях со счётом 1:2 «Шальке» проиграл «Герте».
«Фрайбург»
«Бразильцы из Брайсгау» на данный момент входят в тройку лучших команд Германии. В 10-ом туре «красно-белые» уступили мюнхенской «Баварии». После дополнительного времени «Фрайбург» выиграл в Кубке Германии команду «Санкт-Паули». В прошлом туре «бразильцы из Брайсгау» одержали победу над «бременцами». «Вердер» был в меньшинстве с начала игры. Первый тайм гости продержались, но во втором «красно-белые» дожали соперника.
В Лиге Европы «Фрайбург» разошёлся миром с «Олимпиакосом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шальке» – 3.85
- Ничья – 3.80
- Победит «Фрайбург» – 1.93
- Победит «Фрайбург» с форой -1.5 – 3.20
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16
Статистика
- Пять матчей подряд «Шальке» не выигрывает
- Только в одном матче из десяти последних «Фрайбург» уступил
- Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — нет».
Прогноз
«Фрайбург» не упустит возможность сократить отставание от первого места. В предстоящей встрече с «Шальке» гости возьмут верх. Компания Pinnacle на победу «Фрайбурга» предлагает коэффициент 1.93.